Что связывает Сталина, США, мафию, лимоны и бананы: Фрукты и их роль в истории

Апельсины на картине Александра Сулимова.

Лимоны, мафия и Сталин

Продавщица лимонов. Картина Ханса Томы.

Натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина.

Реклама, призывающая пить побольше апельсинового сока.

Союз небанановых республик

Картина Кэтрин МакЭлрой.

Банановой республикой страну называют, когда хотят отозваться о ней пренебрежительно. Бананы тут вообще ни при чём. Картина Альфредо Мартинеса.

Мандарины и колхозы

Сбор винограда. Картина Надежды Компаниец.





