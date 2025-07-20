Почему стоит хорошо подумать, прежде чем устанавливать лестницу без перил

1. Основные недостатки

Лестницы без перил опасны /Фото:stroiteh-msk.ru

Так спускаться и подниматься не совсем удобно /Фото:photoby.ru

2. Стоимость установки

Установка такой лестницы очень затратна /Фото:cobrio.club

3. Нарушение строительных норм

Очень воздушно смотрится, но опасна /Фото:fantasia-stekla.ru

4. Увеличение вероятности несчастных случаев

Риск падения и так высок, а без перил увеличивается /Фото:anziif.com

5. Возможные решения

Смотрится также воздушно /Фото:russian.alibaba.com

Установка по нормам очень важна /Фото:terem-ermaka.ru

Главное не скользить на ступенях /Фото:kamengrad.ru

У любой лестницы должны быть хотя бы предохранительные перила вроде этих /Фото:zelengarden.ru