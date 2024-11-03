Радужный архитектурный эксперимент японцев, призванный увеличить продолжительность жизни горожан

В то время как центр Токио известен шедеврами ультрасовременной архитектуры, пригородные районы, как и в любом другом мегаполисе, кажутся более приземленными и скромными. Учитывая это, странно увидеть в одном из более чем невзрачных спальных районов Митаки поистине взрывной объект – комплекс Reversible Destiny Lofts, состоящий из феерического разноцветья кубов, цилиндров, полусфер и замысловатых трубопроводов, ярко выделяющихся на фоне нейтральной грязно-белой и серой палитры соседних зданий. А построили его для того, чтобы громко заявить о своей идеи в архитектуре, призванной ...увеличить продолжительность жизни горожан.
Reversible Destiny Lofts – радужный архитектурный эксперимент, призванный увеличить продолжительность жизни горожан (Митака, Япония). | Фото: mainichi.jp.
Стремление некоторых архитекторов, дизайнеров и художников к экспериментам становится главной причиной появления самых неожиданных зданий и целых комплексов, призванных разнообразить дизайн городских кварталов и целых районов. В этом преуспели и японские разработчики, сумевшие удивить весь мир своим видением эстетики жилых комплексов. Супруги, художник Сюсаку Аракава и поэтесса Мадлен Гинс, являющиеся соучредителями фонда Reversible Destiny Foundation, например, умудрились построить многоквартирный дом в спальном районе Митаки, являющемся невзрачным пригородом Токио, в феерию цвета, призванную не только привлечь к себе внимание прохожих.
Проект разработала пара креативных супругов Сюсака Аракава и Мадлен Гинс (Reversible Destiny Lofts, Япония).
Примечательно: Исследования показали, что архитектура сосредоточена на человеческой деятельности и больше всего влияет на восприятие окружающего мира, а значит, и на качество жизни. Унылые безликие бетонные коробки или откровенные руины не могут сформировать полноценного человека, как и поднять настроение измотанных ритмом жизни и работы современников. Их обилие в окружении каждого члена общества могут принести лишь дисгармонию, а то и вызывать депрессивные чувства, чего стремятся не допустить прогрессивные архитекторы, чьи работы нацелены на улучшение городских горизонтов и не только центральных его районов.
При строительстве использовали 4 геометрических формы, которые чередуются между собой (Reversible Destiny Lofts, Япония). | Фото: reversibledestiny.org.
14 ярких цветов украшают фасад жилого комплекса (Reversible Destiny Lofts, Япония).
Один из самых ярких проектов незаурядной пары является альтернативной интерпретацией их главной идеи в творчестве – «научись не умирать» и «обратимая судьба» (отражено в названии фонда и самого комплекса в Митаке). По их мнению, яркие цвета комплекса и самые необычные формы и структурные элементы, неприсущие для строительства многоквартирных домов, нацелены на создание архитектуры, которая поможет «научиться не умирать». Они должны поспособствовать благополучию и долголетию в первую очередь жильцов Reversible Destiny Lofts.
Разноцветные переходы, коридоры и лифты дополняют радужный образ жилого комплекса (Reversible Destiny Lofts, Япония).
По сведениям редакции Novate.ru, помимо общей идеи строительства, концепция комплекса заключается в том, чтобы «бросать вызов жизни и стимулировать чувства». Предоставляя «сложные условия» восприятия окружающего радужного безумия, креативные разработчики посвятили здание Хелен Келлер, ставшей с полутора лет слепоглухонемым человеком, которая смогла повернуть свою судьбу так, что жизнь наполнилась смыслом и не только для нее. Будучи неутомимым энтузиастом, она стала яркой личностью в истории США, вдохновляющей на свершения таких как она сама и тех, кто потерялся в водовороте трагических событий. Как писательница, преподаватель, общественный деятель и активный поборник мира, Хелен Келлер стала примером стойкости для многих поколений разуверившихся сограждан, пострадавших как от последствий войн, так и от экономического кризиса и несправедливости.
Крутые лестницы заставляют держать свои мышцы в тонусе (Reversible Destiny Lofts, Япония). | Фото: designboom.com.
Творческий тандем преднамеренно решил затруднить жильцам трехэтажного комплекса, состоящего всего из 9 квартир, чтобы те не смогли находиться в расслабленном состоянии или медленно «катиться по инерции» до тех пор, пока они не состарятся. Используя научные исследования, включая нейробиологию, чтобы создать не просто яркую среду обитания, поднимающую настроение лишь своим видом, они сделали все, чтобы стимулировать их чувства, вдохновляя на поддержание жизненной энергии и стремления к исследованиям. Хотя необычный дизайн играет не последнюю роль в обеспечении заинтересованности активного познания.
Нестандартная планировка и форма комнат (Reversible Destiny Lofts, Япония).
По этой причине фасады каждой из квартир выглядят как красочная коллекция труб, сфер и кубов, которые явно контрастируют с нейтральными цветами, окружающих комплекс зданий. Яркие лестницы соединяют не менее красочные квартиры дома, имеющие необычные формы и потрясающую цветовую гамму, а неровный пол, «опасные» ступени, постоянные ловушки заставляют мозг активно анализировать, чтобы не попасть в западню в виде резкого углубления в коридоре, переходе между жилыми единицами или неровностей пола. В большинстве случаев жильцам на помощь приходят опорные столбы, реально помогающие в передвижении и даже потолочные крюки, которые можно использовать как для того, чтобы удержать равновесие, так и для организации хранения.
Неровный пол может быть как проблемой, так и площадкой для развлечений (Reversible Destiny Lofts, Япония).
Пространство кухни находится в углублении в центре квартиры (Reversible Destiny Lofts, Япония). | Фото: reversibledestiny.org.
В каждой зоне квартиры жильцов подстерегают сюрпризы, и контрастное разноцветье всего лишь невинный штрих. Пол в основном жилом пространстве, например, предусматривает огромное количество бугорков, так что приходится постоянно быть на чеку, чтобы удержать равновесие или не споткнуться. В помощь приходят трубы-опоры, за которые можно удержаться, вдруг зазевался хозяин или гость. Кухня основательно утоплена, что потребует осторожности на ступенях, как и кабинет, который также находится в «яме», а его потолок при этом покрыт «дырами» и всевозможными рытвинами. Ванна же оборудована в полуоткрытом отсеке, где душевая размещена на высоком постаменте, напоминающем портал.
Ванная находится оформлена в стиле космического корабля (Reversible Destiny Lofts, Япония).
В детских комнатах и спальнях полы превращены в своеобразные чаши, где можно отлично выспаться одному человеку, только выбраться из них пожилым владельцам будет ох как непросто. Дети же могут устроить из стен скалодром, что отлично развивает выносливость и смекалку. Странной оказалась и стеклянная дверь на балкон, которая настолько маленького размера, что взрослым нужно наклоняться, чтобы пролезать через нее, ну а для детей она станет еще одним приключением.
Красочные детские комнаты могут вызывать сложности у пожилых (Reversible Destiny Lofts, Япония).
Стены легко превращаются в скалодром (Reversible Destiny Lofts, Япония). | Фото: jianshe99.com.
Некоторые шкафы в комнатах не только яркие, они оказались настолько несуразными, что за многими дверями попросту нет ни полок, ни рейлингов, а то и вовсе нет свободного пространства. Как объясняют авторы проекта, они постарались максимально усложнить жизнь в квартирах, чтобы держать жильцов в тонусе и пробуждать их инстинкты в любое время дня и ночи. Такая концентрация наверняка заставит мозг не расслабляться, а тело держать в хорошей физической форме, что в конечном итоге даст возможность жить более качественно и долго.
Каждый элемент может стать тренажером или местом отдыха (Reversible Destiny Lofts, Япония).
Жилой комплекс Reversible Destiny Lofts стал яркой достопримечательностью пригорода Токио и всей страны (Япония). | Фото: designboom.com.
В заключение стоит упомянуть, что Лофты Reversible Destiny - Mitaka принадлежат управляющей компании Coordinologist Inc, которая сдает некоторые квартиры в качестве жилых пространств, другие же являются образовательными и культурными объектами, куда могут попасть те, кто мечтает заглянуть в один из самых культовых жилых комплексов Японии.
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