Осторожно, двери закрываются, или Как в японском метро людей в вагоны заталкивают

В японских метрополитенах работают профессиональные толкатели. | Фото: amusingplanet.com.
Японское метро известно во всем мире своей перегруженностью и пунктуальностью. Только в столице страны Восходящего солнца около 40 миллионов людей ежедневно пользуются метрополитеном. В часы пик, когда все желающие просто физически не могут поместиться в вагоны, на помощь приходят профессиональные толкатели.
Толкатели запихивают людей в вагоны метро в час пик. 1967 год. | Фото: amusingplanet.com.
В токийском метро поезда приходят на станции с интервалом всего 2-3 минуты, но этого не хватает, чтобы вместить всех желающих. Именно поэтому на каждой станции метрополитена работают «oshiya» и по-другому «толкатели». Суть их работы состоит в том, чтобы затолкнуть как можно больше людей в вагоны.
Пассажиры спокойно ждут своей очереди быть затолканными в вагон. | Фото: describe.ru.
Оshiya заталкивает людей в вагон. | Фото: farmilly.com.
Идея «толкателей» возникла в начале XX века в США, но она там не прижилась, т. к. люди возмущались и высказывались о правах человека, когда их бесцеремонно заталкивали в вагоны. Охранники, которые с чрезмерным усердием впихивали людей, получили прозвища «упаковщики сардин».
Все хотят попасть домой. | Фото: amusingplanet.com.
Снимок часа пик в токийском метро. | Фото: amusingplanet.com.
Снимок из серии Tokyo Compression. Фотограф: Michael Wolf. | Фото: amusingplanet.com.
В Японии «толкателями» изначально были студенты, подрабатывавшие только в часы пик. Затем эта роль досталась обслуживающему персоналу станций. Сами же японцы готовы терпеть любые неудобства, лишь бы добраться домой. Они даже не боятся засыпать стоя, зная, что все равно их подпирают со всех сторон.
Снимок из серии Tokyo Compression. Фотограф: Michael Wolf. | Фото: amusingplanet.com.
Снимок из серии Tokyo Compression. Фотограф: Michael Wolf. | Фото: amusingplanet.com.
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