Что делать если после прочистки трубы вода всё равно не уходит

Время от времени с проблемой, когда из раковины или ванной плохо уходит вода, сталкивается каждый. Первое, что мы предполагаем — это засор. Покупаем специальные средства и приспособления, иногда даже разбираем сифон, но проблема исчезает не всегда.

Дело в том, что в ситуации не всегда виноваты забитые трубы. Оказывается, против нас работают самые элементарные законы физики!



Итак, если после всех усилий по прочистке труб, вода уходит в канализацию еле-еле, а в конце вы слышите специфическое громкое бульканье, или в сливном отверстии появляются пузыри воздуха, загляните под раковину. Как правило, там находятся сифон и гофротруба, по которым, собственно, и идёт сток. Сифон устроен таким образом, что в нём постоянно стоит некоторое количество воды — это гидрозатвор, который препятствует попаданию неприятных запахов из канализации в квартиру. В норме эта водяная «пробка» никак не мешает нормальному оттоку. Но порой, ненамеренно, мы создаём ещё один гидрозатвор. В провисающей петле гофротрубы остаётся вода и образуется воздушная пробка. Они-то и повинны в плохом оттоке.



Решение проблемы чрезвычайно простое — соберите гофру, выпрямляя её убирая петлю.



Гидрозатвор исчезнет, а с ним и проблема медленного стока!

Ниже — видео, посвящённое этой проблеме и её решению.