Простые цветы из пряжи и бечёвки

Такие цветы из пряжи смотрятся просто чудесно в виде украшения готовых поделок, подарков, одежды, сумок и многих других вещей. Примечательно, что вместо пряжи можно взять толстые нитки или бечёвку — результат получится одинаково хорошим:

Для украшения поделок, вышивки, одежды и многих других вещей:



Для работы вам понадобится:

пряжа, толстые нитки или бечёвка

плотный картон (вырезать 2 равных круга, по размеру совпадающих с будущим цветком)

клей

карандаш

игла

булавки для шитья



Сделанная заготовка из картона может послужить ещё очень долго и успешно заменить собой станок тенерифе.

Приступаем к работе:

1. Разделяем картон карандашом на 12 равных частей (частей может быть больше или меньше, в зависимости от ваших целей). Склеиваем меж собой два кружка, вставляя и закрепляя булавки точно на полосах.



2. Приступаем к плетению цветка: начинайте наматывать пряжу или бечёвку, согласно картинкам ниже:

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