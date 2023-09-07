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Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

29 февраля пройдет очередная церемония вручения наград “Оскар” и многие будут смотреть в прямом эфире, как свои статуэтки получают лучшие актеры года, лучший сценарист, лучший режиссер и другие профессионалы в сфере кинематографа. Однако в прямой трансляции не показывают того, что же происходит за кулисами церемонии – и именно закулисье “Оскара” мы вам сегодня и представляем.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет


Шарлиз Терон, 2004.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, 2003.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Том Круз и его дочь Сури, 2007.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Вуди Аллен, 2002.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Джек Николсон и Николас Кейдж, 2003.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Билл Мюррей, 2004.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Робин Уильямс, 2004.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Крис Рок, 2005.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Дженнифер Энистон, 2006.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Том Хэнкс, 2008.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Майли Сайрус, 2008.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Том Круз, 2012.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Мэрил Стрип и Октавия Спенсер, 2012.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Дженнифер Лоуренс, 2013.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Пенелопа Крус и Роберт Де Ниро, 2014.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Брэд Питт, 2014.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Мэрил Стрип, 2015.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Эдди Редмэйн, 2015.

Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

Люпита Нионго, 2015.

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