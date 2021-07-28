20 фотографий «звездных» детей, которые как две капли воды похожих на своих знаменитых родителей

Порой детишки бывают так похожи на своих мам и пап, что просто не остаётся сомнения, кто именно их родители. А когда речь заходит о звёздах, то похожесть их детишек видят не только родные и близкие, но и миллионы поклонников по всему миру. А бывает ещё и так, что детишки унаследуют не только черты своих родителей, но и их талант.
1. Бетт Дэвис Мидлер и Софи фон Хасельберг
Двукратная номинантка Оскара, певица и актриса Бетт Мидлер и ее единственная дочь Софи.
2. Деми Мур и Румер Гленн Уиллис
Американская актриса, секс-символ Голливуда 90-х годов, Деми Мур и ее великолепная дочь, актриса Румер Гленн Уиллис.
3. Евгений Плющенко и Саша
Прославленный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его 5-летний сын Александр.
4. Голди Хоун и Кейт Гэрри Хадсон
Лауреат премии «Оскар», восхитительная блондинка Голди Хоун и, как две капли воды похожая на нее дочка Кейт Хадсон.
5. Хизер Дин Локлир и Ава Самбора
Звезда сериала «Район Мелроуз» обаятельная Хизер Локлир и ее юная дочь 18-летняя Ава Самбора.
6. Джулианна Мур и Лив Хелен Фрейндлих
Актриса и писательница Джулианна Мур и ее младшая дочь Лив Хелен Фрейндлих.
7. Кэтрин Ромари Бекинсейл и Лили Мо Шин
Британская актриса Кейт Бекинсейл и ее талантливая дочь, восходящая звезда Голливуда Лили Мо.
8. Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин
Две восхитительные блондинки, звезда Голливуда Ким Бейсингер и ее великолепная дочь модель Айрленд Болдуин.
9. Клинтон Иствуд-млдший и Скотт Иствуд
Легендарный актер и режиссер Клинт Иствуд и не менее талантливый сын, молодой актер Скотт Иствуд.
10. Мелани Гриффит и Дакота Джонсон
Обладательница премии «Золотой глобус» Мелани Гриффит и ее очаровательная дочь, звезда «50 оттенков серого», Дакота Джонсон.
11. Мэрил Стрип и Мэми Гаммер
Величайшая актриса современности Мерил Стрип и ее точная копия великолепная Мэми Гаммер.
12. Сэр Джеймс Пол Маккартни и Джеймс Луис Маккартни
Знаменитый фронтмен легендарной группы «The Beatles» Пол Маккартни и гордость своего отца Джеймс Луис Маккартни.
13. Риз Уизерспун и Ава Элизабет Филипп
Стильная и грациозная «Блондинка в законе» Риз Уизерспун и ее главная помощница, любящая дочь и заботливая сестра для своих братьев Ава Элизабет Филипп.
14. Рената Литвинова и Ульяна Добровская
Русская Марлен Дитрих, утонченная Рената Литвинова и ее любимая дочь красивая и перспективная Ульяна Добровская.
15. Робин Гейл Райт и Дилан Пенн
Всеми обожаемая Келли Кэпвелл из популярного в 90-е годы сериала «Санта-Барбара» Робин Райт и ее великолепная дочь Дилан Пенн.
16. Шон Джастин Пенн и Хоппер Пенн
Призёр трёх крупнейших кинофестивалей мира Шон Пенн и его сын 24-летний актер Хоппер Пенн.
17. Сьюзан Сарандон и Эва Амурри-Мартино
Восхитительная женщина, голливудская актриса Сьюзан Сарандон и унаследовавшая талант матери, великолепная Эва Амурри-Мартино.
18. Том Хэнкс и Колин Хэнкс
Знаменитый актер Том Хэнкс и его старший сын, как две капли воды похожий на своего отца, Колин Хэнкс.
19. Ума Каруна Турман и Майя Турман Хоук
Главная звезда фильмов режиссера Квентина Тарантино Ума Турман и ее старшая дочь великолепная Майя Хоук.
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