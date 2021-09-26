Какой была «дедовщина» в царской, императорской и советской армии – особенности и отличия

Сильная армия – гарантия безопасности государства. А её мощь – в строгой дисциплине. Однако наличествует явление, оказывающее разлагающее действие на военные структуры, – «дедовщина». Неуставные отношения наблюдались практически на всех этапах существования армии Российской державы. И не всегда с этим явлением считали нужным бороться.
Структура вооружённых сил Русского царства и особенности воспитания войска
В армии допетровских времён не могло возникнуть явления «дедовщины», так как её место занимали иные формальные и неформальные отношения мирного времени, к примеру, сословные и межсословные./Фото: i.ytimg.com
Русская армия допетровских времён представляла объединение людей, призванных на военную службу по необходимости. В основном так называемые служилые люди были выходцами из вольных сословий. Так, например, представители дворянства и бояре формировали конницу и пикейщиков. Они приходили с личными дружинами, подчиняющимися непосредственно им. К служилым «по отбору» относились казаки, стрельцы и пушкари, также имеющие свои собственные структуры. Брали в армию также крестьян, холопов и церковных служащих. Это огромное ополчение не имело профессиональной подготовки и централизованного руководства. Не оправдывал себя и наем иностранных воинских подразделений, который начал практиковать Василий III, отец Ивана Грозного.
Первые регулярные полки были созданы при царе Фёдоре Алексеевиче. Их обучением занимались зарубежные военные специалисты. Увеличение численности российской армии требовало коренных преобразований в военной сфере.
Военная реформа Петра I и возникновение армейской «дедовщины»
После военной реформы Петра I в армии началось вытеснение сословных принципов взаимоотношений принципами новыми, по сроку службы и боевому опыту./Фото: warhead.su
Император Всероссийский Пётр I осознавал, насколько существующая армия проигрывает европейским державам. Ставя во главу угла безопасность страны, он кардинально изменил структуру воинских подразделений, сделав армию профессиональной. С 1705 года начал действовать указ, предусматривающий обязательный пожизненный рекрутский набор, распространяющийся на все сословия. Бояре и дворяне принимали решение о направлении на службу лично, для прочих социальных слоёв вопрос решался крестьянской общиной или её землевладельцем-помещиком. С этого момента рекруты становились военными на всю жизнь, а не только на время боевых действий, как это было раньше.
Данная реформа имела последствия: среди военных появилась особая категория – старослужащие. Рекруты-новобранцы получали от них наставления по части выполнения требований устава, учились, как избежать придирок командиров. Именно эти взаимоотношения, в основу которых легли срок службы и боевые заслуги, стали прообразом «дедовщины».
Институт телесных наказаний, офицеры-самодуры и «цуки» в военных училищах при преемниках Петра I
Старшие притесняли младших как в действующей армии, так и в военных учебных заведениях./Фото: scontent-amt2-1.cdninstagram.com
В царской армии процветание «дедовщины» и жестокого отношения офицеров к солдатам было обусловлено существующей системой телесных наказаний. Рукоприкладство – самое малое, чем «награждали» новобранцев солдаты со стажем и начальство. Офицеры пускали в ход плётки, шпицрутены. О жестокости известного военного деятеля Алексея Аракчеева ходили легенды. Говорили, что он собственноручно выдирал усы гренадёрам. Не отвергал телесных наказаний и выдающийся полководец Александр Суворов.
Неуставные отношения наблюдались не только в действующей армии, но и в военных училищах. Глумление курсантов-старшекурсников над младшими с целью самоутверждения получило название «цук».
При Екатерине II телесные наказания были отменены. Однако Александр I вернул их в армейскую жизнь, в результате чего среди кадетов произошло разделение по степени физической выносливости. «Закал», то есть тот, кто мог в качестве наказания за свои выходки выдержать не менее сотни ударов плетью, стал претендовать на право тиранить менее выносливых. В конце ХIХ века «цуканье» проникло практически во все военные учебные заведения. Воспитанники старших курсов цинично называли свои издевательства действенным способом отсева физически и морально слабых, не способных стать настоящими воинами.
«Дедовщина» и уставщина в советской армии
Многие считали, что дедовщина - это, в общем, единственное средство поддержания дисциплины./Фото: novosti.az
Считается, что первая волна неуставных отношений в рядах СА прокатилась в послевоенные годы. Тогда многие солдаты, прошедшие войну, не были демобилизованы. Ощущение превосходства над необстрелянной молодёжью и стало толчком к появлению «дедовщины». Второй всплеск был спровоцирован указом 1967 года о сокращении сроков срочной службы, повлёкший возникновение неприязни «стариков» к новобранцам, получившим возможность уйти «на гражданку» раньше их самих. Обострял ситуацию призыв в армию уголовного элемента. За счёт этого решалась проблема уменьшения численности солдат срочной службы, возникшая вследствие демографического провала, вызванного Второй мировой войной.
В той или иной степени «дедовщине» были подвержены все роды войск. Подразделения, причисляемые к элитным: спецназ, разведка, ракетчики, пограничники, ВДВ – меньше; стройбат, мотострелковые и автомобильные войска, тыловые службы – в гораздо большей степени. Самыми безобидными проявлениями «дедовщины» были шутки и розыгрыши, выполнение за «стариков» хозяйственных работ. Но известны и вопиющие случаи издевательств, избиений, принуждения к извращённым сексуальным отношениям.
Среди солдат существовала строгая иерархия. Самой бесправной и третируемой кастой были «духи». Им вменялось в обязанность выполнение любых, зачастую унизительных, поручений старослужащих и наиболее грязной работы в казармах. Через год существования в атмосфере постоянного психологического и физического прессинга «дух» становился «черпаком». Часто, чтобы отыграться за пережитые унижения, «черпаки» начинали издеваться над новобранцами сильнее старослужащих. За полгода до демобилизации солдат получал статус «деда». Надо отметить, что «дедушки» нередко оберегали «духов» от зверствующих «черпаков».
Военнослужащий имеет тем больше прав и тем меньше обязанностей, чем дольше он служит./Фото: sensum.club
Особое явление в советской армии – землячества, которые формировались сначала по территориальным признакам, а затем – по национальным. В национальных землячествах отсутствовало унижение младших, отношения были сродни наставническим. Подобные группировки были распространены больше среди выходцев из Средней Азии и Кавказа, меньше – среди славян.
Вопрос о природе «дедовщины» стоит на протяжении многих лет. Среди причин её возникновения учёные называют психологический, культурный и социальный факторы.
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