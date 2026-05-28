Вальтер, Беретта и Глок: 7 легендарных пистолетов, которые не способны вытеснить новинки рынка

Рынок оружия с каждым годом все больше расширяется. В условиях постоянного научно-технического прогресса появляются все новые и новые модификации пистолетов. Однако есть такие модели, которые проверены временем и самыми разными условиями, а их популярность с годами только увеличивается. Вашему вниманию «семёрка» наиболее известных пистолетов, которые не способны вытеснить новинки рынка.
1. Glock 17
Детище австрийской фирмы Glock GmbH уже три десятилетия остается одним из самых узнаваемых моделей ручного оружия на планете. Отличительными чертами модели Glock 17 является отсутствие флажка предохранителя и высокопрочный пластик в качестве материала. Несмотря на то, что первоначально пистолет производился на нужды Вооруженных Сил Австрии, сегодня его активно используют как сотрудники правоохранительных органов, так и гражданские как средство персональной защиты.
2. Beretta 92FS
Этот «член семейства» пистолетов Beretta 92 от знаменитой итальянской оружейной компании является едва ли не самой известной и узнаваемой моделью в мире. Отличительными особенностями Beretta 92FS - по сравнению с Beretta 92F - стали диск небольшого размера на головке оси курка и канавкой вдоль нижней левой кромки затвора.
Сфера применения данной модели попросту огромна: его одинаково жалуют и солдаты вооруженных сил, и бойцы спецподразделений, и гражданские. Объемы производства мегапопулярной Beretta 92FS также были соответствующими. Так, по информации Novate.ru, ежегодно выпуск данной серии в Италии и других странах по официальной лицензии насчитывает около ста тысяч экземпляров.
3. Walther P99
История этого пистолета довольно необычна. Детище знаменитой немецкой оружейной фирмы «Carl Walther Sportwaffen GmbH» разрабатывалось в середине девяностых годов прошлого века для местной полиции и армии...Финляндии. Однако после налаживания массового производства модели в 1999 году в различных модификациях его стали принимать на вооружение и в ряде других европейских государств. Walther P99 одинаково активно использовали как сотрудники полиции, так и армейские спецподразделения.
Согласно распространенному мнению, данная модель заменила предыдущую, Walther P88, когда выяснилось, что она слишком дорогостоящая, чтобы быть пущенной в массовое производство. Однако обе модификации подстраивали под наиболее распространенный патрон - 9×19 мм Парабеллум. Пистолет был небольшого размера, и его можно назвать даже компактным. Однако это не сказывается на его мощности. Еще одним достоинством Walther P99 была рамка из полимерных материалов.
4. H&K Mark 23
Еще одна немецкая модель, которая, в свою очередь, пользуется большой популярностью на американском рынке. К тому же H&K Mark 23 стоит на вооружении спецподразделений США.
Пользователи пистолета отмечают его легкость и компактность, но при этом он достаточно мощный. Кроме того, у него легкая отдача и мягкий спуск. Наличие лазерного целеуказателя и глушителя работает только в плюс модели. Одновременно с этим такой апгрейд не мешает H&K Mark 23 удобно сидеть в руке.
5. HS 2000
Полуавтоматический пистолет с полимерным каркасом и ударно-спусковым механизмом двойного действия является детищем завода HS Produkt (IM Metal), который находится в хорватском городе Карловац - там его производят с 1999 года. Среди достоинств данной модели можно отметить четыре автоматических предохранителя, один из которых рукояточный, расположенный в задней части рукоятки пистолета.
Принятый на вооружение хорватской армии и спроектированный под стандартный патрон 9×19 мм Парабеллум, HS 2000 быстро вышел на внешний рынок, главным образом - США. В общей сложности пистолет используется в десяти странах мира, среди которых Ирак, Украина, Грузия и даже Индонезия.
Интересный факт: с названием модели у авторов проблем не возникало - оно сразу указывает на родину пистолета. Аббревиатура HS расшифровывается предельно ясно - Hrvatski Samokres, что в переводе означает «Хорватский Пистолет».
6. Smith & Wesson .500 S&W Magnum
Когда речь заходит о самых известных револьверах, любители оружия сразу же вспомнят модель Smith & Wesson .500 S&W Magnum, которая является детищем одной из знаменитых американских компаний по производству данного типа оружия. Револьвер довольно мощный, а потому имеет достаточной силой отдачу.
Разработан револьвер барабанного типа двойного действия с механическим прицелом в 2003 году как оружие для охоты на крупную дичь, а также спортивной стрельбы. Однако нередко Smith & Wesson .500 S&W Magnum используется и для личной самообороны.
7. Colt M1911
Эта модель Кольта давно стала легендарной за свою долгую историю. Ведь номер 1911 отображает год начала производства этого полуавтоматического пистолета для поставки на вооружение в армию, а продолжался выпуск вплоть до 1985 года. Всего же в США только правительство закупило 2,7 миллионов единиц Colt M1911. Однако остановка производства не остановило огромную популярность модели - она и сегодня пользуется большим спросом, по-прежнему удерживая звание классического пистолета на оружейном рынке.
