Почему советское мороженое считалось лучшим в мире

Мороженое – это любимое лакомство не только детишек, но и многих взрослых людей. В первую очередь, это отличный способ охладиться в жаркую погоду. Ведь когда температура на улице поднимается, все мы хотим найти способ снять жару. И тут на помощь приходит мороженое. Оно приятно охлаждает нас изнутри и помогает справиться с этим недугом.
Мороженое любят не только дети, но и взрослые / Фото: sport-interfax.ru
Однако, уже давно не секрет, что это лакомство появилось на свет очень давно. А в Советском Союзе многие удивлялись тому, на сколько вкусное может быть это холодное лакомство. Ведь все помнят тот самый ярко-сливочный вкус, который никого не оставлял равнодушным. Так почему же это мороженое было настолько вкусным и в чем заключался его главный секрет?
Оказывается, что нужно отдать должное ГОСТу, который появился ещё в 1941 году. Благодаря нему было изобретено то самое вкусное мороженое, которое всем и запомнилось. Кроме того, он считался очень жёстким, и при изготовлении данной продукции никто не имел права нарушать его. Именно поэтому мороженое изготавливали только из натуральных продуктов. В составе данного лакомства невозможно было найти какие-либо консерванты. К тому же, вся продукция выпускалась по одному и тому же рецепту, именно поэтому во всем Советском Союзе мороженое было одинаковым.
За данным лакомством выстраивалась огромная очередь/ Фото: 9111.ru
Когда в стране появилось это лакомство, советское правительство относилось к нему не очень положительно. Но уже после войны, власть полностью изменило свое отношение к данной продукции. Оно стало его активно рекламировать и предлагать покупать советским людям. Появилось огромное количество плакатов, где было написано о том, что мороженое — это очень полезный продукт, который нужно употреблять как в летний , так и в зимний сезон.
Уже тогда начало появляться огромное количество вариаций этого лакомства. Стоимость данных изделий была не сильно высока, она варьировалась от 7 копеек до 28. Именно поэтому каждый желающий мог приобрести мороженое исходя из своих финансовых возможностей и вкусовых предпочтений.
Виды мороженого и их стоимость
В 1930-х годах произошло знаменательное событие в истории промышленности. На прилавках советских магазинов появилось первое холодное лакомство. Это произошло благодаря известному советскому министру торговли — Анастасу Микояну. Он поставил цель, что Советский Союз должен стать лидером по продаже, производству и потреблению этой продукции. И тогда он принял решение, что нужно отправиться в Америку для того, чтобы узнать технологию производства и приобрести все необходимое оборудование. И вот уже через 7 лет страна могла похвастаться значительными изменениями в данной сфере.
Уже тогда был замечен значительный прогресс. Ведь советские граждане начали активнее покупать и употреблять данную продукцию, а страна стала на вторую строчку по производству этого лакомства. Первое место занимала Америка и ее так и не удалось обогнать.
Вот какие виды мороженого можно было приобрести
Стоит отметить, что данная продукция стала действительно одним из самых ходовых продуктов. Ведь уже тогда за ней осуществляли необходимый контроль, чтобы на прилавках магазинов не было брака. Именно поэтому настоящее мороженое хранилось всего неделю. И многие советские граждане спешили приобрести свежую продукцию. Причем покупали его в огромных количествах, чтобы хватило на всю семью, да ещё чтоб и с соседями поделиться.
Продавали мороженое чаще всего в специальной металлической конструкции, которая была оснащена специальным контейнером. Это нужно было для того, чтобы холодное лакомство не растаяло. Иногда можно было встретить даже целые киоски, где и покупали эту продукцию. Но встретить ее там можно было лишь три раза в неделю, ведь люди очень быстро все раскупали. Кроме того, ванильные, шоколадные и даже фруктовые шарики с мороженым можно было купить даже в кафе. Конечно, стоимость там была значительно выше, чем в обычных киосках, но это мало кого останавливало.
Оно продавалось даже в кафе / Фото: lovefood.com
Плохо дела с мороженым обстояли лишь в деревнях и сёлах, которые находились далеко от города. Туда данное лакомство просто не завозили, а дети только и мечтали попробовать его. Тогда родители отправлялись в город для того, чтобы купить мороженое. И в киосках выстраивались просто огромные очереди. А те, кто не имел возможности приехать и закупиться им, решал данную проблему по-другому. В деревнях начали делать свое мороженое. Дети брали кружки и набирали туда снег, а после этого к ледяной массе добавляли обыкновенный сахар и сметану. Конечно, такое мороженое мало чем походило на то, что производили в стране, но детишки были все равно в восторге от него.
В городах ассортимент действительно удивлял. Ведь там можно было приобрести не только обыкновенный сливочный рожок. Там продавали эскимо, фруктовое и шоколадное мороженое. А в некоторых кафе и вовсе подавали эту ледяную сладость с различными сладкими cиропами. Иногда ассортимент действительно мог удивить. Ведь в некоторых киосках можно было приобрести настоящее томатное мороженое. Но данный продукт был весьма спорным. Многие советские граждане с радостью приобретали его, а кто -то и вовсе терпеть не мог такое лакомство. Возможно, именно поэтому оно вскоре навсегда исчезло из продажи.
Сейчас мороженое также остаётся популярным десертом / Фото: showjet.ru
Стоит отметить, что мороженое остаётся популярным и в наши дни. Сейчас существует огромное количество различных вариантов этого лакомства, именно поэтому каждый может выбрать то, которое придется ему по вкусу. Несмотря на то, что существуют и другие варианты десертов, мороженое остается одним из самых популярных выборов и сейчас.
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