Хотите дать огурцам натуральную и очень эффективную подкормку, после которой они будут расти даже быстрее, чем на дрожжах? Тогда воспользуйтесь советом знающих огородников и дачников.
В 10 л воды растворите 1 л сырого натурального молока (можно кислого или даже кефира), добавьте 3 капли йода, размешайте.
Эффективная подкормка для огурцов
