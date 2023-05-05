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Положите губки в морозилку и вы увидите результат

Губка может использоваться не только по прямому назначению. На самом деле, есть один небольшой лайфхак, как с помощью губки решить сразу несколько проблем с холодильником!

Положите губки в морозилку и вы увидите результат

В каждый отсек морозилки, а также в отсек со свежими фруктами, овощами и зеленью в холодильнике положите по 1 губке. Что это даёт? Во-первых, она впитает излишнюю влагу, защищая от порчи пищу. Во-вторых, губка впитывает запахи, чтобы они не смешивались между собой, а это особенно важно для морозильной камеры. Каждые 2 недели губку нужно менять или дезинфицировать (опустить на полчаса в 9 % уксус).

Положите губки в морозилку и вы увидите результат
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