«Купание красного коня»: почему бытовую картину назвали предвестником грядущих перемен

Купание красного коня. К. С. Петров-Водкин, 1912 год. | Фото: strana.ru.

Кузьма Петров-Водкин. Автопортрет. 1918 год. | Фото: commonpoll.com.

Чудо архангела Михаила. | Фото: upload.wikimedia.org.

Святые Борис и Глеб на конях, середина XIV века. | Фото: uspensk.ru.

Купание красного коня, 1912 г. Государственная Третьяковская галерея. | Фото: pravmir.ru.

Этюд для картины «Купание красного коня». | Фото: images61.fotki.com.

Купание красного коня. К. С. Петров-Водкин, 1912 год. | Фото: otveti1.ru.