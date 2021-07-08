С нами не соскучишься!

7 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    вернуть Аляску России, а заодно и Калифорнию!Территории, купле...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!:)Даниэль Дефо: за ...
  • Альбертт
    Про министра обороны точно знаю пиздеж это , да и остальное скорее всего тоже .Обыденные вещи, з...

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Очередная абхазская резиденция Иосифа Сталина, выкрашенная в зеленый цвет, надежно скрыта густым лесом, так что с вертолета ее и не увидеть. Сложно ее заметить и со стороны озера, на котором расположен дом, — из-за буйно растущих лип. Дом был построен в 1947 году и служил прибежищем для семьи вождя и самого Сталина в теплые летние месяцы.

26-летний греческий фотограф Иоанна Сакеллараки во время путешествия по Абхазии не могла не посетить государственную дачу советского лидера.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Покупая эту дачу, Сталин сделал все, чтобы место стало надежным укрытием для спокойных дней отпуска. Всего на территории Абхазии у него было пять летних резиденций, куда он часто приезжал, при этом не сообщая своим заместителям, на какую именно дачу уезжает. Все пять домов всегда стояли готовыми к его неожиданному приезду.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Интерьер выдержан в скромном и строгом стиле.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

В доме несколько спален, кинозал, зал для приемов, библиотека, игровая комната с бильярдными столами. Все обставлено достаточно просто.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Телефон, которым, вполне вероятно, пользовался еще Сталин.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Во многих спальнях можно заметить не большую односпальную кровать, а сдвинутые вместе две кровати.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

К месту можно добраться по одной-единственной горной дороге, которая петляет через густой лес.



Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Резиденция расположена на берегу живописного озера Рица. С пристани открывается потрясающий вид на озеро, окружающие его горы и густой лес.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Коридор ведет к двери, выходящей во внутренний дворик.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

К слову, интерьер абхазской резиденции на озере Рица сохранили в том же виде, в каком он был при жизни Сталина. Так что вы можете полюбоваться на ковры и мебель тех времен.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Игровая комната с деревянным бильярдным столом, окнами от потолка до пола и огромным диваном.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

За охрану отвечали 300 человек, для которых был построен отдельный дом.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

На территории также есть игровая площадка, пристань, парк и декоративный каменный мост, раскинувшийся над ручьем.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Облицованная ванная с уникальным декором.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Шкаф в одной из комнат.

Как выглядит дача Сталина на озере Рица в Абхазии

Позже, в 1961 году, Никита Хрущев построил себе дачу по соседству, а уже Брежнев объединил схожие по стилю дома.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх