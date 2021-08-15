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А как у них: Ретрофотографии из американских магазинов и супермаркетов


Самообслуживание - популярный способ покупки продуктов.

Самообслуживание - популярный способ покупки продуктов.

Сегодня многие не заморачиваются по поводу своего внешнего вида, когда отправляются в ближайший супермаркет за покупками, а магазины порой напоминают оптовый склад. Но так было далеко не всегда. И даже лет этак 50 назад поход в магазин был настоящим событием. В этом обзоре ретрофотографии, которые дают представление о том, как выглядели американские магазины прошлого.

1. Три в одном


Небольшой деревянный магазинчик предоставляет услуги по заправке керосином и бензином. Гордонтон, Северная Каролина, 1939 год.

Небольшой деревянный магазинчик предоставляет услуги по заправке керосином и бензином. Гордонтон, Северная Каролина, 1939 год.

 

2. Кондитерская прошлого века


Продуктовый магазин конца 19 века, США.

Продуктовый магазин конца 19 века, США.

 

3. Любимые бренды американцев


На полке стоят бутылки безалкогольных напитков в таре из стекла. 1980 год.

На полке стоят бутылки безалкогольных напитков в таре из стекла. 1980 год.

 

4. Перед открытием


Кассиры в униформе перед началом рабочего дня в The Piggly Wiggly Continental. Энсино, Калифорния, 1962 год.

Кассиры в униформе перед началом рабочего дня в The Piggly Wiggly Continental. Энсино, Калифорния, 1962 год.

 

5. Подготовка к званому ужину


В продуктовом отделе полки заставлены продукцией от известных брендов да так много, что посетители растерялись. 1960-е годы.

В продуктовом отделе полки заставлены продукцией от известных брендов да так много, что посетители растерялись. 1960-е годы.

 

6. Супермаркет будущего


Супермаркеты «Publix» с широкими проходами и личным ассистентом, который помогает выбирать продукты разных фирм. 1957 год.

Супермаркеты «Publix» с широкими проходами и личным ассистентом, который помогает выбирать продукты разных фирм. 1957 год.

 

7. Магазин «Piggly Wiggly» («Вертлявый поросенок»)


Вот так выглядел первый продуктовый магазин самообслуживания, который был открыт в 1916 году. Мемфис, штат Теннеси, 1918 год.

Вот так выглядел первый продуктовый магазин самообслуживания, который был открыт в 1916 году.
Мемфис, штат Теннеси, 1918 год.

 

8. Продуктовый магазин с табличкой «Я американец»


Магазин принадлежал семье Мацудо до тех пор, пока японские авианосцы напали на гавани Перл-Харбор.

Магазин принадлежал семье Мацудо до тех пор, пока японские авианосцы напали на гавани Перл-Харбор.

 

9. Супермаркет «Пабликс» («Publix»)


В супермаркете «Пабликс («Publix») всегда можно купить качественную говядину, курицу, овощи, фрукты. Штат Флорида, 1961 год.

В супермаркете «Пабликс («Publix») всегда можно купить качественную говядину, курицу, овощи, фрукты. Штат Флорида, 1961 год.

 

10. Американский супермаркет


Две женщины выбирают товар, разложенный на полках. 1970 год.

Две женщины выбирают товар, разложенный на полках. 1970 год.

 

11. В овощном отделе


Полная свобода выбора, а главное - доверие покупателю.

Полная свобода выбора, а главное - доверие покупателю.

 

12. Продуктовый магазин


Интерьер продовольственного магазина в Бремертоне. Вашингтон, 1925 год.

Интерьер продовольственного магазина в Бремертоне. Вашингтон, 1925 год.

 

13. Отдел бакалеи


Американский актер Джеймс Дин рассматривает товары первой необходимости. Марфа, Техас, 1955 год.

Американский актер Джеймс Дин рассматривает товары первой необходимости. Марфа, Техас, 1955 год.

 

14. Сеть магазинов «Jitney Jungle»


Кассир приветливо улыбается покупателям. В Таллахасси, Флорида, 1962 год.

Кассир приветливо улыбается покупателям. В Таллахасси, Флорида, 1962 год.

 

15. Продуктовый магазин


Небольшой магазинчик с широким ассортиментом товаров. Эвансвилл, 1960 год.

Небольшой магазинчик с широким ассортиментом товаров. Эвансвилл, 1960 год.

 

16. Витрина с фруктами


Дети перед магазином, который предлагает покупателям овощи и фрукты. Чикаго, Иллинойс, 1941 год.

Дети перед магазином, который предлагает покупателям овощи и фрукты. Чикаго, Иллинойс, 1941 год.

 

17. Джейн Мэнсфилд (Jayne Mansfield)


Американская киноактриса Джейн Мэнсфилд (Jayne Mansfield) в одном из супермаркетов Лас-Вегаса. 1959 год.

Американская киноактриса Джейн Мэнсфилд (Jayne Mansfield) в одном из супермаркетов Лас-Вегаса. 1959 год.

 

18. Витрина магазина


Пожилой мужчина и собаки перед продуктовым магазином, Робинсон, штат Иллинойс, 1940 год.

Пожилой мужчина и собаки перед продуктовым магазином, Робинсон, штат Иллинойс, 1940 год.

 

19. Продуктовый магазин самообслуживания


Молодая мама с двумя детьми покупает продукты. 1956 год.

Молодая мама с двумя детьми покупает продукты. 1956 год.

 

20. Супермаркет 60-х годов


Магазин с самообслуживанием требует большей площади и инвестиционных вложений. 1960 год.

Магазин с самообслуживанием требует большей площади и инвестиционных вложений. 1960 год.

 

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А как у них: Ретрофотографии из американских магазинов и супермаркетов

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А как у них: Ретрофотографии из американских магазинов и супермаркетовПодписаться на мой Instagram
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