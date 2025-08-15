С нами не соску...
Любимые в СССР блюда

В наши дни у многих на столе присутствуют всякие импортные деликатесы. А уж на праздник каждый изощряется как может: суши, салаты с креветками и авокадо, экзотические фрукты, овощи, и так далее. Многие же любимые блюда советских хозяек, которыми мы лакомились в детстве, незаслуженно забыты. Давайте вспомним хоть некоторые из них.


Сладкие гренки


Такое угощение часто готовили себе сами дети. Батон нарезался ломтиками, и каждый кусок обмакивали в смесь из молока, сахара и яиц. Затем, каждый кусок поджаривали на сковородке с двух сторон.

Печеночный торт


Любимые в СССР блюда Мало кто из детей любил есть говяжью печенку. Поэтому мамам и бабушкам приходилось идти на уловки. Они делали из печени блинчики, и затем промазывали каждый слой специально приготовленной пастой, из моркови, чеснока и зелени. Получался аппетитный тортик, который детвора уплетали за обе щеки.

Хворост


Любимые в СССР блюда Кто не любил хрустеть аппетитным хворостом? Наверняка его обожал каждый. Для приготовления было нужно: мука, 2 столовые ложки молока, 1 столовая ложка сметаны и 2 куриных яйца. Для того, чтобы хворост как следует хрустел, в тесто добавляли чайную ложку водки. Тесто раскатывали, делали закрученные ромбы, и жарили на разогретом растительном масле, пока изделие не станет золотистого цвета. Для вкуса и красоты, сверху посыпали сахарной пудрой.

Шоколадная колбаска


Любимые в СССР блюда В детстве, наверняка все обожали этот неповторимый десерт. Мама смешивала в кастрюльке: молоко, какао, сахар, в нужных пропорциях, и как следует разогревала. Затем туда же вливала растопленное сливочное масло. Печенье крошили скалкой на маленькие кусочки, и добавляли в смесь.
Иногда туда же шли грецкие орешки или арахис. После того, как смесь остывала, из нее делали колбаски, клали на пищевую бумагу, и отправляли в холодильник.

Паста из плавленных сырков


Любимые в СССР блюда Каждая хозяйка делала смесь из плавленых сырков по своему вкусу. Но в основном, рецепт был такой: 2 плавленых сырка смешивали со сливочным маслом, и 3 ложками майонеза. Затем добавляли 2 куриных яйца и чеснок по вкусу. С этой пастой делали бутерброды, намазывали на гренки, и для красоты посыпали зеленью.

Фаршированные яйца


Любимые в СССР блюда Фаршированные яйца – потрясающая закуска для любого стола. Вареные яйца фаршировали смесью из желтков, куриной печени и поджаренного до золотистого цвета лука. Затем их красиво укладывали в плоский салатник, и покрывали майонезом.

Гоголь-моголь


Любимые в СССР блюда Гоголь-моголь – это полезный и лечебный десерт. Его нужно было выпить в ближайшее время после приготовления. Для гоголь-моголя брали исключительно свежие или домашние яйца, взбивали с сахаром, и добавляли ваниль или какао.

источник

