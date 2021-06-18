Что ни в коем случае нельзя делать на встрече с королевой Великобритании

За многие годы существования Великобритании как королевства там сложились определенные правила этикета поведения в присутствии королевы. Эти правила особенно строги для людей, не приближенных к королевскому кругу. Конечно, за их нарушение никого сегодня не посадят в Тауэр, однако общественное негодование гарантировано.
На встрече с королевой Великобритании.
Так как же не попасть впросак, вдруг вам предоставится возможность увидеться лично с королевой Елизаветой II. Прежде всего, нужно заметить, что, если вас пригласят в Букингемский дворец, с вами в любом случае проведут беседу и инструктаж о том что можно и что нельзя делать, во что следует быть одетым и что можно, а что нельзя говорить.
Королева покидает Sandringham Women's Institute.
Но есть несколько правил, которые известны и без личной консультации со специалистами по деловому этикету. Самое главное — ни в коем случае не прикасайтесь к королеве. Можно пожать ей руку, но только если она сама вам предложит. В 2000 году с этим правилом не справился президент Университета Уотерлу в Канаде Дэвид Джонстон. Спускаясь по лестнице рядом с королевой он слегка придержал ее за локоть. Как позже объяснил сам Джонстон, это было интуитивное движение, продиктованное обычным беспокойством о безопасности королевы. Однако в истории Великобритании Джонстон остался как «человек, который не знает протокола поведения».
Королева Елизавета II приветствует Уинстона Черчилля в 1955 году.
Конечно, на встречах с публикой члены королевской семьи могут позволить себе поздороваться с кем-то или обнять кого-то, но в таких случаях именно они должны быть инициаторами таких контактов.
Другое строгое правило гласит никогда не опаздывать на встречу. Приходить позже королевы и уходить со встречи раньше ее — это явное заявление о неуважении. Покинуть зал раньше самой королевы можно только с ее собственного желания или разрешения — королева подаст знак своему секретарю, а тот уже в свою очередь сообщит о нем посетителю.
Королева принимает у себя президента Мексики, 2015 год.
Еще одно строгое «нет» — никогда не становитесь спиной к королеве. Если вас пригласили несколько человек, следует стать не прямой линией, а небольшим полукругом, таким образом, чтобы каждый человек был обращен лицом к Ее Величеству.
Королева получила в подарок букеты цветов от школьников во время посещения церкви на Пасху.
Кроме того, при встрече с королевой нельзя ничего держать в своих руках. Конечно, еще задолго до встречи с Ее Величеством служба безопасности вежливо попросит вас оставить все документы и любые другие предметы за пределами зала для встреч. Так что забудьте о возможности передать королеве памятный магнитик или еще что-либо, если только это не было оговорено заранее и вам не было дано одобрение на такой подарок.
Королева Елизавета II в Брисбан-сити, 1982 год.
Что же на счет селфи? На него тоже не стоит рассчитывать. В пределах Букингемского дворца никто из королевской семьи не будет делать селфи с гостями — даже предложение сделать такую фотографию будет воспринято с удивлением и недоумением. За пределами дворца правила менее строгие, но на общее селфи все же не стоит рассчитывать, особенно с королевой.
Пасха 2019.
Общее правило поведения на встрече с королевой Великобритании — не нужно быть инициатором, следует просто следовать тому, что делает и о чем просит Ее Величество. Не следует первым начинать разговор, не следует вставать из-за стола до того, как это сделает королева, не стоит начинать есть до того, как королева возьмет столовые приборы в руки.
Президент Джеральд Форд танцует с королевой Елизаветой II во время ужина в ее честь, 1976 год.
Как же быть, если вы вдруг нечаянно что-то сделали не так? Главное, не паниковать. Обычно, простого «извините меня» вполне достаточно, чтобы разрядить обстановку. В конце-концов, у королевы есть также свои тайные сигналы, и если собеседник ей наскучил или ведет себя слишком неподобающе, прислуга моментально отреагирует и поможет разрешить ситуацию.
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