Темнокожие ангелы: Сестры из Нигерии были названы самыми красивыми девочками в мире

Сестры из Нигерии.
"Я рада, что нам удалось поменять представление и стереотипы об Африке. Кто-то думает, что здесь живут только голодные неграмотные дети. Но здесь есть прекрасные красивейшие образованные мальчики и девочки, и именно они готовы изменить этот мир." Так отреагировала фотограф на невероятную популярность ее фотографий, на которых она запечатлела портреты сестер Ижабана. Глядя на этих красавиц, становится понятно, почему о них говорят, как о "самых красивых девочках в мире."
Жаре Ижабана. Instagram mofebamuyiwa.
Все началось с того, что фотограф из Нигерии Мофе Бамуйива (Mofe Bamuyiwa) опубликовала у себя в Инстаграме три портрета младшей из троих сестер - пятилетней Жаре Ижабана. Конечно, фотографии были явно подвергнуты изрядной обработке, но девочка была так хороша, что буквально в мгновение ока эти портреты разлетелись по всему Интернету. "Она так невероятно хороша, что, наверное, я и не видел никого более красивого в своей жизни," - пишет один из комментаторов.
Младшая из сестер. Instagram mofebamuyiwa.
Младшая из сестер Ижабана. Instagram mofebamuyiwa.
Надо заметить, что Мофе старается во всех своих портретных работах преподнести своих моделей с самой выгодной стороны, показать, насколько красивы и привлекательны люди, живущие в ее родной Нигерии. Будь это профессиональные модели, обычные домохозяйки, семейные пары или дети - Мофе всех запечатлевает, как настоящих королев красоты. Но именно фотографии Жаре вызвали резонанс.
Сестры Ижабана (Жаре слева). Instagram the_j3_sisters.
Три сестры из Нигерии. Instagram the_j3_sisters.
Интересно, что на момент съемок ни Жаре, ни обе ее старшие сестры, никогда не выступали как модели. Однако после такого невероятного успеха, их мама завела профайл в Инстаграме (к концу июля число подписчиков в этом аккаунте превысило 72 тысячи), и все девочки стали позировать для профессиональных фотографий. Так появились и портреты средней сестры - Жомиложу, или просто Жоми. Ее портреты понравились более 50 000 человек. Меньше чем за неделю девочки стали настоящей сенсацией.
Жомиложу, средняя сестра Ижабана. Instagram mofebamuyiwa.
Жоми, маленькая модель из Нигерии. Instagram mofebamuyiwa.
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