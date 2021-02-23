Шесть самых смекалистых заложников в мировой истории

С нами не соскучишься!

Давайте честно признаемся – в случае настоящей, некиношной опасности, «крепких орешков» среди нас найдётся немного. Но такие бывают. Мы знаем, по меньшей мере, шестерых.



1. Пилот, который руководил антитеррористической операцией прямо под носом у террориста

2. Тарзан на пенсии разоружает кубинских повстанцев знаменитым тарзаньим воплем

3. Заложница посылает своего похитителя подальше и прыгает из машины на полном ходу

4. Заложник сбегает вместе с кроватью, к которой был пристёгнут

5. Водитель автобуса спас 26 школьников, взятых в заложники

6. Журналист сбегает из плена при помощи игры «пачиси»