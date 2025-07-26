Прикованная библиотека, или почему в Средние века книги хранили на цепях

Эпоха Средневековья всегда привлекает внимание своей таинственностью и огромным количеством загадок, которые она оставила. И книги - не исключение. А всё потому, что они приковывались к полкам огромными тяжёлыми цепями. Некоторые конспирологи даже считали, что в них содержатся злые духи. Вот только в действительности всё не настолько загадочно, ведь такой странный способ хранения книг имеет чисто практические объяснения.
В Средние века книги цепями в библиотеках приковывали. /Фото: aif.by
Эта необычная практика появилась в период поздних средних веков - именно тогда начали открывать библиотеки с публичным доступом. И как раз там впервые начали приковывать манускрипты к полкам с помощью цепей. Однако делали так совсем не из каких-либо страхов или суеверий, а исключительно из желания не дать книгам стать добычей для грабителей.
Изображение стеллажа одной из британских публичных библиотек 15 века. /Фото: wikipedia.org
Правила работы с этими экземплярами библиотек тоже были специфическими, особенно с точки зрения современного человека. Например, доступ для замка от цепи для книги был только у библиотекаря, который носил с собой ключ. Кроме того, прикованное положение было причиной, почему манускрипты размешали не как сегодня - корешками, в обратную сторону. Фишка в том, что такие образом книги читали, не поворачивая, что не давало цепям запутаться.
Чтение прикованных книг, средневековая гравюра. /Фото: 4tololo.ru
Ключевой причиной, почему вообще книги считались потенциальным предметом заинтересованности у воров, была их высокая ценность. И дело было не только в том, что тогда они были рукописными, а значит - редкими сами по себе.
Вплоть до изобретения печатного станка только цепями спасали книги от грабителей. /Фото: violity.com
Но что самое интересное - традиция приковывания книг в целом ряде публичных библиотек далеко не сразу ушла в историю. Во многом это было связано с тем, что там на полках продолжали стоять довольно ценные, редкие манускрипты и труды. Однако в позапрошлом столетии цепи в библиотеках использовать по старому назначению практически перестали, ведь книги выпускались уже в промышленных масштабах. Впрочем, увидеть феномен прикованных знаний можно в нескольких библиотеках Великобритании, Италии и Нидерландах, где он остался в качестве демонстрации исторической традиции.
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