О безграничной любви, страданиях и физической боли: «читаем» автопортреты Фриды Кало

Автопортреты Фриды Кало.

Автопортрет с ожерельем из шипов и колибри, 1940 год

Автопортрет с ожерельем из шипов и колибри, 1940 год.

Фрида Кало и Диего Ривера с обезьянкой, 1937 год.

Две Фриды, 1939 год

Две Фриды, 1939 год.

Фрида Кало пишет автопортрет *Две Фриды*, 1939 год.

Автопортрет с обрезанными волосами, 1940 год

Автопортрет с обрезанными волосами, 1940 год.

Фрида Кало в молодости.

Фрида Кало в мужском костюме.

Сломанная колонна, 1944 год

Сломанная колонна, 1944 год.

Фрида Кало раскрашивает корсет во время лечения.

*Автобус*, художник Фрида Кало.

Раненный олень, 1946 год

Раненный олень, 1946 год.

Фрида Кало и ее олень, 1939 год.

Святой Себастьян, художник Андреа Мантенья.