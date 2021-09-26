Какой была «дедовщина» в царской, императорской и советской армии – особенности и отличия

Структура вооружённых сил Русского царства и особенности воспитания войска

В армии допетровских времён не могло возникнуть явления «дедовщины», так как её место занимали иные формальные и неформальные отношения мирного времени, к примеру, сословные и межсословные./Фото: i.ytimg.com

Военная реформа Петра I и возникновение армейской «дедовщины»

После военной реформы Петра I в армии началось вытеснение сословных принципов взаимоотношений принципами новыми, по сроку службы и боевому опыту./Фото: warhead.su

Институт телесных наказаний, офицеры-самодуры и «цуки» в военных училищах при преемниках Петра I

Старшие притесняли младших как в действующей армии, так и в военных учебных заведениях./Фото: scontent-amt2-1.cdninstagram.com

«Дедовщина» и уставщина в советской армии

Многие считали, что дедовщина - это, в общем, единственное средство поддержания дисциплины./Фото: novosti.az

Военнослужащий имеет тем больше прав и тем меньше обязанностей, чем дольше он служит./Фото: sensum.club