6 секретов идеальной стирки

Стирка и чистка тканей требуют особой сноровки и опыта. Зачастую хозяюшкам сложно справиться самостоятельно с сильными загрязнениями. Они начинают скупать всю бытовую химию в надежде на чудо. А ведь можно просто воспользоваться нашими советами.







Благодаря им вы без труда вернёте яркость чёрным вещам и навсегда забудете о неприятном запахе от одежды. И все это без лишних покупок. Спросите, как такое возможно? Узнаете из нашей сегодняшней статьи.



1. Учимся стирать джинсы правильно!

2. Сода спасёт от неприятного аромата

3. Как легко почистить диванную ткань?

4. Чистим одежду от катышек

5. Засыпаем чёрный перец в стиральную машинку

6. Микроволновая печь вместо стиральной машинки

Мочалка спасёт вашу стирку!Каждая хозяюшка знает, насколько капризна в стирке джинсовая ткань. Они или истончается и теряет цвет. Или вовсе не отстирывается. И правда, отстирать пятна от джинсы достаточно сложно. Но лишь для тех, кто не знает о нашей хитрости.Для того чтобы ваши джинсы полностью отстирались, отправьте с ними в барабан любую мочалку. Она удивительным образом поможет избавиться даже от старых пятен. Более того, стирка не нанесёт ей никакого вреда. И вы вновь сможете ею пользоваться по прямому назначению.Больше никаких неприятных запахов!Сода должна быть на полках у каждой хозяюшки. Так говорили ещё наши бабушки. И их правила до сих пор актуальны. Ведь именно сода поможет справиться даже с самыми неприятными запахами.Достаточно лишь замочить вещи в растворе соды с тёплой водой на полчаса. После чего постирать их как обычно. Если время ограничено, можно засыпать одну треть стакана соды прямо в барабан стиральной машинки. Она справится в любом случае.Диван быстро станет чистым!Диванная ткань требует ежедневной чистки. Особенно если у вас есть домашние животные, которые по всюду оставляют свою шерсть. И вам вовсе не стоит обращаться в специальные службы или покупать дорогую бытовую химию.Достаточно лишь сходить на кухню. И взять губку для мытья посуды. Именно она способна без труда почистить ваш диван. Просто проведите по ткани шершавой стороной. Вы удивитесь, но вся шерсть и грязь останется на губке.Пилочка поможет вашей одеждеКатышки способны испортить самый красивый наряд. Они могут появиться на любой ткани, чем вызывают огорчение хозяюшек. Но не стоит сразу покупать специальные машинки для чистки. Лучше загляните в свою косметичку.Ведь справиться с катышками поможет обычная пилочка для ногтей. Просто проведите по ткани шершавой поверхностью пилки. Она удивительным образом быстро избавит вас от катышек. И никаких дополнительных покупок.Перчим чёрную одеждуЧёрные вещи, несмотря на всеобщее заблуждение, требуют гораздо больше ухода, чем белые. Ведь именно они очень быстро теряют цвет. После нескольких стирок чёрная вещь рискует превратиться в блеклую и серую. Чтобы этого избежать, стоит воспользоваться нашим советом.При следующей стирке чёрных вещей добавьте в барабан одну столовую ложку чёрного молотого перца. Именно он способен вернуть вашим чёрным вещам яркость.Возвращаем белизну носкамБелые носки — настоящий вызов для любой хозяюшки. Они загрязняются буквально за час. А вот отстирываются с большим трудом. Но только у тех, кто не знаком с нашей бытовой хитростью.А все дело в микроволновой печи. Возьмите грязные носки и поместите их в пакет. Налейте туда стакан воды. После чего намыльте место загрязнения. Лучше всего использовать хозяйственное мыло. Но подойдёт и обычное. После чего следует завязать пакет и отправить его в микроволновку на две минуты. После того как время выйдет, просто развяжите пакет и сполосните носки тёплой водой. Вы удивитесь, но загрязнения уйдут с первого раза.