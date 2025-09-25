С нами не соску...
5 неожиданных, но любопытных фактов о Византийской империи



Византийская империя просуществовала почти тысячу лет и за свою долгую историю пережила немало занимательных событий. Однако если о столице государства Константинополе или о статусе его как центра христианского мира знает едва ли не всякий, то, к примеру, о том, что к точке наивысшего расцвета его привел выходец их крестьян, практически неизвестно обывателям.
Вашему вниманию «пятёрка» неожиданных, но любопытных фактов о Византийской империи.

1. Название «Византийская империя» появилась после падения государства благодаря историкам


Сама Византия всегда помнила своё римское наследие. /Фото: wp.com

Сама Византия всегда помнила своё римское наследие. /Фото: wp.com

 

Это сегодня мы называем средневековое государство Византийской империей, а сами его жители об этом имени и знать не знали. А всё потому, что данный термин был придуман историками и получил распространение только в XVIII-XIX столетиях. Население же Византии никогда не забывало, что является потомком Римской империи - фактически в границах этой своей, восточной, части она и продолжила существовать после 476 года, просто перенесла столицу в Константинополь. Кроме того самоназвание византийцев в реальности звучало как «ромайямы», что историки считают эквивалентом старого названия «римляне».

2. Византийская армия владела древним рецептом напалма


Напалм был известен с древних времён, и в Византии им тоже владели. /Фото: scienceinfo.net

Напалм был известен с древних времён, и в Византии им тоже владели. /Фото: scienceinfo.net


 

Легендарный античный рецепт греческого огня был утерян, а вот армия Византийской империи, судя по всему, всё-таки имели некоторое представление о том, как его создавать и использовать. История сохранила целый ряд свидетельств, согласно которым византийцы против вражеских войск и кораблей применяли древний напалм. К слову, точная его рецептура также была утеряна, а в источниках можно найти лишь описание его как густого липкого вещества, которое было достаточно жидким, чтобы его можно было не только заливать в сосуды, но и распылить из сифонов.
Свидетельства утверждают, что после возгорания напалм было невозможно потушить водой, потому оно продолжало гореть даже на поверхности моря.

3. Византийские разведчики выведали в Китае секрет производства шелка


Византийский шёлк эпохи раннего Средневековья. /Фото: wikipedia.org

Византийский шёлк эпохи раннего Средневековья. /Фото: wikipedia.org

 

Довольно долго Китай был монополистом в сфере производства шёлка, пока его не потеснили с этого места византийцы. Случилось это по инициативе императора Юстиниана I: именно им было отправлено несколько священников в Китай, которые по сути выполняли роль разведчиков - они должны были выведать секрет производства шелка. Задание было выполнено очень оперативно, однако первая попытка привести тутового шелкопряда в империю оказалась провальной: он был слишком чувствительным к температурным изменениям и погибал. Тогда решили прибегнуть к хитрости: разведчики попросту собрали личинки шелкопряда и привезли их в Византию, после чего разместили их на тутовых деревьях. Это сработало, и Китай перестал быть шелковым монополистом, а Восточная Римская империя обзавелась внушительной статьёй дохода в бюджет.

4. Самый успешный император Византийской империи был выходцем из крестьян


Император, который поднялся с самых низов. /Фото: wikipedia.org

Император, который поднялся с самых низов. /Фото: wikipedia.org


 

Наивысший расцвет Византийской империи пришёлся на правление императора Юстиниана I. Вот только мало кому известно, что он был сыном обыкновенных балканских крестьян, а воспитывался дядей, бывшим свинопасом и солдатом. При этом не аристократическое происхождение абсолютно не помешало вырасти ему талантливым правителем, который успешно управлял огромной империей на протяжении почти сорока лет. Более того, именно он значительно расширил её территорию, а также провёл целый ряд восстановительных работ и законодательных и юридических реформ, которые сделали Византию одной из самых мощных стран раннего Средневековья.

5. Константинополь первоначально задумывался как имперская столица


Город сразу строили как центр государства. /Фото: moystambul.ru

Город сразу строили как центр государства. /Фото: moystambul.ru

 

История Константинополя, хоть и начинается ещё в тот период, когда Римская империя не собиралась распадаться ещё полтора столетия, однако идея его строительства изначально была подчинена цели создать новую столицу античного государства. А началось всё с переезда в 324 году императора Константина из разрушающегося Рима в Византию, которая на тот момент была древним портовым городом на берегу Босфора. Следующие шесть лет ушли на превращение небольшого городка в настоящий античный мегаполис. А в 330 году он был освящён под именем «Нова Рома», то есть «Новый Рим». Однако довольно быстро за ним закрепилось название Константинополь в честь императора-создателя.

