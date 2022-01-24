Как гонконгцы живут в квартирках-«гробах», где проблематично даже вытянуть ноги

Когда минимализм становится абсурдом.

Когда арендная плата высока, остаётся только жить в клетушке.

Многоэтажки с квартирами-гробами.

В такой квартире ютится семья с детьми.

Мини-квартира для большой семьи.

Обитатели гонконгских гробов.

Обитатели размещаются в несколько уровней.

Супер-компакт.

Когда места очень мало .