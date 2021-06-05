Как за считанные минуты привести в порядок посуду с застарелым коричневым налётом

Иногда на темный налет на чашках и кастрюлях попросту с сокрушением машут рукой. Но есть версия, что это в основном происходит из-за незнания самых простых лайфхаков по очистке посуды, которые вообще никаких затрат не потребуют. Копеечные средства справятся с застарелым налётом за считанные секунды или минуты. Какие - расскажет данный материал.
1. Лимонная кислота
Раз и чисто!
Если у вас имеются кастрюли или чашки с застарелым коричневым налётом, и их необходимо очень быстро и массово очистить, просто вскипятите полный чайник воды, расставьте загрязнённую посуду на стол и в каждую посудинку насыпьте с горошинку лимонной кислоты. Когда чайник закипит, налейте кипяток во все загрязненные предметы до краёв и забудьте про них на минут 5-10. Затем просто откройте кран с теплой или горячей водой, возьмите губку и быстро и безболезненно ополосните посуду с минимальным контактом при помощи губки. Внутренняя поверхность посуды станет белоснежной!
2. Сода
Просто добавь воды! / Фото: u-f.ru
Очистка чашек с коричневым налётом - суперпростая задача, если у вас есть пищевая сода. Но здесь главное не ошибиться с тактикой. Действовать нужно так. Обильно смочите руки водой. Затем обваляйте ладони и пальцы изнутри в пищевой соде. Затем влажные чашки начните быстро протирать изнутри пальцами, измазанными в соде. А потом будет достаточно ополоснуть чашки хоть даже и в ледяной воде - коричневый налёт исчезнет, будто бы его никогда и не было.
3. Уксус
Я всё отмою! / Фото: nov-torg.ru
Столовый уксус абсолютно безопасен для здоровья, так как добавляется во многие блюда. Поэтому отмывать им посуду - ещё более безопасно. Принцип данной очистки максимально приближен к первому способу из данного материала. Ставим чайник, ждём кипяток, капаем граммов по пять уксуса в каждую грязную чашку или граммов по 10 в каждую кастрюлю, заливаем кипятком, забываем на какое-то время, затем теплой водой смываем при помощи губки. Вуаля! Ваша посуда белоснежная изнутри!
Интересный факт. Хозяюшкам в зимний период пищевой уксус пригодится не только для посуды. Если ваша кожаная обувь кажется испорченной навсегда из-за следов белых от реагента, которым посыпают асфальт в скользкий сезон, то пятипроцентный раствор уксуса в теплой воде поможет удалить эти разводы навсегда и спасти обувь от... выноса на дворовую мусорку.
4. Листья винограда (если вы на даче)
Как актуальны они в условиях пришедшей к нам еврозимы! / Фото: drive2.ru
Глобальное потепление привело к тому, что в постсоветских странах зима проходит при таких температурах, что листья и трава остаются с нами даже зимой. Многие из нас продолжают ездить в наши коттеджные домики на дачу и по сей час. А что если нужно быстро почистить посуду в дачном домике, так как сейчас пообещали нагрянуть гости??? Виноградные листья содержат кислоту. Иногда дачники чистят ими руки, просто разминая в ладонях, чтобы вытекал сок. Если нужно почистить банку/бутыль/чашку в дачных «походных» условиях, листья кладут внутрь ёмкости, заливают водой, закрывают горлышко (даже просто рукой) и трясут. Стекло очень хорошо очищается.
5. Активированный уголь
Кто бы мог подумать! / Фото: polza-vred.su
Это средство поможет справиться с такими неприятными загрязнениями на кастрюлях, как пригоревшие остатки круп после варки каш. 3-4 таблетки активированного угля следует растолочь в порошок, затем нужно осыпать внутренние поверхности посудин получившимся порошком, залить их кипятком и примерно на час оставить посуду в покое. Ну а потом необходимо быстро ополоснуть посуду теплой проточной водой при помощи губки для мытья посуды.
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