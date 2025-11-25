Маловероятные Факты из мира поп-культуры

Нетрудно предсказать на какую аудиторию рассчитан тот или иной фильм, от чего в наше время фанатеют подростки, какие компьютерные игры сейчас популярны, а какие уже давно позабыты. Хотя, конечно же, всегда есть шанс ошибиться. Убедитесь в этом сами. 1. Тибетские монахи являются ярыми поклонниками фильма «Храброе сердце». Этот фильм о шотландцах, которые борются против Англии за свою независимость, и поскольку Тибет пытается получить независимость от Китая, монахи отождествляют свои чаяния с борьбой шотландцев.



2. 65% поклонников телесериала «Спасатели Малибу» составляли женщины в возрасте от 18 до 34 лет. Опрос показал, что зрительницам нравились сильные, независимые, героические женщины, которые спасали жизни и были во всем наравне с мужчинами. 3. Интерес к телесериалу «Принц из Беверли-Хиллз» огромен в тюрьме Гитмо в Гуантанамо. Неясно, почему, но заключенные любят смотреть этот телесериал. В ответ на высокий спрос тюремная администрация была вынуждена заказывать все шесть сезонов. 4. На удивление телесериал «Золотые девочки» популярен среди американцев 20-летнего возраста. Товаропроводники, потоковое мультимедиа и даже курсы в колледжах знакомят молодое поколение с этим сериалом. Многие фанаты даже не родились, когда вышла последняя серия в 1992 году. 5. 50% американцев, которые ежегодно зарабатывают 100 000 долларов и более, являются поклонниками кантри-музыки. 6. Телесериал «Близкие друзья», построенный в основном на теме гомосексуальных отношений, как это не странно, был популярен среди женщин традиционной ориентации. Они составляли половину общей аудитории. Это могло произойти потому, что парни в сериале были симпатичными, к тому же женщины любят мыльные оперы и истории про друзей. 7. На американских игровых шоу типа «Кто хочет стать миллионером» зрители обычно помогают участникам, но в других странах такого нет. Российские зрители часто пытаются ввести участников в заблуждение, а 56% французских зрителей заявили, что Солнце вращается вокруг Земли. 8. Только около 15% пользователей Facebook включают звук, когда они смотрят видео в своей ленте. 9. Родители играют в игры на мобильных телефонах чаще, чем их дети. Так показало маркетинговое исследование. Игроки среднего возраста составляют самую большую возрастную группу. Игроки еще более солидного возраста тоже играют часто. В одном из опросов 57% игроков в возрасте 55 лет и старше сказали, что играют, по крайней мере, 10 раз в неделю, больше, чем в любой другой группе. 10. Фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» получил награды и стал самым кассовым неанглоязычным фильмом в истории американского проката. Но на Востоке его приняли не так хорошо. В Китае и Гонконге зрители не шли на этот приключенческий фильм, посчитав его скучным. 11. Телесериал «Сверхъестественное» так понравился в Японии, что по его мотивам создали одноименное аниме! Телесериал привлек внимание знаменитой студии MADHOUSE (известной своими аниме «Тетрадь смерти» и «Ванпанчмен»), которая создала «Сверхъестественное: Аниме» в сотрудничестве с Эриком Крипке, творцом оригинального сериала.

12. По состоянию на июнь 2019 года фаны игры Pokemon GO потратили на нее более $2 600 000 000 000. Спустя три с половиной года после выхода игры в нее ежемесячно играют 126 миллионов пользователей, из которых 5 миллионов играют по крайней мере 26 минут в день.13. Даже спустя много лет после того как фильм «Титаник» вышел на экран, все в Афганистане были просто помешаны на нем. На свадьбе или помолвке часто можно было увидеть гигантский праздничный торт в форме «Титаника». Чтобы привлечь клиентов, водители такси размещали фотографии корабля на своих авто. Юноши делали стрижки, как у героя Ди Каприо (стрижка называлась «Титаник»). 14. Фильм «Мулан» провалился в прокате в Китае. Зрители посчитали, что главная героиня не является реальным воплощением их культуры. Им особенно не понравился император, склоняющийся перед ней, и отсутствие в фильме непосредственного дракончика Мушу .