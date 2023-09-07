Что происходит за кулисами церемонии “Оскар”: лучшие фотографии прошлых лет

29 февраля пройдет очередная церемония вручения наград “Оскар” и многие будут смотреть в прямом эфире, как свои статуэтки получают лучшие актеры года, лучший сценарист, лучший режиссер и другие профессионалы в сфере кинематографа. Однако в прямой трансляции не показывают того, что же происходит за кулисами церемонии – и именно закулисье “Оскара” мы вам сегодня и представляем.









Шарлиз Терон, 2004.







Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, 2003.







Том Круз и его дочь Сури, 2007.







Вуди Аллен, 2002.







Джек Николсон и Николас Кейдж, 2003.







Билл Мюррей, 2004.







Робин Уильямс, 2004.







Крис Рок, 2005.







Дженнифер Энистон, 2006.







Том Хэнкс, 2008.







Майли Сайрус, 2008.







Том Круз, 2012.







Мэрил Стрип и Октавия Спенсер, 2012.







Дженнифер Лоуренс, 2013.







Пенелопа Крус и Роберт Де Ниро, 2014.







Брэд Питт, 2014.







Мэрил Стрип, 2015.







Эдди Редмэйн, 2015.







Люпита Нионго, 2015.



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