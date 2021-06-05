Как за считанные минуты привести в порядок посуду с застарелым коричневым налётом

1. Лимонная кислота

Раз и чисто!

2. Сода

Просто добавь воды! / Фото: u-f.ru

3. Уксус

Я всё отмою! / Фото: nov-torg.ru

4. Листья винограда (если вы на даче)

Как актуальны они в условиях пришедшей к нам еврозимы! / Фото: drive2.ru

5. Активированный уголь

Кто бы мог подумать! / Фото: polza-vred.su