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Секрет, с помощью которого колготки прослужат гораздо дольше

Как же становиться обидно, когда купленные буквально на днях колготки пускают стрелки, при том в самый неподходящий момент и на видном месте. Обезопасить себя от подобных неприятностей поможет простое и доступное средство, которое гарантировано имеется в арсенале любой уважающей себя женщины.
Речь идет об обычном лаке для волос.
Секрет, с помощью которого колготки прослужат гораздо дольше
Благодаря обработке колготки могут прослужить даже не один сезон.
Секрет, с помощью которого колготки прослужат гораздо дольше
Прежде чем надевать колготы, их достаточно взбрызнуть лаком, особое внимание уделив тем местам, которые будут соприкасаться с обувью и аксессуарами.
Секрет, с помощью которого колготки прослужат гораздо дольше
Обрабатывать столь нехитрым способом нужно не только новые, но и уже бывшие в употреблении колготки после каждой стирки.
Секрет, с помощью которого колготки прослужат гораздо дольше
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