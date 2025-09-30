12 скрытых свойств привычных вещей, после знакомства с которыми мир не будет прежним

1. Фиксирующий механизм на молнии джинсов

Молния может фиксироваться./ Фото: swedenru.com

2. Фонарик на смартфоне

Фонарик зажигается заклинанием «Люмос» через голосовой помощник Google

3. Дополнительные отверстия в боковой части кед

Дополнительные отверстия нужны для альтернативных способов шнуровки

4. Крышка на одноразовых стаканах

Крышка может служить в качестве подставки

5. Перечница и солонка

Перец и соль зачастую плохо высыпаются из емкостей. / Фото: nastroy.net

6. Отверстия в бритвенных лезвиях

Отверстия нужны были, чтобы закрепить лезвие. / Фото: olegon.ru

7. USB-порты на макбуках

USB-порты расположены напротив тех мест, где начинаются ряды клавиш. / Фото: businessinsider.in

8. Мощность микроволновки

Мощность нужно регулировать, чтобы блюдо не было очень горячим. / Фото: vokrugsveta.ua

9. Лист салата в сэндвиче или бургере

В лист салата можно завернуть начинку

10. Реклама в музыке в социальных сетях

Реклама всегда невовремя прерывает трек. / Фото: 7minutes.ru

11. Заклепки на джинсах

Заклепки нужны на тех местах, где чаще всего рвутся джинсы. / Фото: kto-chto-gde.ru

12. Маленькие карманы на пиджаках

Маленькие карманы нужны были джентльменам для мелочи. / Фото: universaltailor.com