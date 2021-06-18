Что ни в коем случае нельзя делать на встрече с королевой Великобритании

На встрече с королевой Великобритании.

Королева покидает Sandringham Women's Institute.

Королева Елизавета II приветствует Уинстона Черчилля в 1955 году.

Королева принимает у себя президента Мексики, 2015 год.

Королева получила в подарок букеты цветов от школьников во время посещения церкви на Пасху.

Королева Елизавета II в Брисбан-сити, 1982 год.

Пасха 2019.

Президент Джеральд Форд танцует с королевой Елизаветой II во время ужина в ее честь, 1976 год.