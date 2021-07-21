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5 самых громких романов супермоделей с актерами: муза или злой гений?


Самые яркие пары супермоделей и актеров: Ричард Гир и Синди Кроуфорд, Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен | Фото: hochu.ua, spletnik.ru

Самые яркие пары супермоделей и актеров: Ричард Гир и Синди Кроуфорд, Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен | Фото: hochu.ua, spletnik.ru

Эти пары называли в свое время самыми красивыми и яркими, их имена были известны всему миру, они могли соперничать друг с другом в успешности, признании и популярности, но все эти союзы не выдерживали испытания временем. Супермодели Синди Кроуфорд, Жизель Бундхен, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс – кто из них смог вдохновить своих спутников на творческий взлет, а кто стал причиной пауз в кинокарьере Джонни Деппа, Ричарда Гира, Леонардо Ди Каприо и других знаменитых голливудских актеров?

Ричард Гир и Синди Кроуфорд


Ричард Гир и Синди Кроуфорд | Фото: instyle.ru

Ричард Гир и Синди Кроуфорд | Фото: instyle.ru

Синди Кроуфорд с первым мужем, Ричардом Гиром | Фото: 24smi.org

Синди Кроуфорд с первым мужем, Ричардом Гиром | Фото: 24smi.org

Одним из самых ярких звездных союзов 1990-х и даже «романом века» в прессе называли брак супермодели Синди Кроуфорд и актера Ричарда Гира. Их свадьба состоялась в 1991 г., на тот момент ей было 25 лет, а ему – 42. Он уже был звездой «Красотки», а она – всемирно известной моделью. Они поженились в Лас-Вегасе, без свадебного платья, фаты и даже колец – их сделали из фольги жевательной резинки. Они были так влюблены, что даже не замечали того, насколько они разные.
Каждый жил своей жизнью, графики работы были очень плотными, и виделись молодожены редко. Модель не разделяла увлечения актера буддизмом и не сопровождала его в поездках в Тибет, хотя старалась делать вид, что ей тоже нравятся медитации. А муж не проявлял никакого интереса к фитнес-урокам жены, видеокассеты с которыми стали невероятно популярными во всем мире.
Ричард Гир и Синди Кроуфорд | Фото: 7days.ru, spletnik.ru

Ричард Гир и Синди Кроуфорд | Фото: 7days.ru, spletnik.ru

 
Ричард Гир и Синди Кроуфорд | Фото: bazaar.ru

Ричард Гир и Синди Кроуфорд | Фото: bazaar.ru

Их брак просуществовал всего 4 года. Оба позже говорили, что им не хватило мудрости и опыта сохранить самую большую любовь в своей жизни. Синди Кроуфорд признавалась, что ей было очень тяжело мириться с авторитарным стилем их отношений, в которых супруг не воспринимал ее как самостоятельную единицу: «В 20 лет я еще готова была следовать за Ричардом – он меня так и воспринимал: он ведет, а я следую, – но становясь старше, мне хотелось не наступать ему на пятки, а хотя бы идти бок о бок… Он не был готов принять такую модель поведения… Все случилось так, как случилось. Ричард очень умный мужчина, с ним я узнала много нового. Наш брак стал большой главой моей жизни…». Оба они позже нашли свое счастье в браках с другими людьми, с которыми их объединяли общие интересы.
Синди Кроуфорд с первым мужем, Ричардом Гиром | Фото: instyle.ru, kp.ru

Синди Кроуфорд с первым мужем, Ричардом Гиром | Фото: instyle.ru, kp.ru

 

Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен


Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен | Фото: spletnik.ru

Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен | Фото: spletnik.ru

У Леонардо Ди Каприо романы с моделями случались довольно часто, но лишь однажды эти отношения заставили его задуматься о свадьбе. В 2000 г. на одном из модных показов актер познакомился с моделью Жизель Бундхен, которую в 1999 г. назвали «моделью года». На момент знакомства ему было 25 лей, а ей – 20. В тот период актер переживал не лучшие времена: он боролся с депрессией после тяжелого расставания с бывшей возлюбленной, заметно располнел, а фильм «Пляж» с его участием провалился в прокате. После удачного старта кинокарьеры в подростковом возрасте Ди Каприо переживал творческий кризис. Роман с моделью вдохновил его на новые достижения: он постройнел и снялся в нескольких фильмах, которые стали его творческой победой – «Банды Нью-Йорка», «Поймай меня, если сможешь» и «Авиатор».

Однако для самой модели это были не самые лучшие времена: она очень много работала, из-за чего у нее начались панические атаки, которые она пыталась заглушить с помощью алкоголя. Актер сделал ей предложение и познакомил избранницу со своей мамой, но свадьба так и не состоялась. Спустя 5 лет отношения Бундхен и Ди Каприо исчерпали себя. О причинах супермодель рассказала позже: «Перестав постоянно курить, выпивать крепкие алкогольные напитки и работать на износ, я впервые за долгое время смогла взглянуть правде в глаза. Я спросила себя, хочет ли он кардинально изменить свою систему ценностей, как и я? И ответ был отрицательным».
Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен | Фото: spletnik.ru

Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен | Фото: spletnik.ru

 
Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен | Фото: bazaar.ru

Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен | Фото: bazaar.ru

 

Роберт Де Ниро и Наоми Кэмпбелл


Наоми Кэмпбелл и Роберт Де Ниро | Фото: colors.life

Наоми Кэмпбелл и Роберт Де Ниро | Фото: colors.life

О любовных победах «черной пантеры» Наоми Кэмпбелл ходили легенды. Говорили, что это она задала моду среди супермоделей на романы с кинозвездами. Перед ней не устоял и оскароносный актер Роберт Де Ниро, роман с которым продолжался 2 года. Ей было 19 лет, ему – 46, но 27-летняя разница в возрасте их не пугала. Отношения были очень бурными – они расставались и мирились каждые несколько недель. Супермодель мечтала о замужестве и материнстве, но Де Ниро не был настроен на серьезные отношения, что и стало причиной их расставания. Позже в одном из интервью супермодель призналась: «Роберт был моей первой настоящей любовью. Если бы я могла выбирать, именно Де Ниро был бы отцом моих детей».
Наоми Кэмпбелл и Роберт Де Ниро | Фото: wmj.ru

Наоми Кэмпбелл и Роберт Де Ниро | Фото: wmj.ru

 

Джонни Депп и Кейт Мосс


Джонни Депп и Кейт Мосс | Фото: elle.ru

Джонни Депп и Кейт Мосс | Фото: elle.ru

Актера Джонни Деппа и супермодель Кейт Мосс считали одной из самых стильных пар 1990-х гг., внимание прессы было к ним приковано на протяжении всех 4-х лет их отношений, которые в прессе называли скандальным «кокаиновым романом». Ссоры и примирения пары были очень бурными и происходили на глазах ошарашенной публики: однажды в результате их конфликта Джонни Депп был арестован за то, что разгромил номер нью-йоркской гостиницы, а в другой раз после бурного выяснения отношений на людях они занялись сексом прямо на столе ресторана.

И актер, и супермодель прожигали жизнь на вечеринках и злоупотребляли наркотиками и алкоголем. Такого накала страстей оба долго не смогли выдержать. Но и после расставания Кейт Мосс заявляла: «Подобных чувств я не испытывала никогда. Эмоции полностью захлестнули меня… Я потеряла человека, которому могла доверять. Это был кошмар. Годы и годы слез».
Самая скандальная пара 1990-х гг. Джонни Депп и Кейт Мосс | Фото: cosmo.ru

Самая скандальная пара 1990-х гг. Джонни Депп и Кейт Мосс | Фото: cosmo.ru

 
Джонни Депп и Кейт Мосс | Фото: interesnoznat.com

Джонни Депп и Кейт Мосс | Фото: interesnoznat.com

 

Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен


Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен | Фото: karavan.ua

Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен | Фото: karavan.ua

Супермодель Линду Евангелисту называли настоящим злым гением актера Кайла Маклахлена. На момент их знакомства он был суперзвездой – роль в сериале «Твин Пикс» принесла ему огромную популярность. Они познакомились на съемках рекламного ролика, и супермодель сама проявила инициативу, не обратив внимания на тот факт, что на тот момент актер был в отношениях с коллегой по сериалу Ларой Флинн Бойл. Кайл сделал Линде предложение, но помолвка была расторгнута через 6 лет. За это время актер настолько погрузился в жизнь своей избранницы, что жил только ее интересами и практически перестал сниматься в кино. При этом Евангелиста не смотрела фильмы с участием Маклахлена и однажды даже уснула на премьере. После того, как у Линды случился выкидыш, пара распалась. У супермодели тут же начался новый роман, о чем актер узнал из газет.
Супермодель и знаменитый голливудский актер | Фото: bazaar.ru, womanadvice.ru

Супермодель и знаменитый голливудский актер | Фото: bazaar.ru, womanadvice.ru

 
Кайл Маклахлен и Линда Евангелиста | Фото: stuki-druki.com

Кайл Маклахлен и Линда Евангелиста | Фото: stuki-druki.com

 

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5 самых громких романов супермоделей с актерами: муза или злой гений?

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