25 малоизвестных и весьма занимательных фактов о золоте

Самые занимательные факты о золоте.
Золото - это и товар, и валюта, и деньги. История помнит, как люди гонялись за картами золотых приисков, как за золото убивали и гибли сами. И даже сегодня, когда общество кардинально изменилось, золото остаётся в чести. В нашем обзоре самые интересные и малоизвестные факты о жёлтом металле.
1. Старые сотовые телефоны
Старые сотовые телефоны.
Из 1 тонны старых сотовых телефонов можно добыть больше золота, чем из 1 тонны золотой руды.
2. Океанская вода
Океанская вода.
Если суметь добыть все золото, содержащееся в океанской воде, в среднем на каждого человека пришлось бы по 4 килограмма этого металла.
3. Нобелевские медали, царская водка нацисты
Нобелевские медали, царская водка нацисты.
В 1940 году венгерский химик Дьёрдь де Хевеши растворил золотые нобелевские медали немецких физиков Макса фон Лауэ и Джеймса Франка в царской водке, чтобы предотвратить конфискацию драгоценного металла нацистами. После войны медали были восстановлены.
4. Оплата за христианское погребение
Оплата за христианское погребение.
Известно, что моряки часто носили золотые серьги. Причина этого была проста — в случае, если моряки тонули и их выбрасывало на берег, то эти серьги служили оплатой за надлежащее христианское погребение.
5. Олимпийская незолотая медаль
Олимпийская незолотая медаль.
В олимпийской золотой медали содержится всего 1% золота.
6. Слиткоматы
Слиткоматы.
В Дубае есть банкоматы, которые выдают золотые слитки.
7. Золото астероидов
Золото астероидов.
Большая часть золота в земной коре попала в нее в результате падения астероидов.
8. Золото в ядре
Золото в ядре.
Подавляющее большинство золота на Земле находится в ядре планеты. Оно опустилось в расплавленное ядро в процессе формирования Земли.
9. Ночной завтрак старателей
Ночной завтрак старателей.
Следующий факт не совсем о золоте, но он достоин упоминания. В 1859 году старатели в Скалистых горах проснулись в час ночи и начали готовить завтрак, полагая что уже наступило утро. Их обмануло необычайно яркое полярное сияние.
10. Золотые мороженщики
Золотые мороженщики.
Тестеры мороженого используют золотые ложки, чтобы избежать любого постороннего привкуса.
11. Голова на вес золота
Голова на вес золота.
За голову римского политического деятеля Гая Гракха была обещана награда в золоте по весу головы. Но награда так и не была выплачена, поскольку предприимчивый негодяй, убив Гракха, отрубил ему голову, вынул мозг и заполнил черепную коробку свинцом, чтобы увеличить вес.
12. Алюминий дороже золота
Алюминий дороже золота.
Алюминий когда-то был наиболее ценным металлом на Земле. Богатые люди использовали алюминиевые столовые приборы, поскольку еще в 19 веке этот металл был дороже золота.
13. Много золота бывает
Много золота бывает.
Манса Муса, правитель империи Мали, когда-то потратил столько золота в Египте, что почти девальвировал стоимость этого металла и чуть не уничтожил местную экономику.
14. Золото в World Of Warcraft
Золото в World Of Warcraft.
Китайские заключенные вынуждены добывать золото в World Of Warcraft. Некоторые источники сообщают, что в тюрьмах Поднебесной есть почти 100 000 подобных виртуальных "золотых фермеров".
15. Золотой кирпичик LEGO
Золотой кирпичик LEGO.
LEGO выдает своим сотрудникам, которые отработали 25 лет на компанию, золотой кирпичик весом 25,65 граммов.
16. Приятного аппетита
Приятного аппетита.
Золото съедобно.
17. Золото везде
Золото везде.
Золото находили на каждом континенте Земли.
18. Золото землетрясений
Золото землетрясений.
Золото часто попадает в воду во время землетрясений (из-за огромного давления в земной коре).
19. Листья эвкалипта
Листья эвкалипта.
В листьях эвкалипта были обнаружены следы золота.
20. Три бассейна золота
Три бассейна золота.
Золото, добытое за всю историю человечества, можно было бы уместить в три олимпийских бассейна.
21. Витватерсранд
Витватерсранд.
Почти половина этого золота было добыта в одном месте - Витватерсранде, ЮАР.
22. Боязнь золота
Боязнь золота.
Существует болезнь аурофобия - боязнь золота.
23. Индийские домохозяйки
Индийские домохозяйки.
Индийские домохозяйки владеют около 11% золота в мире. Это больше, чем США, Швейцария, Германия и Международный валютный фонд, вместе взятые.
24. Слиток золота в 250 кг
Слиток золота в 250 кг.
Крупнейший слиток золота в мире весит 250 кг.
25. Золотые люди
Золотые люди.
В среднем в теле человека (в основном, в крови) содержится около 0,2 мг золота.
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