Сделано в СССР: 5 примеров советского фастфуда, которому бы позавидовал Макдоналдс

В Советском Союзе все было «своим»: кино, музыка, еда и даже фастфуд. Да-да, не верьте бабушкам, которые утверждают, что в их время такого не было. Было, только немного в другой интерпретации. Вместо бургеров – чебуреки, вместо кока-колы – компот, вместо ход-догов – сосиска в тесте. Novate.ru рассказывает, как в СССР был создан аналог заморской еды, и к чему больше всего лежал желудок у советского человека.
1. Бургеры
Реклама советского аналога бургера. / Фото: humaninside.ru
Многие связывают развитие фастфуда в СССР с открытием ресторана «Макдоналдс» 31 января 1990 года. Однако первая «быстрая еда» появилась гораздо раньше, если быть точнее – в 1936 году. Именно тогда нарком пищевой промышленности Анастас Микоян отправился в Америку по личной просьбе Сталина, чтобы изучить организацию питания в стране, а также перенять опыт производства некоторых продуктов. Микоян любил повторять, что дать человеку невкусный и малопитательный обед гораздо хуже, чем сшить плохой костюм или сделать ботинки низкого качества.
Микояну многое понравилось в США, но особое впечатление на него произвели «хамбургеры» – мясные котлеты в булочке. Блюдо было простым, сытным и недорогим в производстве – именно таким, каким нарком пищевой промышленности хотел видеть еду в Советском Союзе.
Для производства бутербродов с котлетой Микоян приобрел 25 специальных машин. Увы, заявленная производителем мощность не была реализована – вместо двух миллионов котлет в день, в СССР производили только 500 тысяч.
Также Микоян заметил, что в США гамбургеры подают с колой. В то время об американской газировке в Советском Союзе никто не слышал, и нарком решил, что производство напитка с особым вкусом будет хорошим вложением денег. Увы, его надежды не оправдались – процесс оказался достаточно дорогим. Впрочем, наши люди не растерялись и усилили выпуск «народных» напитков – кваса и лимонада.
Новый фастфуд продавался в киосках, расположенных в крупных городах. Никаких особых названий блюду не давали – «хамбургер» звучал инородно и непонятно для советского человека, а вот «горячая булочка с котлетой» заходила на ура.
2. Чебуреки и беляши
Эти пирожки из тонкого теста, в который завернута начинка из мяса и лука, изначально не считались фастфудом, но чуть позже статус всеми любимых чебуреков. Это произошло в 1957 году, когда в Москве на Сухаревской улице открыли чебуречную «Дружба». Название закусочной было данью уважения культуре крымских татар. Кстати, «чебурек» в переводе с крымско-татарского означает «пирожок с мясом».
Чуть позже, когда заведение стало невероятно популярным, чебуречные стали открывать и в других городах Советского Союза, как в больших, так и в маленьких. Все они выглядели примерно одинаково: небольшие закусочные с высокими столами. Да-да, стульев не было, потому что заведения были рассчитаны на быстрый перекус – люди тратили пять-десять минут на обед и шли по своим делам. Один чебурек стоил 15 копеек.
Интересный факт: Фастфуд настолько «зашел» жителям СССР, что сначала ввели ГОСТ состава теста и фарша, а потом – количества ингредиентов на один чебурек.
Беляшам повезло не так сильно – так как выпекание в духовке занимало много времени, было принято решение их жарить в масле. Заведений, специализирующихся на продаже блюда, так и не открыли, поэтому беляши продавали в кулинариях и кафетериях. Неудивительно, что до людей они доходили холодными и не слишком вкусными.
3. Пончики и пышки
Обычно пончики и пышки продавали в небольших киосках
Помните, как было у Антона Чехова: «Прощаясь с домочадцами, они [Купец Кузьмичов и священник отец Христофор] только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили…» Такие произведения – лишнее доказательство того, что пышки были очень популярны в России. Их ели до конца 30-х годов прошлого века, а потом советские люди познакомились с пончиками.
Оба этих блюда представляют собой изделия из теста, обжаренные в масле. Но если у пончиков внутри была сладкая начинка, то пышки обычно были «пустышками» – единственный компромисс, на который шли хозяйки – посыпка из сахарной пудры. Интересно, что в «Книге о вкусной и здоровой пище», которую издали в 1939 году, отверстием «наградили» пончик, а не пышку.
Сегодня в сети закусочных есть как пышечные, так и пончиковые. Но если вы думаете, что название зависит от ассортимента блюд, то сильно ошибаетесь. Все дело в местонахождении – пончиковые располагаются в Москве, а пышечные – в Санкт-Петербурге.
4. Бутерброды
Бутерброды подавали в качестве закуски в рюмочных. / Фото: ftimes.ru
А чем не фастфуд? Готовится на скорую руку, но при этом является питательным – как раз в духе «быстрой еды». Любопытно, что вне дома бутерброды можно было съесть только…в рюмочных. У этого заведения вряд ли есть аналоги в других странах, разве что бары и пабы, в которых подают пиво и другой алкоголь. Но все равно советские рюмочные были особенные. Название появилось из-за того, что заказанные напитки подавали в рюмках. Чаще всего это была водка, но встречались и другие варианты. Напиток разливали в стопки по 50 граммов, и к каждой полагался бутерброд. Хлеб подавали с колбасой, вареным яйцом или соленой рыбой – вкусно и питательно.
Рюмочные, как и чебуречные, внутри были небольшими, рассчитанными максимум на 25 человек. Чтобы посетители подолгу не задерживались, владельцы заведений отказывались от стульев, предпочитая ограничиваться высокими столами: выпил рюмку, закусил бутербродом, и вперед по своим делам.
5. Пиво
Интерьер одной из советских пивных. / Фото: fishki.net
Все знают, что в Советском Союзе невероятно популярными были автоматы с газировкой. Всего за копейку можно было выпить стакан невероятно вкусной шипучки. И пусть жажду она не утоляла, но вкусовые рецепторы радовала. Но кроме таких агрегатов, были еще и автоматы с пивом, которые назывались автопоилки.
Востребованными у советских людей они стали во время подготовки к Олимпиаде 1980 года. Тогда на территории СССР появилось много образцовых кафе, однако рассчитаны они были исключительно на гостей из заграницы. Советским гражданам вход в такие заведения был закрыт, поэтому с кулинарными традициями собственной страны приходилось дома. Но народ не отчаивался, ведь под боком всегда были пивные. Качество напитков, которые там подавали, было сомнительным: работники не стеснялись разбавлять пиво, а для того, чтобы получить густую пену – добавляли небольшое количество стирального порошка. Если градус напитка был недостаточно высоким, покупатели добавляли в него водку – получался коктейль «Ерш».
В пивных, как и в других заведениях советского фастфуда, не было стульев, однако это не мешало людям по несколько часов стоять у высокого стола. Поговорить всегда было о чем, особенно после нескольких бокалов хмельного напитка.
