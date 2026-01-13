С нами не соску...
20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Существует мнение, что, для того чтобы возникли свежие идеи, нужны ограничения, например во времени, пространстве, ресурсах. Маленькая кухня — отличный полигон для поиска и воплощения новых идей.

Сегодня предлагаем взглянуть на свою кухню под другим углом и увидеть в ней новые возможности для хранения любимых вещей.



Крючки, присоски, магниты — рай для кухонной посуды

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни


Шкафы смогут вместить больше, если установить запасные полки.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Грамотное использование углов даст дополнительное преимущество.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Коробки сохранят то, что редко используется.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Дополнительная полка над шкафами — это спасение.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Сковородки послушно сложатся друг в друга.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Вертикальная подставка для бумаг спрячет фольгу, пакеты для мусора, пищевую пленку.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Натяжная штанга под раковиной соберет вместе все «брызгалки» для уборки дома.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Настенная полка для любимых рецептов — незаменимый помощник на кухне.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Настенная сушилка для посуды сэкономит место в шкафах и на столешнице.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Разделочные доски удобно спрячутся здесь.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Карниз для кухонной утвари в необычном месте — находка для хозяйки.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Ножи и другие металлические предметы найдут себе место на магнитной ленте.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Если вы любите остренькое, магнитную ленту можно превратить в полотно для хранения специй.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Предметы с длинными ручками можно собрать в одном месте.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Держатели для бумаг прекрасно подойдут для хранения бутылок и термосов.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Настенные полки разгрузят кухонные шкафы.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Полочки-выручалочки создадут дополнительное место для хранения.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Складной стол вовремя подставит плечо.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Внутренние дверцы шкафов после преобразования.

20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Оригинальная идея подвесить все что угодно.


20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

источник

