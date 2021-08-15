А как у них: Ретрофотографии из американских магазинов и супермаркетов

Самообслуживание - популярный способ покупки продуктов.

1. Три в одном

Небольшой деревянный магазинчик предоставляет услуги по заправке керосином и бензином . Гордонтон, Северная Каролина, 1939 год.

2. Кондитерская прошлого века

Продуктовый магазин конца 19 века, США.

3. Любимые бренды американцев

На полке стоят бутылки безалкогольных напитков в таре из стекла. 1980 год.

4. Перед открытием

Кассиры в униформе перед началом рабочего дня в The Piggly Wiggly Continental. Энсино, Калифорния, 1962 год.

5. Подготовка к званому ужину

В продуктовом отделе полки заставлены продукцией от известных брендов да так много, что посетители растерялись. 1960-е годы.

6. Супермаркет будущего

Супермаркеты «Publix» с широкими проходами и личным ассистентом, который помогает выбирать продукты разных фирм. 1957 год.

7. Магазин «Piggly Wiggly» («Вертлявый поросенок»)

Вот так выглядел первый продуктовый магазин самообслуживания, который был открыт в 1916 году. Мемфис , штат Теннеси, 1918 год.

8. Продуктовый магазин с табличкой «Я американец»

Магазин принадлежал семье Мацудо до тех пор, пока японские авианосцы напали на гавани Перл-Харбор.

9. Супермаркет «Пабликс» («Publix»)

В супермаркете «Пабликс («Publix») всегда можно купить качественную говядину, курицу, овощи, фрукты. Штат Флорида, 1961 год.

10. Американский супермаркет

Две женщины выбирают товар, разложенный на полках . 1970 год.

11. В овощном отделе

Полная свобода выбора, а главное - доверие покупателю.

12. Продуктовый магазин

Интерьер продовольственного магазина в Бремертоне . Вашингтон, 1925 год.

13. Отдел бакалеи

Американский актер Джеймс Дин рассматривает товары первой необходимости. Марфа, Техас, 1955 год.

14. Сеть магазинов «Jitney Jungle»

Кассир приветливо улыбается покупателям. В Таллахасси, Флорида, 1962 год.

15. Продуктовый магазин

Небольшой магазинчик с широким ассортиментом товаров. Эвансвилл, 1960 год.

16. Витрина с фруктами

Дети перед магазином, который предлагает покупателям овощи и фрукты. Чикаго, Иллинойс, 1941 год.

17. Джейн Мэнсфилд (Jayne Mansfield)

Американская киноактриса Джейн Мэнсфилд (Jayne Mansfield) в одном из супермаркетов Лас-Вегаса. 1959 год.

18. Витрина магазина

Пожилой мужчина и собаки перед продуктовым магазином, Робинсон, штат Иллинойс, 1940 год.

19. Продуктовый магазин самообслуживания

Молодая мама с двумя детьми покупает продукты. 1956 год.

20. Супермаркет 60-х годов

Магазин с самообслуживанием требует большей площади и инвестиционных вложений . 1960 год.

Сегодня многие не заморачиваются по поводу своего внешнего вида, когда отправляются в ближайший супермаркет за покупками, а магазины порой напоминают оптовый склад. Но так было далеко не всегда. И даже лет этак 50 назад поход в магазин был настоящим событием. В этом обзоре ретрофотографии, которые дают представление о том, как выглядели американские магазины прошлого.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: