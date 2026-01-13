20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Существует мнение, что, для того чтобы возникли свежие идеи, нужны ограничения, например во времени, пространстве, ресурсах. Маленькая кухня — отличный полигон для поиска и воплощения новых идей.



Сегодня предлагаем взглянуть на свою кухню под другим углом и увидеть в ней новые возможности для хранения любимых вещей.

Крючки, присоски, магниты — рай для кухонной посуды Шкафы смогут вместить больше, если установить запасные полки.Грамотное использование углов даст дополнительное преимущество.Коробки сохранят то, что редко используется.Дополнительная полка над шкафами — это спасение.Сковородки послушно сложатся друг в друга Вертикальная подставка для бумаг спрячет фольгу, пакеты для мусора, пищевую пленку.Натяжная штанга под раковиной соберет вместе все «брызгалки» для уборки дома.Настенная полка для любимых рецептов — незаменимый помощник на кухне.Настенная сушилка для посуды сэкономит место в шкафах и на столешнице.Разделочные доски удобно спрячутся здесь.Карниз для кухонной утвари в необычном месте — находка для хозяйки.Ножи и другие металлические предметы найдут себе место на магнитной ленте.Если вы любите остренькое, магнитную ленту можно превратить в полотно для хранения специй.Предметы с длинными ручками можно собрать в одном месте.Держатели для бумаг прекрасно подойдут для хранения бутылок и термосов.Настенные полки разгрузят кухонные шкафы.Полочки-выручалочки создадут дополнительное место для хранения.Складной стол вовремя подставит плечо.Внутренние дверцы шкафов после преобразования.Оригинальная идея подвесить все что угодно.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)