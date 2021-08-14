Как упаковать 100 вещей в один чемодан

Каждый человек, которому хоть раз доводилось бывать в путешествии, сталкивался с необходимостью собирать сумку или чемодан. Собрать нужные вещи не так уж трудно, чего не скажешь о необходимости их плотно и компактно уложить. То и дело места не хватает для какой-то мелочи, а может и чего-то очень важного, в дополнение ко всему этому еще и сумка «распухла», как ужаленная пчелой конечность! Решить все эти проблемы можно одним махом, достаточно знать пару секретов.







В этом видео девушка расскажет и покажет, как можно при помощи резинок и пакетов, компактно сложить 100 вещей в один чемодан. Данный «секретный» способ увеличивает емкость любой сумки примерно на четверть!







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