Осторожно, двери закрываются, или Как в японском метро людей в вагоны заталкивают

В японских метрополитенах работают профессиональные толкатели. | Фото: amusingplanet.com.

Толкатели запихивают людей в вагоны метро в час пик. 1967 год. | Фото: amusingplanet.com.

Пассажиры спокойно ждут своей очереди быть затолканными в вагон. | Фото: describe.ru.

Оshiya заталкивает людей в вагон. | Фото: farmilly.com.

Все хотят попасть домой. | Фото: amusingplanet.com.

Снимок часа пик в токийском метро. | Фото: amusingplanet.com.

Снимок из серии Tokyo Compression. Фотограф: Michael Wolf. | Фото: amusingplanet.com.

Снимок из серии Tokyo Compression. Фотограф: Michael Wolf. | Фото: amusingplanet.com.

Снимок из серии Tokyo Compression. Фотограф: Michael Wolf. | Фото: amusingplanet.com .