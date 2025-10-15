Как древние персы в пустыне строили гигантские холодильники и хранили в них лед

Древние люди изобрели немало уникальных вещей, которые не под силу даже современным инженерам, имеющим в арсенале неограниченные возможности вычислительной техники и «умных» технологий. Взять хотя бы холодильник, изобретение которого никак не связывают с древними цивилизациями. А зря, ведь доподлинно известно, что его прототипом являются яхчалы («ледяные ямы»), которые строили персы в жарких пустынях.
Яхчал – древний персидский холодильник (Иран). | Фото: punkufer.dnevnik.hr.
Уникальная конструкция гигантского холодильника, который можно было использовать даже в условиях пустыни, был разработан персидскими инженерами около 2,4 тыс. лет назад. Хотя вполне возможно, что люди делали их и раньше, но сведений об этом не сохранилось. Яхчал («ледяная яма») – это древний тип испарительного охладителя. Он довольно прост в изготовлении, поэтому даже самые бедные люди могли их сделать без особых затрат. Несмотря на то, что использовались лишь подручные материалы и грубая сила, все же требовалось знание тонкостей технологии, поскольку такие сооружения, созданные в условиях древности, можно считать вершиной инженерного искусства.
Технология создания испарительного охладителя, разработанного древними персами (яхчал).
Древний холодильник мог обеспечивать льдом многих жителей населенного пункта (яхчал, Иран). | Фото: punkufer.dnevnik.hr.
Для начала выкапывалась максимально глубокая яма квадратной формы, объем которой мог достигать 5 тыс.наземная часть, имеющая куполообразную форму, высота которой могла достигать 18 метров. При его укреплении, в отделочных работах использовался особенный раствор, который позволял сохранять минусовую температуру и предотвращал испарение даже в самые жаркие дни.
Для создания эффекта термоса создавались очень толстые стены из саманного кирпича (яхчал, Иран). | Фото: punkufer.dnevnik.hr.
Вход в «ледяную яму» более чем впечатляющий (яхчал, Иран). | Фото: ancient-origins.net.
По сведениям авторов Novate.ru, для создания эффекта термоса и избежать водонепроницаемости был использован раствор сарудж (sārooj), в состав которого входит глина, песок, зола, яичные желтки, козья шерсть, известь и зола в определенных пропорциях. При высыхании защитного слоя конструкция становилась абсолютно водонепроницаемой и с низкой теплоотдачей. И это немудрено, ведь по окончании строительства стены у основания «ледяной ямы» имели толщину более 2 метров. Согласно многовековой технологии, к вершине стены становились более тонкими и на самой вершине купола всегда оставляли отверстие, чтобы теплый воздух мог беспрепятственно покидать охладитель.
Специальным раствором покрывали стены и купол «ледяной ямы», который прекрасно сохранял прохладу и был влагостойким (яхчал, Иран). | Фото: vokrugsveta.ru.
С южной стороны строилась высокая стена, обеспечивающая дополнительную тень (яхчал, Иран). | Фото: wildfiregames.com.
Примечательно: Рядом с крупными яхчалами с южной стороны сооружения строилась стена, ориентированная с востока на запад, при этом вода подавалась в охладитель с северной стороны. Это позволяло создать больше тени, предохраняющей воду от перегрева во время транспортировки в обеденное время, да и сам холодильник частично был спрятан от прямых солнечных лучей.
Дизайн купола мог быть ступенчатым или гладким (яхчал, Иран).
Чаще всего, яхчалы заполнялись рубленным льдом, который доставлялся из горной местности северной территории, где зимой температура всегда ниже нуля. В остальное же время люди могли довольствоваться лишь водой из акведуков, которая в ночное время также неплохо охлаждалась во время транспортировки. Как ни странно, но в пустыне ночью температура падает до 0 градусов (и это при дневной температуре +50-70 выше нуля!).
Возле некоторых яхчал сохранились и бадгиры – улавливатели ветра, которые обеспечивали проветривание (Иран). | Фото: navy-navy.livejournal.com.
Еще один пример «ледяной ямы», окруженной бадгирами. | Фото: punkufer.dnevnik.hr.
Чтобы поддерживать постоянную прохладу для сохранности и наращивания льда, одних толстых стен было недостаточно. Как оказалось, древние изобретатели использовали еще и бадгиры – механизмы для улавливания ветра, которые направляли поток воздуха в нижние отсеки яхчала. По мере спуска воздух охлаждался огромной массой льда, а также прохладным воздухом, который сохранялся внутри объемного холодильника. Таким образом создавалась естественная система вентиляции, поскольку холодные потоки воздуха вытесняли теплые, сохраняя прохладу, постоянную температуру и свежий воздух.
На вершине купола всегда оставалось отверстие, чтобы теплый воздух покидал «ледяную яму» (яхчал, Иран). | Фото: ancient-origins.net.
Поскольку избежать таяния льда не удавалось, инженеры придумали и системы сбора и возврата воды в «ледяную яму», где она снова замораживалась в отдельных емкостях. Чаще всего, этот лед разрезали на куски и отправляли в дома богатых людей и торговцев, которые не обзавелись подобными сооружениями. Там он использовался для хранения продуктов питания и питьевой воды, которая находилась в глубоких колодцах. Они же в свою очередь входили в систему охлаждения всех помещений – древних кондиционеров.
Двойные «ледяные ямы» в Сирьяне окружены высокими стенами, которые стали дополнительным украшением древнеперсидского холодильника (Иран).
Интересный факт: Яхчалы неплохо сохранились в Иране, Афганистане и других частях Западной и Центральной Азии, где они с успехом использовались на протяжении тысячелетий. Теперь эти памятники древней Персии являются туристическими достопримечательностями и частью культурного наследия этих стран. Больше всего «ледяных ям» сохранилось в провинции Керман (Иран), где можно увидеть и вовсе уникальные объекты, как двойной яхчал Сирьяна, например, аналогов которого нет нигде на планете.
