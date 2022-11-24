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Что приготовить из чечевицы помимо супа: 4 оригинальных блюда


Что приготовить из чечевицы помимо супа: 4 оригинальных блюда

Когда в голове перебраны все варианты и нет сил больше придумывать, что и из чего готовить, на помощь приходит чечевица. Это настолько универсальный продукт, из которого можно приготовить практически любое блюдо: от котлет и фаршированного перца до пельменей и рагу.


1. Фаршированный перец


Фаршированный перец. \ Фото: google.com.

Фаршированный перец. \ Фото: google.com.

 

Фаршировать перец можно не только рисово-мясной начинкой, а и чечевицей с грибами. И поверьте, получается ничуть не хуже, чем классический мясной вариант.

Ингредиенты:

• Чечевица зелёная - 1 стакан;

• Перец болгарский красный или жёлтый - 4 шт;
• Лук белый - 1 шт;
• Чеснок - 4-5 зубков;
• Грибы шампиньоны - 300 г;
• Шпинат свежий - 100 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - 0,5 ч.л;
• Перец чили хлопья - 0,5 ч.л;
• Итальянские травы - 1 ст.л;
• Масло подсолнечное.
Перец, фаршированный чечевицей и грибами. \ Фото: pinterest.ru.

Перец, фаршированный чечевицей и грибами. \ Фото: pinterest.ru.

 

Способ приготовления:

• Чечевицу промыть и отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности (40-45 минут);
• Перец вымыть, срезать верхушки с плодоножкой;
• Удалить сердцевину и семена;
• Грибы вымыть;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Лук и чеснок измельчить;
• Обжарить вместе с грибами на подсолнечном масле примерно 10-15 минут;
• Затем добавить чечевицу и мелко нарезанный шпинат;

• Приправить солью, перцем, чили, сушёными травами;
• Перемешать;
• Готовить полторы-две минуты;
• Получившейся начинкой нафаршировать перцы;
• Переложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Перцы накрыть фольгой;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку минут на 20;
• Затем снять фольгу и запекать ещё 10-15 минут;
• Перед подачей при желании можно посыпать свежей зеленью и тёртым сыром.

2. Рагу


Рагу из чечевицы с копчёностями. \ Фото: t-online.de.

Рагу из чечевицы с копчёностями. \ Фото: t-online.de.

 

«Сытно, вкусно и питательно» - именно так можно сказать о рагу из чечевицы с добавлением ароматных ломтиков хрустящего бекона и копчёной колбаски.

Ингредиенты:

• Чечевица красная - 450 г;
• Бекон прокопчённый - 6-8 ломтиков;
• Колбаса копчёная или копчёные сосиски - 250 г;
• Лук белый или фиолетовый - 1 шт;
• Морковка - 2 шт;
• Сельдерей - 3 стебля;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Тмин - 1 ч.л;
• Тимьян сушёный - 0,5 ч.л;
• Лавр - 1-2 шт;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Масло подсолнечное;
• Уксус яблочный 1 ч.л;
• Лук зелёный - 5-6 перьев;
• Петрушка свежая - 6-8 стеблей.
Чечевичное рагу. \ Фото: pinterest.co.uk.

Чечевичное рагу. \ Фото: pinterest.co.uk.

 

Способ приготовления:

• Бекон нарезать соломкой и обжарить на глубокой сковороде с толстым дном примерно шесть-семь минут;
• Готовый бекон переложить на бумажные полотенца;
• Лук, морковку и сельдерей мелко нарезать;
• И обжарить на той же сковороде, где жарился бекон примерно 5-8 минут;
• Затем добавить измельчённый чеснок и специи;
• Перемешать и готовить 2-3 минуты;
• Чечевицу вымыть и отварить в слегка подсоленной воде с лавровым листом и тимьяном до полной готовности согласно инструкции на упаковке;
• Готовую чечевицу переложить в сковородку к овощам;
• Аккуратно перемешать;
• Залить чечевичной водой так, чтобы жидкость покрыла всё на 1-1,5 сантиметра;
• Готовить до тех пор, пока не выпарится вся жидкость;

• На другой сковороде обжарить до румяной корочки нарезанную соломкой, кубиком или кружками колбаску;
• Добавить уксус и ещё поджарить 1-2 минуты;
• Обжаренную колбасу и бекон добавить в сковороду с тушёной чечевицей и овощами;
• Перед подачей посыпать измельчённым зелёным луком и свежей петрушкой.

3. Пельмени


Постные пельмени. \ Фото: twitter.com.

Постные пельмени. \ Фото: twitter.com.

 

Как оказалось, пельмени можно готовить не только с фаршем или грибами, а и с чечевицей и рисом. Тем более, если их сдобрить ароматными специями и слегка поджаренным лучком с морковочкой.

Ингредиенты:

• Чечевица красная - 1 стакан;
• Рис - 0,5 стакана;
• Лук белый - 2 шт;
• Морковка - 1 шт;
• Соль и молотый перец - по вкусу.

Для теста:

• Мука - 600 г;
• Вода - 1,5 стакана;
• Соль и перец по вкусу;
• Масло подсолнечное - 8 ч.л.
Пельмени с чечевицей. \ Фото: 1zoom.me.

Пельмени с чечевицей. \ Фото: 1zoom.me.

 

Способ приготовления:

• Чечевицу промыть под холодной проточной водой;
• И отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности (примерно 40-45 минут);
• Рис также промыть под холодной проточной водой;
• Отравить до готовности в слегка подсоленной воде (примерно 15-20 минут);
• Лук и морковь очистить;
• Натереть на крупной тёрке и обжарить на подсолнечном масле 7-10 минут;
• Чечевицу смешать с рисом и пропустить через мясорубку со средней сеткой;
• Добавить зажарку;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• В миске смешать тёплую воду с просеянной мукой, солью, перцем и маслом;
• Замесить эластичное тесто;
• После обернуть его пищевой плёнкой и оставить в прохладном месте примерно на полчаса;
• Затем тесто раскатать тонко-тонко и при помощи стакана или формы выдавить кружочки;
• В центр каждой вереницы выложить начинку;
• Сформировать пельмени;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности (примерно 5-6 минут);
• Или при желании заморозить.

4. Салат


Салат из чечевицы. \ Фото: ojaxi.ge.

Салат из чечевицы. \ Фото: ojaxi.ge.

 

Салаты бывают не только овощные, мясные, рыбные, яичные или грибные, а и из чечевицы. Кстати, если вы соблюдаете Великий пост, то это блюдо сто процентов придётся вам по вкусу.

Ингредиенты:

• Чечевица зелёная - 200 г;
• Огурцы - 1 шт;
• Помидоры - 2-3 шт;
• Перец болгарский красный или жёлтый - 1 шт;
• Сельдерей - 3 стебля;
• Кинза и петрушка свежая - 1 микс пучок (небольшой);
• Лук-шалот - 3 шт.

Для заправки:

• Чеснок - 2-3 зубка;
• Лимон - 1 шт;
• Горчица дижонская - 1 ст.л;
• Мёд - 1 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Масло оливковое - для заправки (примерно 3 ст.л).
Овощной салат с чечевицей. \ Фото: esale.onlinestores2021.com.

Овощной салат с чечевицей. \ Фото: esale.onlinestores2021.com.

 

Способ приготовления:

• Чечевицу хорошенько промыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Дать остыть;
• Огурцы, помидоры, перец и сельдерей нарезать соломкой или кубиком;
• Лук-шалот нарезать тонкими кольцами;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Обобрать листочки и измельчить;
• Все ингредиенты смешать вместе с чечевицей в глубокой миске;
• В другой миске смешать лимонный сок, мёд, горчицу, оливковое масло, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившимся соусом заправить салат;
• Аккуратно перемешать;
• Дать настояться 5-7 минут и подать к столу.

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Что приготовить из чечевицы помимо супа: 4 оригинальных блюда

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Что приготовить из чечевицы помимо супа: 4 оригинальных блюдаПодписаться на мой Instagram
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