«Сало – сила»: чем полезен популярный продукт и когда его лучше употреблять в пищу

1. Помощь легким

Сало может помочь во многих ситуациях. ¦Фото: freshkomarovka.by.

2. Источник энергии

Салом можно зарядиться на весь день. |Фото: kto-chto-gde.ru.

3. Комплекс витаминов

Хорошее блюдо. |Фото: otvet.mail.ru.

4. Средство от холестерина

Помогает от холестерина. |Фото: sovetnews.com.

5. Кладезь питательных веществ

Сало очень полезно. |Фото: healthfood4me.com.

Когда лучше всего кушать сало?

Лучше всего есть сало утром. |Фото: dynastyofchefs.ru.