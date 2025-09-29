Свиной, говяжий, из фарша: 5 аппетитных мясных рулетов, после которых захочется добавки

Что приготовить из мяса, когда котлеты, биточки и банальное рагу уже надоело? Самое время вооружиться рецептами домашних рулетов - универсальных блюд, приготовить которые сможет любая хозяйка. А возможность сделать их из разного вида мяса, а также оригинальных ингредиентов позволит приготовить такой вариант, который больше всего понравится вашей семье.
1. Из свинины
Мясной рулет из свинины. \ Фото: id.quora.com.
Рулет из свинины с добавлением обычного и зелёного лука получается очень сочным и нежным, с ярким насыщенным вкусом и пикантным ароматом. Блюдо одинаково хорошо как в холодном, так и горячем виде. Оно идеально сочетается с овощами и любыми другими гарнирами, а также прекрасно подходит в качестве бутербродов на перекус.
Ингредиенты:
• Мякоть свиная - 1,5 кг;
• Лук белый крупный - 1 шт;
• Лук зелёный - 1 пучок;
• Хлеб белый чёрствый - 4 ломтика;
• Масло сливочное - 180 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Специи сушёные для мяса - 1-1,5 ст.л;
• Петрушка свежая - 8-10 веточек.
Свиной рулет с добавлением лука. \ Фото: taste.com.au.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Зелёный лук вымыть;
• Не сильно мелко нарезать;
• Петрушку вымыть;
• Просушить;
• И измельчить;
• Хлеб накрошить или пропустить через мясорубку с крупной сеткой (можно измельчить при помощи кухонного комбайна);
• Лук двух сортов обжарить пять-семь минут на большом количестве сливочного масла (примерно 150 г);
• Затем добавить мелко рубленную петрушку и хлебные крошки;
• Приправить солью, перцем и специями;
• Перемешать;
• Готовить ещё три-четыре минуты;
• Мякоть вымыть;
• Срезать всё лишнее;
• Разрезать острым ножом вдоль и развернуть как книгу;
• Завернуть в пищевую плёнку;
• Хорошенько отбить (толщина мяса должна быть примерно один-полтора см);
• Луковую начинку равномерно распределить по мясной вырезке;
• Сформировать рулет;
• Перевязать верёвкой;
• Смазать кусочком сливочного масла;
• Отправить в разогретую до 175 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• Затем достать и смазать остатками масла;
• Вновь отправить в духовку на сорок-сорок пять минут;
• Готовый рулет достать из духовки;
• Дать настояться пять-семь минут;
• Снять верёвку;
• Нарезать порционно и подать к столу.
2. Из говядины с орехами и сыром
Говяжий рулет. \ Фото: cincyweekend.com.
Рулет из говядины с добавлением орехов, сыра и сочных ломтиков бекона получается настолько вкусным, что за ним тут же выстраивается очередь, требующая немедленной добавки.
Ингредиенты:
• Говяжья вырезка - 700 г;
• Бекон - 250 г;
• Сыр пармезан - 50 г;
• Ядра грецкого ореха - 1 стакан;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Петрушка свежая - 1 пучок маленький;
• Соль - по вкусу;
• Масло оливковое;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Вкуснейший рулет из говядины с сыром и орехами. \ Фото: croatian-islands.com.
Способ приготовления:
• Сыр натереть на крупную тёрку;
• Ядра произвольно расколоть;
• Высыпать в чашу блендера;
• Добавить чеснок, нарезанную петрушку, соль со смесью перцев и три-четыре столовые ложки масла оливкового;
• Перебить до однородной массы и взбить;
• Бекон нарезать тонкими полосками;
• Обжарить две-три минуты на сухой сковородке на среднем огне;
• Мякоть вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Завернуть в пищевую плёнку;
• Тщательно отбить молотком;
• Соль смешать с перцем и натереть вырезку;
• Орехово-сырную начинку равномерно распределить по куску мякоти;
• Сверху выложить ломтики бекона;
• Сформировать рулет;
• Закрепить кулинарной верёвкой;
• На сковороде, где жарился бекон, обжарить рулет по две-три минуты с каждой стороны;
• Поверх противня выложить решётку для запекания;
• На неё положить рулет;
• Отправить в разогретую до 175 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут (максимум на полчаса-тридцать пять минут);
• Готовый рулет выложить на тарелку;
• Дать настояться десять-пятнадцать минут;
• Снять верёвку;
• Рулет нарезать порционно и подать к столу.
3. С яйцами и корнишонами
Мясной рулет с яйцами. \ Фото: strudelandschnitzel.com.
Мясной рулет с яйцами и корнишонами получается пикантным, но при этом сочным. Мякоть пропитывается пряным ароматом, приобретая яркие вкусовые нотки.
Ингредиенты:
• Мякоть свинины - 1,5 кг;
• Колбаса салями - 100 г;
• Яйца - 3 шт;
• Морковка - 1 шт;
• Корнишоны - 3-4 шт;
• Вода - 1-1,5 стакана;
• Горчица - 4 ч.л;
• Тмин - 0,5 ч.л;
• Перец чили хлопья - 0,5 ч.л;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Соль - по вкусу.
Мясной рулет с яйцами и морковью. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупную тёрку или нарезать мелкой соломкой;
• Салями нарезать тонкой соломкой;
• Корнишоны также нарезать тонкой соломкой;
• Переложить в миску;
• Из яиц приготовить болтунью;
• Остудить;
• Добавить в миску к остальным ингредиентам;
• Всё аккуратно перемешать;
• Свиную мякоть вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать всё лишнее;
• Просушить;
• Завернуть в пищевую плёнку и хорошенько отбить;
• Смешать горчицу с солью, перцем чили, частью масла и тмином;
• Получившейся смесью натереть мясо со всех сторон;
• Яично-морковную смесь равномерно распределить по куску мяса;
• Сформировать рулет;
• Перевязать верёвкой;
• Выложить в форму для запекания;
• Приправить солью и залить водой;
• Накрыть фольгой или крышкой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час;
• За пять-десять минут до готовности достать рулет и смазать остатками сливочного масла;
• Готовый рулет нарезать порционно и подать к столу.
4. С рисом
Мясной рулет с ананасами и рисом. \ Фото: myrecipemagic.com.
Если ваша фантазия иссякла, и вы не знаете, что приготовить - то обратите внимание на мясной рулет с рисом и ананасами. Блюдо получается очень сытным, питательным и, конечно же, вкусным.
Ингредиенты:
• Свиная вырезка - 2,5 кг;
• Рис - 150 г;
• Лук фиолетовый среднего размера - 3 шт;
• Сельдерей свежий - 3-4 веточки;
• Орехи грецкие ядра - 1 стакан;
• Ананасы консервированные (кусочки) - 2 банки (примерно 1,2 кг);
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Изюм - 230 г;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Орегано - по вкусу.
Домашний мясной рулет. \ Фото: thedefineddish.com.
Способ приготовления:
• Рис отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности, согласно инструкции на упаковке;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Сельдерей вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Обжарить вместе с луком пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Ядра грецких орехов подробить до состояния средней крошки;
• Всыпать в сковородку;
• Затем добавить одну банку ананасов, предварительно слив сироп;
• Перемешать;
• Готовить две-три минуты;
• После добавить рис и промытый под тёплой проточной водой изюм;
• Приправить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Мякоть вымыть;
• Просушить;
• Зачистить при необходимости;
• Отбить;
• Натереть солью, перцем и пропущенным через пресс чесноком;
• Поверх мякоти равномерно выложить рисово-ореховую начинку;
• Сформировать рулет;
• Перевязать верёвкой;
• Выложить в форму для запекания;
• Залить ананасами с соком;
• Накрыть фольгой;
• Отправить в разогретую до 230 градусов духовку примерно на два часа;
• Затем снять фольгу и готовить ещё около часа;
• Запечённый рулет достать из духовки;
• Дать настояться минут пятнадцать;
• Снять верёвку;
• Рулет нарезать порционно и подать к столу.
5. Из говяжьего фарша с болгарским перцем
Мясной рулет из фарша. \ Фото: ar.pinterest.com.
Если у вас есть фарш, но котлеты изрядно поднадоели, приготовьте из него мясной рулет с добавлением болгарского перца и сыра.
Ингредиенты:
• Фарш из говядины - 300 г;
• Бекон - 6 полосок;
• Моцарелла - 50 г;
• Яйца - 2 шт;
• Перец болгарский красный большой - 1 шт;
• Сухари для панировки - 2,5 ст.л;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Мясной рулет из фарша с сыром. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Сыр натереть на среднюю тёрку;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать мелким кубиком или тонкой соломкой;
• В миске смешать фарш с одним яйцом, сухарями для панировки, мелко нарезанной петрушкой;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать хорошенько до однородной массы;
• Фольгу расстелить на столе;
• Выложить фарш слоем средней толщины;
• Поверх положить равномерно нарезанный болгарский перец и полоски бекона;
• Щедро сдобрить тёртым сыром;
• Сформировать рулет;
• Форму для запекания смазать взбитым яйцом;
• Выложить рулет (без фольги);
• Отправить в разогретую до 185 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• Перед подачей дать настояться несколько минут и нарезать порционно.
