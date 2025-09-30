12 скрытых свойств привычных вещей, после знакомства с которыми мир не будет прежним

Несмотря на то, что использование привычных вещей обычно не вызывает у нас никаких сложностей, это совсем не значит, что мы знаем абсолютно про все их функции. Novate.ru предлагает рассмотреть скрытые свойства некоторых предметов, после знакомства с которыми ваш мир вряд ли будет прежним.
1. Фиксирующий механизм на молнии джинсов
Оказывается, бегунки бывают нескольких типов. Одни из них легко съезжают вниз и время от времени ставят нас в неловкое положение, а другие имеют фиксатор в виде маленького замка, который не позволяет молнии расстегиваться. Поэтому при выборе одежды обязательно обращайте внимание на этот крохотный нюанс. Впрочем, большинство брюк и джинсов обычно оснащены фиксатором, главное – активировать его. Сделать это очень просто – опустите язычок вниз и прижмите к молнии. Так вам не придется постоянно переживать, застегнута ли у вас молния, и вы будете чувствовать себя максимально комфортно.
2. Фонарик на смартфоне
Фонарик зажигается заклинанием «Люмос» через голосовой помощник Google
Этой функцией оснащен даже самый дешевый кнопочный телефон, поэтому риск заблудиться или споткнуться в темноте сводится к минимуму. Однако вряд ли вы знали о том, что фонарик на смартфонах можно включать не только стандартным способом, нажимая на специальную кнопку, но и с помощью заклинания. Помните, как зажигали волшебную палочку ученики и преподаватели школы Хогвартс? Они произносили «Люмос Максима». Так вот, если у вас активирован голосовой помощник Google на смартфоне, вам достаточно будет сказать это заклинание, чтобы загорелся фонарик.
3. Дополнительные отверстия в боковой части кед
Дополнительные отверстия нужны для альтернативных способов шнуровки
Обычно такие отверстия присутствуют в знаменитых кедах Converse. И нет, они нужны не только для вентиляции. Изначально эту обувь носили исключительно баскетболисты, для которых было очень важно, чтобы кеды плотно сидели на ноге. Дополнительные отверстия помогали им в этом – их можно было использовать для альтернативных способов шнуровки, которые гарантировали надежной прилегание обуви. Сейчас же они служат в качестве декоративного элемента.
4. Крышка на одноразовых стаканах
Крышка может служить в качестве подставки
Кроме своей очевидной функции – не дать напитку разлиться – крышка на стакане выполняет еще одну, скрытую. Барабанная дробь…Она может служить подставкой под стакан! Да-да, за счет небольших выпуклостей внутри крышки, стакан будет устойчиво держаться на столе и вряд ли упадет, запачкав поверхность, даже если вы его нечаянно толкнете. Очень удобно и практично, если вы решили перекусить за столиком в кафе, а не гуляя по парку.
5. Перечница и солонка
Перец и соль зачастую плохо высыпаются из емкостей. / Фото: nastroy.net
Оказывается, и у этих привычных предметов, которые, казалось бы, изучены вдоль и поперек, есть скрытые свойств. Если соль и перец не хотят высыпаться из контейнеров, воспользуйтесь следующим лайхаком, который не так давно обнаружили пользователи интернета: переверните солонку и потрите об ее дно дном перечницы. За счет того, что на нижней части этих контейнеров есть ребристая полоска, содержимое емкостей начнет высыпаться гораздо интенсивнее.
6. Отверстия в бритвенных лезвиях
Отверстия нужны были, чтобы закрепить лезвие. / Фото: olegon.ru
Вряд ли кто-то удивится узнав, что первое лезвие для бритвы выпустила компания Gillett. Это произошло в 1903 году. Так как двухконечное лезвие было очень тонким, необходимо было придумать, как надежно закрепить его на бритве. В результате было принято решение сделать в середине пластины прорези, чтобы потом ее можно было продеть через винтовой механизм. Получилось очень надежно, в чем смогли убедиться миллионы мужчин.
7. USB-порты на макбуках
USB-порты расположены напротив тех мест, где начинаются ряды клавиш. / Фото: businessinsider.in
Макбуки не перестают совершенствоваться и с каждым годом становятся все более удобными для своих пользователей. Лишнее тому доказательство – USB-порты, а точнее, их расположение. На современных моделях они находятся прямо напротив тех мест, где начинаются ряды клавиш. То есть вам не приходится каждый раз наклоняться, чтобы найти вход, или пытаться нащупать его. Расположение двух верхних рядов клавиш точно подсказывает, куда нужно вставить флешку, провод от мышки и прочие USB-кабеля.
8. Мощность микроволновки
Мощность нужно регулировать, чтобы блюдо не было очень горячим. / Фото: vokrugsveta.ua
Поставить тарелку с едой в микроволновку, включить таймер на пять минут и благополучно забыть, что у нас разогревается ужин? Любим, умеем, практикуем. В результате блюдо становится настолько горячим, что его просто невозможно есть. Интересно, что подобная ситуация может произойти, даже если еда находилась в микроволновке не больше пары минут. Это происходит потому что прибор работает на полную мощность. Убавьте ее, а взамен увеличьте время разогрева. В этом случае ваше блюдо приобретет идеальную температуру, и вам не придется ждать, пока оно остынет.
9. Лист салата в сэндвиче или бургере
В лист салата можно завернуть начинку
Вы думаете, что лист салата является лишь очередным ингредиентом, главная цель которого – усилить вкусовые качества блюда? На самом деле он выполняет еще одну очень важную функцию. Попробуйте обернуть лист салата вокруг компонентов вашего сэндвича или бургера. Вуаля – теперь ни соус, ни другая начинка не смогут оттуда вывалиться. Все гениальное – просто!
10. Реклама в музыке в социальных сетях
Реклама всегда невовремя прерывает трек. / Фото: 7minutes.ru
Ох уж эта реклама, которая появляется в самых разгар любимого трека! Иногда появляется ощущение, что мы включили не музыку, а подборку рекламных роликов, чтобы ознакомиться с наиболее распиаренными товарами. К счастью, их количество можно существенно сократить. Правда, есть один нюанс – у вас должен быть iPhone.
А дальше все просто:
• Перейдите в меню «Настройки», а затем нажмите «Конфиденциальность».
• Выберите раздел «Реклама», который находится внизу списка.
• Активируйте опцию «Ограничение трекинга».
11. Заклепки на джинсах
Заклепки нужны на тех местах, где чаще всего рвутся джинсы. / Фото: kto-chto-gde.ru
Эти металлические заклепки нужны не только для красоты, как все привыкли думать. Дело в том, что у первых брюк из денима, которые много лет назад создал Леви Страусс, был один существенный недостаток: поскольку эту одежду носили преимущественно фермеры, рабочие и шахтеры, от больших нагрузок джинсы расходились по швам в самых неподходящих местах. Чтобы предотвратить подобные ситуации, производители решили обезопасить и джинсы, и тех, кто их носил: на все «потенциально опасные» зоны разместили заклепки в качестве дополнительной защиты. Также они служили для укрепления изделий.
12. Маленькие карманы на пиджаках
Маленькие карманы нужны были джентльменам для мелочи. / Фото: universaltailor.com
Наверняка вы не раз замечали, а может даже задавались вопросом, почему у некоторых мужских пиджаков есть два кармана – один большой, ближе к бедру, а второй прямо над ним, но поменьше. Оказывается, раньше мужчины использовали их для хранения мелочи или билета на общественным транспорт.
Впервые такие пиджаки появились в Англии и сразу стали популярными среди джентльменов. Кармашки позволяли им держать под рукой предметы первой необходимости, в частности мелочь. Мужчинам не приходилось расстегивать пиджак, чтобы достать деньги, и это было очень удобно. Сейчас данная деталь служит, скорее, предметом декора, чем действительно полезным и функциональным элементом одежды.
