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Эффективное удобрение для ваших грядок

Готовь сани летом, а грядки — осенью! Ведь именно в это время года вы можете подготовить листовую землю — лиственный перегной — прекрасное средство для улучшения почвы, богатое калием, фосфором и азотом. Кроме того такую землю очень любят дождевые черви и полезные микроорганизмы.

Эффективное удобрение для ваших грядок

Приготовить же ее очень просто, к тому же вы решите сразу 2 проблемы: и грядки к следующему сезону подготовите, и от листьев избавитесь, ведь при таком способе, даже больные листья сгодятся!
Листья набираем в мешки или иную удобную для работы емкость, а для закладки перегноя подготавливаем траншею глубиной примерно в штык лопаты — можно закладывать перегной сразу в будущую грядку.

Эффективное удобрение для ваших грядок

Хорошо разравниваем лисья. Перегной может составлять от 1/5 до 3/4 всего грунта.

Эффективное удобрение для ваших грядок

Также в грядку хорошо добавить триходерму, лучше всего лесную, но подойдет и любая иная, или доломитовую муку.

Эффективное удобрение для ваших грядок

Сверху засыпаем листья землей, ее необходимо столько, чтобы листву не унесло ветром. Готово, оставляем все перепревать до следующего сезона.

Эффективное удобрение для ваших грядок

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как приготовить листовую землю:



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удобрениеГрядки
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