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«Сало – сила»: чем полезен популярный продукт и когда его лучше употреблять в пищу


«Сало – сила»: чем полезен популярный продукт и когда его лучше употреблять в пищу

Едва ли кого-то из соотечественников удастся удивить таким продуктом питания, как сало. Может быть сложно поверить, однако такая простая на первый взгляд едва в действительности является настоящим кладезем полезных свойств и качеств. Более того, белый продукт то и дело становится объектом научных исследований. Так чем же конкретно полезно салон и куда лучше всего употреблять его в пищу?

1. Помощь легким


Сало может помочь во многих ситуациях. ¦Фото: freshkomarovka.by.

Сало может помочь во многих ситуациях. ¦Фото: freshkomarovka.by.

 

Сало является настоящим кладезем жиров, а они в свою очередь крайне полезны для легких. Все потому, что благодаря употреблению жиров в организме человека ускоряется синтезирование сурфактанта. Данное вещество крайне полезно для лимфы. В конечном итоге регулярное употребление в пищу сала увеличивает объем легких и улучшает работу альвеол.

2. Источник энергии


Салом можно зарядиться на весь день. |Фото: kto-chto-gde.ru.

Салом можно зарядиться на весь день. |Фото: kto-chto-gde.ru.

 

Сало является одним из лучших источников энергии. Употребление данного продукта в пищу способствует быстрому насыщению, а спустя непродолжительное время человек почувствует заряд бодрости и прилива сил. Сало помогает снять усталость и сонливость, что особенно полезно при выполнении тяжелой физической работы.

3. Комплекс витаминов


Хорошее блюдо. |Фото: otvet.mail.ru.

Хорошее блюдо. |Фото: otvet.mail.ru.

 

Сало является поистине уникальным продуктом, который в большом количестве содержит сразу все основные витамины. Помимо селена и цинка в белом жирном продукте содержится огромное количество витаминов А, Е, D и F. Вдобавок к этому в сале огромное количество олеиновой, пальмитиновой, арахидоновой, линолевой и стеариновой кислоты. Все перечисленные вещества крайне полезны для организма человека.

4. Средство от холестерина


Помогает от холестерина. |Фото: sovetnews.com.

Помогает от холестерина. |Фото: sovetnews.com.

 

Сало является одним из немногих природных натуральных средств от холестерина. А все благодаря тому, что в данном продукте содержится внушительный объем вещества под названием холин. Примечательно оно уже только тем, что способствует снижению уровня холестерина и общему укреплению здоровья организма.

5. Кладезь питательных веществ


Сало очень полезно. |Фото: healthfood4me.com.

Сало очень полезно. |Фото: healthfood4me.com.

 

Сало является крайне калорийным продуктом. А это значит, что оно лучше всего подходит на роль «быстрого перекуса», когда нужно оперативно достичь чувства сытости и получить прилив заряда энергии. Возможным это становится благодаря тому, что в 100 граммах сала содержится 1.5 гр белка, 90 гр жира, 85 мг холестерина, 14 мг калия, 2 мг кальция, 13 мг фосфора и 0.2 мг железа. Помимо этого, в сале содержится 6 мкг.

Когда лучше всего кушать сало?


Лучше всего есть сало утром. |Фото: dynastyofchefs.ru.

Лучше всего есть сало утром. |Фото: dynastyofchefs.ru.

 

Существует крайне странный миф о том, что сало не приводит к ожирению. В действительности это не так. Абсолютно любая еда становится причиной набора веса. Как уже было отмечено выше: сало – продукт очень калорийный. А потому и употреблять в пищу его лучше всего тогда, когда желудок работает на полную катушку. Для большинства людей это утро. Так что кушайте сало на завтрак и избегайте его употребления вечером, на ужин. Само собой, важно знать меру. Если сало употребляется в пищу каждый день, то есть его можно не более 20 грамм в сутки.

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«Сало – сила»: чем полезен популярный продукт и когда его лучше употреблять в пищу

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«Сало – сила»: чем полезен популярный продукт и когда его лучше употреблять в пищуПодписаться на мой Instagram
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