Эффективное удобрение для ваших грядок

Готовь сани летом, а грядки — осенью! Ведь именно в это время года вы можете подготовить листовую землю — лиственный перегной — прекрасное средство для улучшения почвы, богатое калием, фосфором и азотом. Кроме того такую землю очень любят дождевые черви и полезные микроорганизмы.







Приготовить же ее очень просто, к тому же вы решите сразу 2 проблемы: и грядки к следующему сезону подготовите, и от листьев избавитесь, ведь при таком способе, даже больные листья сгодятся!

Листья набираем в мешки или иную удобную для работы емкость, а для закладки перегноя подготавливаем траншею глубиной примерно в штык лопаты — можно закладывать перегной сразу в будущую грядку.







Хорошо разравниваем лисья. Перегной может составлять от 1/5 до 3/4 всего грунта.







Также в грядку хорошо добавить триходерму, лучше всего лесную, но подойдет и любая иная, или доломитовую муку.







Сверху засыпаем листья землей, ее необходимо столько, чтобы листву не унесло ветром. Готово, оставляем все перепревать до следующего сезона.







А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как приготовить листовую землю:



