«Места не столь отдалённые», или выражения, о происхождении которых многие и не задумывались

Закадычный друг. Кто он?
«Не в своей тарелке», «места не столь отдалённые», «филькина грамота» - все эти и многие другие достаточно странные выражения люди употребляют в своей речи, порой и не задумываясь об их истинном значении. Мы решили разобраться, как появились в нашем языке эти выражения.
1. «Тихой сапой»
«Sape» = «мотыга».
В переводе с французского языка слова «sape» означает «мотыга». В ХVI-XIX веках именно этим термином называли способ рытья тоннеля или траншеи, которые служили для приближения к укреплению. Первоначально выражение «тихой сапой» означало сделать подкоп, сегодня это выражение означает «делать что-то незаметно».
2. Страдать «*ернёй»
Русский алфавит 15-го века.
Нет-нет, это совсем не нецензурщина! Факт о том, что слово «*ер» приобрело нецензурную окраску совсем недавно, настраивает на философские размышления о том, что все запреты условны. Достаточно вспомнить в «Братьях Карамазовых» у Достоевского: «А грузди? — спросил вдруг Ферапонт, произнося букву „г“ придыхательно, почти как хер». И можно не сомневаться, что ничего плохого классик в виду не имел – лет этак 150 назад так называли придыхательную букву «х» в церковнославянском алфавите. Всего-то!
Исчезла эта буква из букварей после реформы 1918 года, а само слово осталось в разговорном языке. А поскольку объекта, которое бы оно обозначало, не было, им стали называть известное «слово из трёх букв». Так и закрепилось нецензурное значение за безобидным словечком.
Ирония ситуации заключается ещё и в том, что происхождение названия опальной буквы изначально было вполне божественным — от слова «херувим».
Неприличное звучание приобрело и слово «*ерня», которое с филологической точки зрения не является производным от «*ера». На самом деле это название грыжи, от латинского «hernia». В XIX веке такой диагноз врачи часто ставили богатым мещанским детям, которые не хотели служить в армии. Крестьянам, как правило денег на такой диагноз не хватало. Можно сказать, что в те времена «*ернёй» страдало пол-России.
3. Закадычный друг
Закадычный друг.
В этом случае всё очевидно. «Закадычным другом» называли того, с кем можно было «залить за кадык», т.е душевно выпить.
4. Филькина грамота
Н. В. Неврев «Митрополит Филипп и Малюта Скуратов». 1898 г.
Филька – личность историческая и весьма известная. Имеется в виду митрополит Московский Филипп Второй, который возглавлял РПЦ в 1566—1568 годы. Человеком он, судя по всему, был недальновидным, и забыв про свою главную обязанность «усердно отдавать кесарю кесарево», разругался с царём Иваном Грозным. А всё потому, что начал Филипп разоблачать кровавые злодеяния царя, рассказывая, сколько народа тот пожёг, потравил, запытал и замучил. Царь в свою очередь назвал митрополитовы обличительные труды «Филькиной грамотой», побожился, что Филька врёт и заточил его в монастырь. А там уж его и прикончили нанятые убийцы.
5. «Последнее китайское предупреждение»
Пустые китайские угрозы.
О возникновении этого выражения должны знать те, кто помнит 1960-е. Именно в то время весь мир следил за противостоянием США и Китая. В 1958 году Китай возмутился тем, что Америка поддержала Тайвань, и опубликовал ноту протеста, которая и называлась «Последнее предупреждение». Тогда мир замер в ожидании Третьей мировой.
Но когда на протяжении последующих семи лет Китай издал под таким же названием 400 таких же нот, мир уже сотрясался от смеха. К счастью, дальше угроз Китай не пошёл, и Тайваню удалось сохранить независимость, которую в Поднебесной не признают до сих пор. Таким образом, под «последним китайским предупреждением» понимают пустые угрозы, за которыми никаких действий не последует.
6. «Метать бисер перед свиньями»
И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...
Слова эти взяты из Нагорной проповеди Иисуса Христа: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». «Библия Мф. 7:6» / перевод синодальный, 1816–1862 г. Безусловно, с жемчугом эта фраза звучит логичнее, а выражение про бисер объясняется просто – так раньше на Руси называли жемчуг.
7. Женщина с изюминкой
Женщина с изюминкой?
Этот образ русскому языку подарил Лев Николаевич Толстой. В его драме «Живой труп» один герой в разговоре говорит другому: «Моя жена идеальная женщина была... Но что тебе сказать? Не было изюминки, — знаешь, в квасе изюминка? — не было игры в нашей жизни».
8. «Места не столь отдаленные»
Карелия - места не столь отдалённые.
В «Уложении о наказаниях» 1845 года все места ссылок разделены были на «отдалённые» и «не столь отдалённые». К «отдалённым» относили Сахалин и сибирские губернии, а к «не столь отдалённым» — Карелия, Вологодская, Архангельская области и некоторые другие места, расположенные всего в нескольких днях пути от Петербурга. Во второй половине XIX века этот оборот писатели употребляли для обозначения ссылки.
9. Точить лясы
Бетонные балясы.
Лясы или балясы – так называли точеные фигурные столбики перил у крылечка. Сначала под выражением «точить лясы» понимали ведение изящной и витиеватой беседы. Но умельцев вести такую беседу было немного, поэтому со временем это выражение стало обозначать пустую болтовню.
10. «Не в своей тарелке»
«Не в своей тарелке»
Это выражение берёт корни от французского «фразы n’être pas dans son assiette». Правда, последнее слово обозначает не только «тарелка», но ещё и «настроение, состояние, положение».
Поговаривали, что в начале XIX века некий горе-переводчик перевёл из какой-то пьески «приятель, ты не в духе» как «ты не в своей тарелке». Не прошёл мимо такого дивного ляпа Грибоедов. Он вложил её в уста Фамусова: «Любезнейший! Ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон». Так, с лёгкой руки классика фраза прижилась в русском языке.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии