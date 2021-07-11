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Простые цветы из пряжи и бечёвки

Простые цветы из пряжи и бечёвки

Такие цветы из пряжи смотрятся просто чудесно в виде украшения готовых поделок, подарков, одежды, сумок и многих других вещей. Примечательно, что вместо пряжи можно взять толстые нитки или бечёвку — результат получится одинаково хорошим:
Для украшения поделок, вышивки, одежды и многих других вещей:

Простые цветы из пряжи и бечёвки
Простые цветы из пряжи и бечёвки


Для работы вам понадобится:
пряжа, толстые нитки или бечёвка
плотный картон (вырезать 2 равных круга, по размеру совпадающих с будущим цветком)
клей
карандаш
игла
булавки для шитья

Простые цветы из пряжи и бечёвки


Сделанная заготовка из картона может послужить ещё очень долго и успешно заменить собой станок тенерифе.
Приступаем к работе:
1. Разделяем картон карандашом на 12 равных частей (частей может быть больше или меньше, в зависимости от ваших целей). Склеиваем меж собой два кружка, вставляя и закрепляя булавки точно на полосах.

Простые цветы из пряжи и бечёвки


2. Приступаем к плетению цветка: начинайте наматывать пряжу или бечёвку, согласно картинкам ниже:

Простые цветы из пряжи и бечёвки
Простые цветы из пряжи и бечёвки

 

Простые цветы из пряжи и бечёвки
Простые цветы из пряжи и бечёвки

 

Простые цветы из пряжи и бечёвки

 

Простые цветы из пряжи и бечёвки

 

Простые цветы из пряжи и бечёвки

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