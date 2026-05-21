Эффективная подкормка для огурцов

Хотите дать огурцам натуральную и очень эффективную подкормку, после которой они будут расти даже быстрее, чем на дрожжах? Тогда воспользуйтесь советом знающих огородников и дачников.







В 10 л воды растворите 1 л сырого натурального молока (можно кислого или даже кефира), добавьте 3 капли йода, размешайте.

Важно: молоко не должно быть пастеризованное — от него вы не увидите такого эффекта. Выливайте 1 л подкормки под куст. Молоко питает растение огурца в период формирования плода и плодоношения, помогает ему быстрее восстановиться и укрепиться. После такой подкормки вы не будете знать, куда девать огурцы!