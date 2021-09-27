Секрет, с помощью которого колготки прослужат гораздо дольше

Как же становиться обидно, когда купленные буквально на днях колготки пускают стрелки, при том в самый неподходящий момент и на видном месте. Обезопасить себя от подобных неприятностей поможет простое и доступное средство, которое гарантировано имеется в арсенале любой уважающей себя женщины.

Речь идет об обычном лаке для волос.



Благодаря обработке колготки могут прослужить даже не один сезон.



Прежде чем надевать колготы, их достаточно взбрызнуть лаком, особое внимание уделив тем местам, которые будут соприкасаться с обувью и аксессуарами.



Обрабатывать столь нехитрым способом нужно не только новые, но и уже бывшие в употреблении колготки после каждой стирки.



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