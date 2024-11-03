Радужный архитектурный эксперимент японцев, призванный увеличить продолжительность жизни горожан

Reversible Destiny Lofts – радужный архитектурный эксперимент, призванный увеличить продолжительность жизни горожан (Митака, Япония). | Фото: mainichi.jp.

Проект разработала пара креативных супругов Сюсака Аракава и Мадлен Гинс (Reversible Destiny Lofts, Япония).

При строительстве использовали 4 геометрических формы, которые чередуются между собой (Reversible Destiny Lofts, Япония). | Фото: reversibledestiny.org.

14 ярких цветов украшают фасад жилого комплекса (Reversible Destiny Lofts, Япония).

Разноцветные переходы, коридоры и лифты дополняют радужный образ жилого комплекса (Reversible Destiny Lofts, Япония).

Крутые лестницы заставляют держать свои мышцы в тонусе (Reversible Destiny Lofts, Япония). | Фото: designboom.com.

Нестандартная планировка и форма комнат (Reversible Destiny Lofts, Япония).

Неровный пол может быть как проблемой, так и площадкой для развлечений (Reversible Destiny Lofts, Япония).

Пространство кухни находится в углублении в центре квартиры (Reversible Destiny Lofts, Япония). | Фото: reversibledestiny.org.

Ванная находится оформлена в стиле космического корабля (Reversible Destiny Lofts, Япония).

Красочные детские комнаты могут вызывать сложности у пожилых (Reversible Destiny Lofts, Япония).

Стены легко превращаются в скалодром (Reversible Destiny Lofts, Япония). | Фото: jianshe99.com.

Каждый элемент может стать тренажером или местом отдыха (Reversible Destiny Lofts, Япония).

Жилой комплекс Reversible Destiny Lofts стал яркой достопримечательностью пригорода Токио и всей страны (Япония). | Фото: designboom.com.