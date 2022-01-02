Обычные вещи с необычным предназначением
Современному человеку приходится ежедневно сталкиваться с различными предметами, а некоторыми из них он пользуется постоянно. Эти вещи воспринимаются в общем.
Но если рассмотреть их по отдельности, как части одного целого, то наверняка мало кто знает, какую истинную функцию они выполняют.
В этом видео вы узнаете то, чего не знали ранее.
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