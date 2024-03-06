Этель и Юлиус Розенберги: за что супружескую пару приговорили к казни

64 года назад, 19 июня 1953 г. в США по обвинению в шпионаже в пользу СССР были казнены Этель и Юлиус Розенберги. Эту историю называют одновременно самой романтической, самой гнусной и самой загадочной. Вина супругов, которых называли «атомными шпионами», так и не получила бесспорных доказательств, но оба они погибли на электрическом стуле. Чем же на самом деле была эта казнь – торжеством правосудия, судебной ошибкой или охотой на ведьм?













И Юлиус, и Этель родились в Нью-Йорке в еврейских семьях, некогда эмигрировавших из России. Оба еще в университете увлеклись социалистическими идеями и посещали собрания коммунистов, где и познакомились. В 1939 г. они поженились, у них родилось двое детей, а в 1942 г. вступили в коммунистическую партию.







В 1950 г. на допросе британского ученого Клауса Фукса американцы узнали имя связиста – Гарри Голда, передававшего сведения советской разведке. В свою очередь Гарри Голд назвал имя человека, который добывал для него информацию. Им оказался Дэвид Грингласс – родной брат Этель Розенберг. На допросах он молчал, но когда арестовали его жену, он признался в том, что в шпионскую сеть его завербовали Юлиус и Этель, что он работал механиком на ядерном объекте, где добывал для них секретную информацию.







Юлиуса Розенберга арестовали в июле 1950 г., его жену – через месяц. Оба полностью опровергали показания Дэвида Грингласса и отрицали свою вину. На суде в марте 1951 г. всех фигурантов дела признали виновными, и супругам Розенберг был объявлен смертный приговор. Это был первый и единственный в американской истории случай, когда к смертной казни приговорили гражданских лиц, обвиненных в шпионаже.







Несмотря на бурную реакцию общественности, новый президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал смертный приговор и объяснил свою непреклонность следующим образом: «Преступление, в котором Розенберги были признаны виновными, намного страшнее убийства другого гражданина. Это злостное предательство целой нации, которое вполне могло повлечь смерть многих и многих невинных граждан». Супругов обвинили в том, что из-за переданных ими научных секретов в СССР уже в 1949 г. провели ядерные испытания.







Однако в этом деле оставалось очень много загадок. Прямых доказательств вины супругов на самом деле не было. В качестве улик предъявлялись только коробка от печенья, на обратной стороне которой были записаны контакты, и чертеж атомной бомбы Грингласса. Ученые-физики неоднократно говорили о том, что этот чертеж – грубая карикатура, полная ошибок, не представляющая для разведки никакой ценности.







Казни супруги ожидали в тюрьме Синг-Синг. Они подавали апелляционные жалобы и прошения об отсрочке приговора. В их защиту выступили многие представители мировой общественности, среди которых были Жан-Поль Сартр, Альберт Эйнштейн, Шарль де Голль, Пабло Пикассо и другие. Их сыновья с плакатами «Не убивайте наших папу и маму!» участвовали в массовых демонстрациях. Но 18 июля был вынесен окончательный приговор, и он остался неизменным.







Перед смертью супруги обменивались нежными письмами, Юлиус писал жене: «Я могу лишь сказать, что жизнь имела смысл, потому что подле меня была ты. Вся грязь, нагромождение лжи и клеветы этой гротескной политической инсценировки не только не сломили нас, но, напротив, вселили в нас решимость твердо держаться, пока мы не будем полностью оправданы… Я знаю, что постепенно все больше людей встанут на нашу защиту и помогут вырвать нас из этого ада. Нежно тебя обнимаю и люблю». Этель написала сыновьям: «Всегда помните, что мы были невиновны и не могли пойти против своей совести».







Они могли быть спасены только в одном случае: им обещали отменить казнь, если супруги признаются в шпионаже и назовут хоть одно имя из своей агентурной сети. Но оба упорно отрицали свою вину. Их ожидала казнь на электрическом стуле. Юлиус погиб при первом же пуске тока, а сердце Этель перестало биться только после второго разряда. Внучка Розенбергов уверена: ее бабушка погибла «не во имя Советского Союза, а из-за преданности своему мужу».







После казни «атомных шпионов» в мировой прессе писали о том, что дело было сфабриковано и раздуто из-за коммунистических убеждений супругов, Сартр назвал эту казнь «юридическим линчеванием, измазавшим кровью всю страну, охотой на ведьм». Позже Дэвид Грингласс признался в том, что дал ложные показания с целью смягчить свое наказание. Жестокость приговора для многих стала шоком, высшую меру называли политическим решением в условиях холодной войны с СССР.







Дело Розенбергов до сих пор считают одним из самых загадочных. При этом их участие в шпионаже не подвергают сомнениям. А вот вопрос о том, могли ли супруги на самом деле сообщить советской разведке секрет атомной бомбы, остается открытым.







Этель и Юлиус Розенберги, фото сделано после вынесения приговора.



источник