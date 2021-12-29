5 простых советов, которые помогут защитить хлеб от плесени

Защищаемся от плесени.
Борьба с плесенью - дело откровенно неблагодарное и очень сложное. Надо сразу подчеркнуть, что почти все средства борьбы малоэффективны. Заплесневевший хлеб может быть очень опасен для человека. Обрезать плесень нельзя, так как она почти сразу проникает в самую глубь пораженного продукта. Таким образом, хлеб (и не только) остается только выбрасывать. Учитывая все это, основные силы в данной войне нужно бросать не на борьбу с грибком, а на его профилактику.
1. Жадность - грех
Много хлеба не берем.
Запасливость – это конечно хорошо, но только не в тех случаях, когда продукты находятся под угрозой распространения на них плесени. Ответ на этот вопрос невероятно прост, нужно прекратить покупать хлеб впрок. Дело в том, что хлеб из обычной муки не хранится больше 48 часов.
2. Полиэтилен - зло
Лучше сразу от него отказаться.
Не стоит хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах. Все потому, что именно в нем плесень образуется быстрее, так как формируются идеальные условия для ее размножения. В первую очередь причиной тому – накопление влажности и повышение температуры.
3. Хлебница
Берем хлебницу из бересты.
Лучше всего хранить хлеб в деревянной хлебнице. Идеальный контейнер – это хлебница из бересты. Береста имеет антисептические свойства. В крайнем случае можно использовать для хранения и эмалированную кастрюлю. Помните, что любую недеревянную хлебницу стоит тщательно мыть и просушивать один раз в неделю.
4. Горчица и соль
Народные средства.
Горчица – замечательный природный антисептик. С ней стоит сделать для хлебницы небольшой «горчичник». Лучшим материалом будет марля, которую придется свернуть в два слоя. Для обычной хлебницы будет достаточно 2-3 ложек сухой горчицы. Также следует поставить внутрь хлебницы небольшую солонку. Она впитает всю влагу. Иногда соль придётся менять.
5. Сухой хлеб
Сушим хлеб около часа.
Наконец, стоит дать хлебу полежать сразу после покупки около часа в сухом помещении при комнатной температуре. Это поможет ему высохнуть. Только после этого кладите его в хлебницу.
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