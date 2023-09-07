29 февраля пройдет очередная церемония вручения наград “Оскар” и многие будут смотреть в прямом эфире, как свои статуэтки получают лучшие актеры года, лучший сценарист, лучший режиссер и другие профессионалы в сфере кинематографа. Однако в прямой трансляции не показывают того, что же происходит за кулисами церемонии – и именно закулисье “Оскара” мы вам сегодня и представляем.
Шарлиз Терон, 2004.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, 2003.
Том Круз и его дочь Сури, 2007.
Вуди Аллен, 2002.
Джек Николсон и Николас Кейдж, 2003.
Билл Мюррей, 2004.
Робин Уильямс, 2004.
Крис Рок, 2005.
Дженнифер Энистон, 2006.
Том Хэнкс, 2008.
Майли Сайрус, 2008.
Том Круз, 2012.
Мэрил Стрип и Октавия Спенсер, 2012.
Дженнифер Лоуренс, 2013.
Пенелопа Крус и Роберт Де Ниро, 2014.
Брэд Питт, 2014.
Мэрил Стрип, 2015.
Эдди Редмэйн, 2015.
Люпита Нионго, 2015.
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Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет
29 февраля пройдет очередная церемония вручения наград “Оскар” и многие будут смотреть в прямом эфире, как свои статуэтки получают лучшие актеры года, лучший сценарист, лучший режиссер и другие профессионалы в сфере кинематографа. Однако в прямой трансляции не показывают того, что же происходит за кулисами церемонии – и именно закулисье “Оскара” мы вам сегодня и представляем.
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