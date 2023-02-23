Как звезда Голливуда и режиссер Рассел Кроу получил почти 4 миллиона дол с собственного развода

Ни для кого не секрет, что семейные отношения практически всегда сопровождаются большими и малыми ссорами и, разумеется, яркими примирениями. Однако не редко дело доходит и до бракоразводных процессов. И те, кто сталкивался с этим явлением, по-разному его пережил. К примеру, звезда Голливуда Рассел Кроу, запомнившийся зрителю по популярной киноленте «Гладиатор», весьма оригинально отметил это событие. Подробнее о бракоразводном процессе "по-австралийски", далее - в нашей публикации.
Предисловие
Чего уж тут сказать, Рассел Кроу из тех мужчин, которые, не будучи красавцами - чертовски обаятельны, харизматичны и привлекательны. Он никогда не был обделен женским вниманием. Сердце Рассела до женитьбы редко пустовало - в списке его побед упоминают Шэрон Стоун, Мег Райан, Вайнону Райдер, Николь Кидман…
Рассел Кроу - австралийский актер в разные годы своей творческой карьеры.
Голливудского актера и Даниэль Спенсер - певицу и актрису Австралии впервые свела судьба в 1989 году на съемках австралийского фильма "Перекресток". Любовь, в ту пору возникшая между ними, на протяжении многих лет, то разгоралась с новой силой, то угасала, когда Расселу приходилось улетать из Сиднея в Голливуд на съемки очередного фильма.
Рассел Кроу и Даниэль Спенсер.
И лишь спустя почти 13 лет в день собственного Дня рождения (7 апреля) Рассел Кроу женился на своей избраннице. В конце того же года на свет появился их первенец, а через два года - и второй малыш. Рассел был очень заботливым и внимательным отцом. В то свободное от съемок время, что он был дома в Австралии, актер обожал возиться с малышами, кормить их, возиться с подгузниками. Ради детей актер даже отказался от курения.
Невзирая на то, что жить с актером его супруге было не просто, ввиду того, что он всегда славился своим тяжелым характером правдолюба, предпосылок к разводу даже не намечалось. На людях супружеская пара всегда и везде выглядела счастливой и неразлучной.
Рассел Кроу и Даниэль Спенсер с сыновьями.
Но через девять лет счастливый брак "гладиатора" неожиданно для всех дал трещину. Причина не афишировалась ни той, ни другой стороной. Да и пресса в замешательстве излагала разные версии. По одной из которых - будто актер изменил жене, а по иной - вроде бы сама Даниэль дала повод не только для ревности. Поговаривали будто у нее случилась интрижка с партнером по «Танцам со звездами». Но, что послужило истинной причиной до сих пор неизвестно.
Рассел Кроу и Даниэль Спенсер.
Тем не менее, в 2012 году согласно данным издания Sydney Morning Herald, Рассел и Даниэль решили разойтись по обоюдному желанию. И хотя развод в наше время уже не воспринимается как семейная трагедия, многие семьи, находясь на пороге краха, делают еще больше ошибок, которые уже не исправить. Так и Рассел в порыве чувств, тут же отправился в Нью-Йорк, где целиком окунулся в работу, а его супруга осталась в Сиднее с сыновьями. Своим "побегом" актер хотел оттянуть бракоразводный процесс, в надежде вернуть свою семью, а на самом деле лишь усугубил свое положение.
По возвращении актера в Австралию перемирия в семье не произошло, обиженная Даниэль осталась непреклонной. Актер некоторое время добивался опеки над своими детьми, но и этого не вышло. И, чтобы мальчики не чувствовали себя обделенными отцовской любовью, он часто забирал ребят к себе на ферму, приобщал к спорту, верховой езде и другим радостям фермерства.
Рассел Кроу с сыновьями.
К слову, Кроу никогда не скрывал, что на тему воспитания детей он может говорить бесконечно долго. Актер всегда утверждает, что для него нет ничего более важного в этом мире, чем отцовство, и никакая карьера или самая успешная роль не могут с этим сравниться. «Мои дети – это моя страсть, мое предназначение, и самая важная работа для меня – быть для них лучшим на свете отцом».
Рассел Кроу с сыновьями.
Аукцион, освободивший актера от воспоминаний о прошлой жизни
Так и не добившись воссоединения семьи, герой нашего обзора, спустя шесть лет после расставания с женой, получил официальный развод, который он и решил отметить весьма оригинально.
По случаю своего 53-летия и 15 годовщины своей свадьбы с бывшей супругой звезда Голливуда решил устроить грандиозный аукцион под названием "Искусство развода", чтобы избавиться от вещей каким-либо образом, напоминающих ему о прошлой жизни.
«Хозяин морей: На краю Земли»
Интригующее мероприятие прошло 7 апреля 2018 года под эгидой аукционного дома Sotheby’s Australia в Сиднее. На торги было выставлено 226 лотов, связанных с творческой карьерой и личной жизнью актера того периода, когда он был счастлив в браке. Среди лотов были памятные вещи со съемок фильмов, картины австралийских художников и еще много чего. В конце торгов, подводя итоги, выяснилось, что алюминиевый меч Максимуса из «Гладиатора» ушел с молотка за $85,4 тысяч, а бутафорскую колесницу с парой искусственных лошадей в натуральную величину из того же фильма оценили в $79,3 тысяч. За скрипку капитана Джека Обри из фильма «Хозяин морей: На краю Земли» покупатель отдал $135 тысяч.
Лоты на аукционе.
А также с молотка ушло семейное авто Mercedes-Benz 2001 года выпуска, несколько мотоциклов, гитары, часы, предметы искусства и даже инвентарь для крикета - одним словом все, что сохранилось у Рассела с тех времен, когда они жили с Даниэль под одной крышей. Как тогда говорилось на сайте аукционного дома: "Продажа этих лотов - расставание с очень личной коллекцией, которая была собрана Кроу за много лет, включая и то время, когда они еще жили вместе с его бывшей женой Даниэль Спенсер".
Сам же австралийский актер комментировал, что продажа вещей связана с его желанием двигаться дальше и представляет собой "переломный момент" в его жизни. Стоит отметить, что всего с аукциона в тот день было продано 85% от выставленных лотов на общую сумму в 3,7 млн долларов. И на 300 тысяч была заключена дополнительная договоренность. Что не говори, неплохое подспорье для начала новой жизни.
Как и чем живет прославленный актер и режиссер Австралии сегодня
Главный «Гладиатор» американского кино в жизни больше всего предпочитает уединение и возможность просыпаться на заре, чтобы босиком побродить по траве на собственной ферме в Австралии. Для этого, как говорит сам актер, ему даже одежда не нужна. К слову, он из тех актеров, кто своей одежде меньше всего уделяет внимания. Однако приличия заставляют во что-то одеваться, вот Рассел и выбрал для себя фланелевую ковбойку и классические джинсы, в которых появляется и на улицах, и в телестудиях на интервью, и в режиссерском кресле на съемочных площадках. К слову, он сейчас много снимает как режиссер и во всех своих проектах снимается сам как актер.
Рассел Кроу на своей ферме.
Невзирая на такой образ жизни, Кроу нередко становится объектом для светской хроники. Желтая пресса время от времени по прежнему приписывает актеру всевозможные романы. Среди объектов его мимолетных увлечений называлась и российская модель сибирячка Олеся Романенко, и дочь австралийского миллионера София Форрест, снимавшуюся в его фильме. Поговаривали также о служебном романе Кроу с юной ассистенткой - вместе их запечатлели папарацци на балконе отеля во время отдыха на Лос-Кабосе. Сам Рассел все эти штучки журналистов опровергал практически сразу же в довольно грубой форме.
Терри Ирвин - вдова известного натуралиста, тележурналиста и телеведущего, «Охотника на крокодилов» Стива Ирвина./ Рассел Кроу.
В 2019 году репортеры снова с тонким намеком на новый роман рассказывали о том, как австралийская натуралистка и писательница Терри Ирвин активно помогала Расселу похудеть после съемок в «Стертой личности». А вес актера, который он набрал ради главной роли в фильме, тогда составлял 140 кг!
А совсем недавно страницы глянца запестрели заголовками "Рассел Кроу и Терри Ирвин готовят семейное гнёздышко в Орегоне". Говорилось также, что Рассел с новой избранницей стали владельцами загородного участка с особняком, на реконструкцию которого пара готова выложить два миллиона долларов. Реакции от актера на громкие заявления прессы пока не последовало. Как знать, чем закончится эта история любви "гладиатора".
Рассел Кроу - актер и режиссер, звезда Голливуда.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии