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Что делать если после прочистки трубы вода всё равно не уходит

Время от времени с проблемой, когда из раковины или ванной плохо уходит вода, сталкивается каждый. Первое, что мы предполагаем  — это засор. Покупаем специальные средства и приспособления, иногда даже разбираем сифон, но проблема исчезает не всегда.
Дело в том, что в ситуации не всегда виноваты забитые трубы.  Оказывается, против нас работают самые элементарные законы физики!
Что делать если после прочистки трубы вода всё равно не уходит
Итак, если после всех усилий по прочистке труб, вода уходит в канализацию еле-еле, а в конце вы слышите специфическое  громкое бульканье, или в сливном отверстии появляются пузыри воздуха,  загляните под раковину. Как правило, там находятся сифон и гофротруба, по которым, собственно, и идёт сток. Сифон устроен таким образом, что в нём постоянно стоит некоторое количество воды — это гидрозатвор, который препятствует попаданию неприятных запахов из канализации в квартиру. В норме эта водяная «пробка» никак не мешает нормальному оттоку. Но порой, ненамеренно, мы создаём ещё один гидрозатвор. В провисающей петле гофротрубы остаётся вода и образуется воздушная пробка. Они-то и повинны в плохом оттоке.
Что делать если после прочистки трубы вода всё равно не уходит
Решение проблемы чрезвычайно простое — соберите гофру, выпрямляя её убирая петлю.
Что делать если после прочистки трубы вода всё равно не уходит
Гидрозатвор исчезнет, а с ним и проблема медленного стока!


Что делать если после прочистки трубы вода всё равно не уходит
Ниже — видео, посвящённое этой проблеме и её решению.

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Трубыпрочистка
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