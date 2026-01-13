20 идей, как выжать максимум пространства из маленькой кухни

Существует мнение, что, для того чтобы возникли свежие идеи, нужны ограничения, например во времени, пространстве, ресурсах. Маленькая кухня — отличный полигон для поиска и воплощения новых идей.
Сегодня предлагаем взглянуть на свою кухню под другим углом и увидеть в ней новые возможности для хранения любимых вещей.
Крючки, присоски, магниты — рай для кухонной посуды
Шкафы смогут вместить больше, если установить запасные полки.
Грамотное использование углов даст дополнительное преимущество.
Коробки сохранят то, что редко используется.
Дополнительная полка над шкафами — это спасение.
Сковородки послушно сложатся друг в друга.
Вертикальная подставка для бумаг спрячет фольгу, пакеты для мусора, пищевую пленку.
Натяжная штанга под раковиной соберет вместе все «брызгалки» для уборки дома.
Настенная полка для любимых рецептов — незаменимый помощник на кухне.
Настенная сушилка для посуды сэкономит место в шкафах и на столешнице.
Разделочные доски удобно спрячутся здесь.
Карниз для кухонной утвари в необычном месте — находка для хозяйки.
Ножи и другие металлические предметы найдут себе место на магнитной ленте.
Если вы любите остренькое, магнитную ленту можно превратить в полотно для хранения специй.
Предметы с длинными ручками можно собрать в одном месте.
Держатели для бумаг прекрасно подойдут для хранения бутылок и термосов.
Настенные полки разгрузят кухонные шкафы.
Полочки-выручалочки создадут дополнительное место для хранения.
Складной стол вовремя подставит плечо.
Внутренние дверцы шкафов после преобразования.
Оригинальная идея подвесить все что угодно.
