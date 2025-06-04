Зачем в СССР пшеничный хлеб хотели заменить кукурузой и что из этого вышло

Зачем в СССР стали сажать кукурузу в большом объеме/ фото: forkagro.com, stihi.ru

1. Полезный злак

Кукуруза - единственный злак, в котором содержится золото/ фото: Pinterest.com

2. Подъем сельского хозяйства

В СССР до 50-х годов кукурузу выращивали, но Хрущеву показалось, что мало/ фото: vrn-agro.ru

3. «Палочка-выручалочка» в решении проблем

Кукурузой можно кормить крупнорогатый скот для лучшего надоя молока/ фото:dionagro.ru

4. Начало компании Хрущева

Хрущев называл себя кукурузником - он очень любил этот злак/ фото: histrf.ru

5. Сельскохозяйственный кризис

Востояная часть страны оказалась непригодна для массового выращивания злака из-за погоды/ фото: bryansknovosti.ru

6. Кукуруза — царица советских мемов

Кукуруза была главным героем мультфильмов и фильмов/ фото: Pinterest.com