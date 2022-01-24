Как гонконгцы живут в квартирках-«гробах», где проблематично даже вытянуть ноги

Когда минимализм становится абсурдом.
В Гонконге, — городе, который признается одним из ведущих азиатских финансовых центров, — за последнее пятилетие плата за коммунальные платежи выросла больше чем в 5 раз! Такой ценовой скачок повлек за собой ужасающие последствия. Тысячи местных жителей, не осилившие такую ношу, были вынуждены оставить комфортабельное жилье и переселиться в «квартиры-гробы»
Когда арендная плата высока, остаётся только жить в клетушке.
«Квартиры-гробы» именно так называют свое новое место обитания гонконгцы — площадь которых в большинстве случаев настолько мизерная, что, находясь в горизонтальном положении, люди не могут полноценно вытянуть ноги и лечь в полный рост.
Многоэтажки с квартирами-гробами.
В такой квартире ютится семья с детьми.
Только по официальным данным в таких ужасающих условиях проживают около 200 000 человек. Их место жительства больше походит на коробки, чем на квартиры. С целью хоть как-то привлечь внимание общественности к бедственному положению горожан, в проблему вмешалась ООН, осудив нынешнюю обстановку в городе и назвав такие условия жизни оскорбляющими достоинство человека.
Мини-квартира для большой семьи.
Обитатели гонконгских гробов.
Обитатели размещаются в несколько уровней.
Однако, как-то реально повлиять на проблему в городе сейчас никто не в состоянии. Одинокая мать проживает с двумя маленькими детишками на площади всего в 11 м2 и за это она отдает половину своей зарплаты — $580! Есть и другие истории. Например, нередки случаи, когда сразу много людей проживает в комнатах с картонными перегородками и общим санузлом на всю компанию. Такие условия даже «коммуналкой» назвать язык не повернется, но самое ужасное в этом то, что в обозримом будущем этим людям не приходится рассчитывать на улучшение, а сколько еще продлится весь этот кошмар — никто не знает…
Супер-компакт.
Когда места очень мало.
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