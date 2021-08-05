15 оригинальных способов замаскировать электропровода и розетки

Электрические кабели могут испортить даже самый дорогой и стильный интерьер.
Переплетённые между собой разноцветные провода, иногда запутанные или перекрученные, смотрятся весьма непривлекательно.
Что же делать с этими "паразитами пространства"?
Электроарт
1. Милые деревца
Многие стремятся сразу спрятать провода, например, под ковром, за мебелью или за плинтусами. Но это не единственный способ замаскировать их. При желании и наличии свободного времени можно создать из электрокабеля целую картину. Для этого понадобятся электроустановочные скобы. С их помощью легко крепить провод к стене. Такой метод позволит не только решить проблему с маскировкой кабеля, а и поможет задекорировать пустующую неровную стену.
2. Мегаполис
3. Электроарт
4. В классическом стиле
5. Восточная архитектура
Цветные провода
6. Цветной акцент
Если провод выделяется в цветовом плане, то его можно использовать, как акцент. Стоит сделать лишь несколько завитков на стене, в этом случае не обязательно придумывать высокохудожетсвенные сюжеты. Чтобы провод гармонично вписался в пространство стоит подобрать в тон к нему несколько аксессуаров. На кухне это могут быть тарелки или чашки, в гостиной – ваза, а в спальне – декоративная подушка.
7. На стильной волне
Проще простого
Если желания что-то придумывать нет, а провод раздражает своим присутствием, то на помощь придут виниловые стикеры, которые легко крепятся на стену. Сюжет стоит выбирать уже исходя из стиля интерьера и художественных предпочтений.
8. Электростанция
Помимо стикеров хорошо использовать термостойкий цветной скотч. Его можно вырезать в форме листьев, цветов или бабочек и декорировать им электропровод.
9. Дань природе
Самый простой из всех способов маскировки – высокий классический плинтус. Под ним отлично спрячутся мешающие провода, а интерьер станет более элегантным и привлекательным.
10. Проще простого
Удачная маскировка
Замаскировать можно не только электропровода, а и розетки с выключателями. Причем, интересно будут смотреться поверхности, как разрисованные собственноручно, так и украшенные виниловыми стикерами. Ещё более креативным вариантом станет специальный домик для розетки. Изготовить его можно из небольшой доски в виде оригинальной дверцы.
11. Домашний питомец на любой вкус
12. Как в арт-галерее
13. Любопытной Варваре...
14. Волшебная дверца
15. Мышкин дом?
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