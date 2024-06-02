Миниатюрные книги, которые так сложно создать и легко потерять

Крошечная книга путешествий с фотографиями штата Мэн, США. Начало ХХ века.

Новости СМИ2 Крошечный шрифт издания «Письмо Кристине Лотарингской», 1896.

Книга о Королеве Виктории, опубликованная в год ее смерти. Лондон, 1901 год.

Сказка «Ап! Лошадка!» английской писательницы Клары де Шателейн. Лондон, 1850 год.

Набор миниатюрных и ультраминиатюрных книг, 1979-1980 гг.

Ультраминиатюрная Книга Бытия, которую очень легко потерять.

Электронный снимок самой маленькой книги в мире.

Справочник-альманах, опубликованный в Лондоне в 1790 году.

Религиозное издание Officium Beatae Mariae Virginis 1677 года, у которого издатель не успел обрезать «лишние» края страниц .

Коллекция из двенадцати книг с текстами Шекспира, изданных в Канаде в 2000 году.

Три японские книги с чехлом в форме телевизора , через экран которого видна картинка с обложки.

Книга сонетов на португальском языке. Венеция, 1906 год.

Миниатюрное издание «Небольшой флирт», опубликованное в 1871 году, представляет собой удобный справочник по «расшифровке» флирта с носовым платком, перчаткой, веером или зонтиком.