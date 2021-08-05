15 оригинальных способов замаскировать электропровода и розетки

Электрические кабели могут испортить даже самый дорогой и стильный интерьер.

Переплетённые между собой разноцветные провода, иногда запутанные или перекрученные, смотрятся весьма непривлекательно.

Что же делать с этими "паразитами пространства"?

Электроарт

1. Милые деревца

Многие стремятся сразу спрятать провода, например, под ковром, за мебелью или за плинтусами. Но это не единственный способ замаскировать их. При желании и наличии свободного времени можно создать из электрокабеля целую картину. Для этого понадобятся электроустановочные скобы. С их помощью легко крепить провод к стене. Такой метод позволит не только решить проблему с маскировкой кабеля, а и поможет задекорировать пустующую неровную стену.

2. Мегаполис

3. Электроарт

4. В классическом стиле

5. Восточная архитектура

Цветные провода

6. Цветной акцент

Если провод выделяется в цветовом плане, то его можно использовать, как акцент. Стоит сделать лишь несколько завитков на стене, в этом случае не обязательно придумывать высокохудожетсвенные сюжеты. Чтобы провод гармонично вписался в пространство стоит подобрать в тон к нему несколько аксессуаров. На кухне это могут быть тарелки или чашки, в гостиной – ваза, а в спальне – декоративная подушка.

7. На стильной волне

Проще простого

Если желания что-то придумывать нет, а провод раздражает своим присутствием, то на помощь придут виниловые стикеры, которые легко крепятся на стену. Сюжет стоит выбирать уже исходя из стиля интерьера и художественных предпочтений.

8. Электростанция

Помимо стикеров хорошо использовать термостойкий цветной скотч. Его можно вырезать в форме листьев, цветов или бабочек и декорировать им электропровод.

9. Дань природе

Самый простой из всех способов маскировки – высокий классический плинтус. Под ним отлично спрячутся мешающие провода, а интерьер станет более элегантным и привлекательным.

10. Проще простого

Удачная маскировка

Замаскировать можно не только электропровода, а и розетки с выключателями. Причем, интересно будут смотреться поверхности, как разрисованные собственноручно, так и украшенные виниловыми стикерами. Ещё более креативным вариантом станет специальный домик для розетки. Изготовить его можно из небольшой доски в виде оригинальной дверцы.

11. Домашний питомец на любой вкус

12. Как в арт-галерее

13. Любопытной Варваре...

14. Волшебная дверца

15. Мышкин дом?