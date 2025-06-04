Зачем в СССР пшеничный хлеб хотели заменить кукурузой и что из этого вышло

Зачем в СССР стали сажать кукурузу в большом объеме/ фото: forkagro.com, stihi.ru
Первые слухи о необходимости засеять поля кукурузой появились после вступления Никиты Хрущева на должность генсека КПСС. Он сразу же заявил, что является «кукурузником» и при удобном случае неоднократно повторял эту шутку.
1. Полезный злак
Кукуруза - единственный злак, в котором содержится золото/ фото: Pinterest.com
Кукуруза — полезный продукт, который в наши дни продают в вареном виде в торговых центрах, на набережных и других общественных местах. Она быстро утоляет голод и насыщает организм витаминами. В ее зернах содержится витамины группы В, аскорбиновая кислота, витамин РР, ниацин и холин. Ну, а кукурузу в виде попкорна можно встретить в любом кинотеатре нашей страны. За несколько десятков лет воздушные зерна стали традиционной закуской таких заведений. Также из кукурузы делают муку, крупу, консервы, патоки и крахмал. В наши дни она пользуется популярностью для производства определенных продуктов. Но так было не всегда. В СССР ее хотели сделать «царицей всех советских полей». А активно пропагандировать ее стал Никита Хрущев.
2. Подъем сельского хозяйства
В СССР до 50-х годов кукурузу выращивали, но Хрущеву показалось, что мало/ фото: vrn-agro.ru
В начале 50-х годов генсеком ЦК КПССС стал Никита Хрущев, которому не нравилось, что Советский Союз отстает от Европы в аграрной сфере. В стране была низкая урожайность, которую срочно нужно было повышать.
3. «Палочка-выручалочка» в решении проблем
Кукурузой можно кормить крупнорогатый скот для лучшего надоя молока/ фото:dionagro.ru
Генсек считал, что именно кукуруза является той самой «палочкой-выручалочкой», с помощью которой можно освоить целину, накормить страну и обогнать Запад в сельском хозяйстве. Во всех сельскохозяйственных районах начинают засаживать поля кукурузой. Главные руководители посещают американские фермы, чтобы узнать тонкости выращивания культуры. В 400-листном отчете советского министра по сельскому хозяйству Владимира Мацкевича, указано, что в Штатах кукурузное зерно используют не только в пищевой промышленности, но и для кормления скота. Причем, животных можно кормить пустыми початками и стеблями. А чтобы урожайность была высокой нужно сажать гибриды суперурожаных сортов.
4. Начало компании Хрущева
Хрущев называл себя кукурузником - он очень любил этот злак/ фото: histrf.ru
Через 3 года активной «кукурузации» в стану было ввезено из-за рубежа пять тысяч тонн семян кукурузы. Хрущев верил, что теперь страна будет накормлена не только зерном, но и мясом, и молоком крупнорогатого скота. В середине 50-х в Советском Союзе по призу генсека было засеяно 18 миллионов гектаров, а в начале 60-х уже — 37 миллионов гектаров земли. Под посевы кукурузы были отданы поля, на которых ранее выращивали пшеницу для хлеба, кормовые травы для скота и технические культуры. Кукурузные поля постоянно посещали научные сотрудники, агрономы, журналисты, партийные люди и кукурузоводы. В стране про кукурузу стали говорить повсюду: на телевидении, радио, в учебных заведениях и на концертах.
5. Сельскохозяйственный кризис
Востояная часть страны оказалась непригодна для массового выращивания злака из-за погоды/ фото: bryansknovosti.ru
Вот только правительство не учло один важный нюанс — кукуруза является теплолюбивой культурой. Ее активный рост происходит при температуре выше 10 градусов, а ее вегетационный период составляет минимум 3 месяца. В результате на востоке страны большая часть посевов погибла от холода. В эти же года случается дефицит зерна, который приводит к пустым полкам с хлебом. Жители лишаются не только хлеба, но и корма для животных, а, значит, мясомолочной продукции. Кукурузная компания терпит крах. Реформы Хрущева не приводят к позитивному результату и его смещают с должности. Кукурузу продолжают выращивать в небольшом объеме лишь в тех регионах страны, где она отлично росла ранее. Остальные поля снова засевают пшеницей и спустя год люди снова могут покупать хлебобулочные изделия и корм для животных.
6. Кукуруза — царица советских мемов
Кукуруза была главным героем мультфильмов и фильмов/ фото: Pinterest.com
За время популяризации кукурузной компании в Советском Союзе появилось большое количество мемов и анекдотов про эту теплолюбивую культуру. Режиссер Александр Медведкин снял кинокомедию «Чудесница», а режиссер Александр Иванов снимает цветной мультфильм «Чудесница», где рассказывают о достоинствах злака. Музыкальная группа «Коммунизм» выпускает песню, посвященную кукурузе. С изображением кукурузы производят детскую одежду и пластмассовые игрушки. И даже на Новый год выпускаю серию елочных игрушек в виде початков с изумрудными листьями.
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