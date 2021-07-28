Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий ashkourin
    Рыбу ловят,ламинарии культивируют....Жизнь милейших св...
  • Анна Эржибова
    Когда туристов нет как же они выживают?Жизнь милейших св...
  • Maxim Yushkin
    Возможно проще (и дешевле) купить новую терку чем мелкозернистую наждачку, которая не во всяком доме есть. И продаетс...Как вернуть терке...

20 фотографий «звездных» детей, которые как две капли воды похожих на своих знаменитых родителей


20 фотографий «звездных» детей, которые как две капли воды похожих на своих знаменитых родителей

Порой детишки бывают так похожи на своих мам и пап, что просто не остаётся сомнения, кто именно их родители. А когда речь заходит о звёздах, то похожесть их детишек видят не только родные и близкие, но и миллионы поклонников по всему миру. А бывает ещё и так, что детишки унаследуют не только черты своих родителей, но и их талант.

1. Бетт Дэвис Мидлер и Софи фон Хасельберг


Двукратная номинантка Оскара, певица и актриса Бетт Мидлер и ее единственная дочь Софи.

Двукратная номинантка Оскара, певица и актриса Бетт Мидлер и ее единственная дочь Софи.

 

2. Деми Мур и Румер Гленн Уиллис


Американская актриса, секс-символ Голливуда 90-х годов, Деми Мур и ее великолепная дочь, актриса Румер Гленн Уиллис.

Американская актриса, секс-символ Голливуда 90-х годов, Деми Мур и ее великолепная дочь, актриса Румер Гленн Уиллис.

 

3. Евгений Плющенко и Саша


Прославленный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его 5-летний сын Александр.

Прославленный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его 5-летний сын Александр.

 

4. Голди Хоун и Кейт Гэрри Хадсон


Лауреат премии «Оскар», восхитительная блондинка Голди Хоун и, как две капли воды похожая на нее дочка Кейт Хадсон.

Лауреат премии «Оскар», восхитительная блондинка Голди Хоун и, как две капли воды похожая на нее дочка Кейт Хадсон.

 

5. Хизер Дин Локлир и Ава Самбора


Звезда сериала «Район Мелроуз» обаятельная Хизер Локлир и ее юная дочь 18-летняя Ава Самбора.

Звезда сериала «Район Мелроуз» обаятельная Хизер Локлир и ее юная дочь 18-летняя Ава Самбора.

 

6. Джулианна Мур и Лив Хелен Фрейндлих


Актриса и писательница Джулианна Мур и ее младшая дочь Лив Хелен Фрейндлих.

Актриса и писательница Джулианна Мур и ее младшая дочь Лив Хелен Фрейндлих.

 

7. Кэтрин Ромари Бекинсейл и Лили Мо Шин


Британская актриса Кейт Бекинсейл и ее талантливая дочь, восходящая звезда Голливуда Лили Мо.

Британская актриса Кейт Бекинсейл и ее талантливая дочь, восходящая звезда Голливуда Лили Мо.

 

8. Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин


Две восхитительные блондинки, звезда Голливуда Ким Бейсингер и ее великолепная дочь модель Айрленд Болдуин.

Две восхитительные блондинки, звезда Голливуда Ким Бейсингер и ее великолепная дочь модель Айрленд Болдуин.

 

9. Клинтон Иствуд-млдший и Скотт Иствуд


 

 
Легендарный актер и режиссер Клинт Иствуд и не менее талантливый сын, молодой актер Скотт Иствуд.

Легендарный актер и режиссер Клинт Иствуд и не менее талантливый сын, молодой актер Скотт Иствуд.

 

10. Мелани Гриффит и Дакота Джонсон


Обладательница премии «Золотой глобус» Мелани Гриффит и ее очаровательная дочь, звезда «50 оттенков серого», Дакота Джонсон.

Обладательница премии «Золотой глобус» Мелани Гриффит и ее очаровательная дочь, звезда «50 оттенков серого», Дакота Джонсон.

 

11. Мэрил Стрип и Мэми Гаммер


20 фотографий «звездных» детей, которые как две капли воды похожих на своих знаменитых родителей

Величайшая актриса современности Мерил Стрип и ее точная копия великолепная Мэми Гаммер.

 

12. Сэр Джеймс Пол Маккартни и Джеймс Луис Маккартни


Знаменитый фронтмен легендарной группы «The Beatles» Пол Маккартни и гордость своего отца Джеймс Луис Маккартни.

Знаменитый фронтмен легендарной группы «The Beatles» Пол Маккартни и гордость своего отца Джеймс Луис Маккартни.

 

13. Риз Уизерспун и Ава Элизабет Филипп


Стильная и грациозная «Блондинка в законе» Риз Уизерспун и ее главная помощница, любящая дочь и заботливая сестра для своих братьев Ава Элизабет Филипп.

Стильная и грациозная «Блондинка в законе» Риз Уизерспун и ее главная помощница, любящая дочь и заботливая сестра для своих братьев Ава Элизабет Филипп.

 

14. Рената Литвинова и Ульяна Добровская


Русская Марлен Дитрих, утонченная Рената Литвинова и ее любимая дочь красивая и перспективная Ульяна Добровская.

Русская Марлен Дитрих, утонченная Рената Литвинова и ее любимая дочь красивая и перспективная Ульяна Добровская.

 

15. Робин Гейл Райт и Дилан Пенн


Всеми обожаемая Келли Кэпвелл из популярного в 90-е годы сериала «Санта-Барбара» Робин Райт и ее великолепная дочь Дилан Пенн.

Всеми обожаемая Келли Кэпвелл из популярного в 90-е годы сериала «Санта-Барбара» Робин Райт и ее великолепная дочь Дилан Пенн.

 

16. Шон Джастин Пенн и Хоппер Пенн


Призёр трёх крупнейших кинофестивалей мира Шон Пенн и его сын 24-летний актер Хоппер Пенн.

Призёр трёх крупнейших кинофестивалей мира Шон Пенн и его сын 24-летний актер Хоппер Пенн.

 

17. Сьюзан Сарандон и Эва Амурри-Мартино


Восхитительная женщина, голливудская актриса Сьюзан Сарандон и унаследовавшая талант матери, великолепная Эва Амурри-Мартино.

Восхитительная женщина, голливудская актриса Сьюзан Сарандон и унаследовавшая талант матери, великолепная Эва Амурри-Мартино.

 

18. Том Хэнкс и Колин Хэнкс


Знаменитый актер Том Хэнкс и его старший сын, как две капли воды похожий на своего отца, Колин Хэнкс.

Знаменитый актер Том Хэнкс и его старший сын, как две капли воды похожий на своего отца, Колин Хэнкс.

 

19. Ума Каруна Турман и Майя Турман Хоук


Главная звезда фильмов режиссера Квентина Тарантино Ума Турман и ее старшая дочь великолепная Майя Хоук.

Главная звезда фильмов режиссера Квентина Тарантино Ума Турман и ее старшая дочь великолепная Майя Хоук.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





20 фотографий «звездных» детей, которые как две капли воды похожих на своих знаменитых родителей

И не забудьте:
20 фотографий «звездных» детей, которые как две капли воды похожих на своих знаменитых родителейПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх
,,