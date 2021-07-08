Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Очередная абхазская резиденция Иосифа Сталина, выкрашенная в зеленый цвет, надежно скрыта густым лесом, так что с вертолета ее и не увидеть. Сложно ее заметить и со стороны озера, на котором расположен дом, — из-за буйно растущих лип. Дом был построен в 1947 году и служил прибежищем для семьи вождя и самого Сталина в теплые летние месяцы.



26-летний греческий фотограф Иоанна Сакеллараки во время путешествия по Абхазии не могла не посетить государственную дачу советского лидера.











Покупая эту дачу, Сталин сделал все, чтобы место стало надежным укрытием для спокойных дней отпуска. Всего на территории Абхазии у него было пять летних резиденций, куда он часто приезжал, при этом не сообщая своим заместителям, на какую именно дачу уезжает. Все пять домов всегда стояли готовыми к его неожиданному приезду.







Интерьер выдержан в скромном и строгом стиле.







В доме несколько спален, кинозал, зал для приемов, библиотека, игровая комната с бильярдными столами. Все обставлено достаточно просто.







Телефон, которым, вполне вероятно, пользовался еще Сталин.







Во многих спальнях можно заметить не большую односпальную кровать, а сдвинутые вместе две кровати.







К месту можно добраться по одной-единственной горной дороге, которая петляет через густой лес.

Резиденция расположена на берегу живописного озера Рица. С пристани открывается потрясающий вид на озеро, окружающие его горы и густой лес.Коридор ведет к двери, выходящей во внутренний дворик.К слову, интерьер абхазской резиденции на озере Рица сохранили в том же виде, в каком он был при жизни Сталина. Так что вы можете полюбоваться на ковры и мебель тех времен.Игровая комната с деревянным бильярдным столом, окнами от потолка до пола и огромным диваном.За охрану отвечали 300 человек, для которых был построен отдельный дом На территории также есть игровая площадка, пристань, парк и декоративный каменный мост, раскинувшийся над ручьем.Облицованная ванная с уникальным декором.Шкаф в одной из комнат.Позже, в 1961 году , Никита Хрущев построил себе дачу по соседству, а уже Брежнев объединил схожие по стилю дома.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)