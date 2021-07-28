20 фотографий «звездных» детей, которые как две капли воды похожих на своих знаменитых родителей

1. Бетт Дэвис Мидлер и Софи фон Хасельберг

Двукратная номинантка Оскара, певица и актриса Бетт Мидлер и ее единственная дочь Софи.

2. Деми Мур и Румер Гленн Уиллис

Американская актриса, секс-символ Голливуда 90-х годов, Деми Мур и ее великолепная дочь, актриса Румер Гленн Уиллис.

3. Евгений Плющенко и Саша

Прославленный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его 5-летний сын Александр.

4. Голди Хоун и Кейт Гэрри Хадсон

Лауреат премии «Оскар», восхитительная блондинка Голди Хоун и, как две капли воды похожая на нее дочка Кейт Хадсон.

5. Хизер Дин Локлир и Ава Самбора

Звезда сериала «Район Мелроуз» обаятельная Хизер Локлир и ее юная дочь 18-летняя Ава Самбора.

6. Джулианна Мур и Лив Хелен Фрейндлих

Актриса и писательница Джулианна Мур и ее младшая дочь Лив Хелен Фрейндлих.

7. Кэтрин Ромари Бекинсейл и Лили Мо Шин

Британская актриса Кейт Бекинсейл и ее талантливая дочь, восходящая звезда Голливуда Лили Мо.

8. Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин

Две восхитительные блондинки, звезда Голливуда Ким Бейсингер и ее великолепная дочь модель Айрленд Болдуин.

9. Клинтон Иствуд-млдший и Скотт Иствуд

Легендарный актер и режиссер Клинт Иствуд и не менее талантливый сын, молодой актер Скотт Иствуд.

10. Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

Обладательница премии «Золотой глобус» Мелани Гриффит и ее очаровательная дочь, звезда «50 оттенков серого», Дакота Джонсон.

11. Мэрил Стрип и Мэми Гаммер

Величайшая актриса современности Мерил Стрип и ее точная копия великолепная Мэми Гаммер.

12. Сэр Джеймс Пол Маккартни и Джеймс Луис Маккартни

Знаменитый фронтмен легендарной группы «The Beatles» Пол Маккартни и гордость своего отца Джеймс Луис Маккартни.

13. Риз Уизерспун и Ава Элизабет Филипп

Стильная и грациозная «Блондинка в законе» Риз Уизерспун и ее главная помощница, любящая дочь и заботливая сестра для своих братьев Ава Элизабет Филипп.

14. Рената Литвинова и Ульяна Добровская

Русская Марлен Дитрих, утонченная Рената Литвинова и ее любимая дочь красивая и перспективная Ульяна Добровская.

15. Робин Гейл Райт и Дилан Пенн

Всеми обожаемая Келли Кэпвелл из популярного в 90-е годы сериала «Санта-Барбара» Робин Райт и ее великолепная дочь Дилан Пенн.

16. Шон Джастин Пенн и Хоппер Пенн

Призёр трёх крупнейших кинофестивалей мира Шон Пенн и его сын 24-летний актер Хоппер Пенн.

17. Сьюзан Сарандон и Эва Амурри-Мартино

Восхитительная женщина, голливудская актриса Сьюзан Сарандон и унаследовавшая талант матери, великолепная Эва Амурри-Мартино.

18. Том Хэнкс и Колин Хэнкс

Знаменитый актер Том Хэнкс и его старший сын, как две капли воды похожий на своего отца, Колин Хэнкс.

19. Ума Каруна Турман и Майя Турман Хоук

Главная звезда фильмов режиссера Квентина Тарантино Ума Турман и ее старшая дочь великолепная Майя Хоук .