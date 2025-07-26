Почему советское мороженое считалось лучшим в мире

Мороженое любят не только дети, но и взрослые / Фото: sport-interfax.ru

За данным лакомством выстраивалась огромная очередь/ Фото: 9111.ru

Виды мороженого и их стоимость

Вот какие виды мороженого можно было приобрести

Оно продавалось даже в кафе / Фото: lovefood.com

Сейчас мороженое также остаётся популярным десертом / Фото: showjet.ru