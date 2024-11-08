Как быстро очистить и обеззаразить воду в лесу

То, что обеззараживание воды решается кипячением давно известный факт. При наличии котелка или металлической фляги с такой задачей справится каждый. Если же подходящей для установки на огонь емкости нет, то подготовить воду для употребления возможно более сложными экстремальными способами.







Какую воду можно брать для кипячения, а какую нет

Кипячение в бересте

Фильтрация углем

Фильтрация тканью

Любая вода из наземного источника нуждается в обеззараживании.Пить сырой, и то не всегда, можно только воду с бьющего из-под земли ключа, которая только вышла на поверхность. Что касается воды с надземных источников, то она должна быть проточной, максимально прозрачной.Мутная в стоячем болоте непригодна, поскольку кроме микроорганизмов погибающих при кипячении содержит продукты гниения, которые никуда не денутся.Также можно использовать осадки. Дождевая вода и снег относительно чистые в сравнении с наземными источниками. В критических ситуациях их можно употреблять без обеззараживания. Снег желательно собирать из веток, где он точно не контактировал с животными.Кипячение в пластиковой бутылкеПри наличии пластиковой бутылки кипятить можно прямо в ней. Для этого она наполняется водой полностью. Для нагрева роется 2 небольшие ямы на холме, чтобы одна была выше второй. Затем они соединяются между собой тоннелем. В верхней яме разводится костер, воздух для которого поступает через нижнюю.Над огнем укладывается полная бутылка без воздушного пузыря с неплотно закрытой крышкой. Пробка должна лежать на возвышении. Ее нужно прикрыть грунтом, чтобы она не контактировала с открытым пламенем. Сама бутылка благодаря воде не сможет оплавиться, хотя и почернеет сверху.Если нет даже бутылки, то можно сделать емкость из березовой бересты. Для этого кора рассекается и срывается.Затем углы бересты складываются внутрь и фиксируются расщепами из живых молодых веток. В результате получается котелок. Складывать короб нужно белой стороной внутрь, так вода будет меньше отдавать дегтем. Затем на расщепы ставятся распорки, чтобы емкость держала форму.Для кипячения роется небольшая траншея. Поперек нее укладываются 2 палки из живой древесины достаточной толщины, чтобы они не успели прогореть. Под перекладинами разводится костер, а сверху ставится берестяная емкость с водой. Далее нужно только контролировать, чтобы огонь не цеплял края коры, поскольку они могут загореться.Если вода грязная, то перед кипячением ее нужно отфильтровать. Для этого нужна воронка. Можно использовать пластиковую бутылку со срезанным дном или свернуть бересту. Воронка из бересты фиксируется заостренной палочкой.Нижняя четверть воронки плотно набивается зеленой частью мха. Затем на две четверти засыпаются остывшие угли от костра. Важно их максимально измельчить, почти в порошок. Верхняя часть закрывается мхом, после чего воронка подвешивается и заливается вода для промывки фильтра.Сцедив из фильтра около стакана промывочной жидкости, можно фильтровать уже для употребления. Такая вода будет намного чище, но все равно ее нужно кипятить.Для данного способа нужно плотно скатать ткань колбаской, намочить и опустить один ее конец в емкость с водой. Под свисающий край подставляется сборник. Он ставится ниже емкости с мутной водой. Грязная жидкость будет пропитывать ткань, подниматься по ней и стекать в сборник. При этом грязь останется на месте. Данный способ неплохо чистит, но хуже угля. Фильтрация тканью происходит медленно. Чтобы насобирать воды для одного человека можно применять скатанную футболку. Далее вода кипятится.