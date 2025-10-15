Как древние персы в пустыне строили гигантские холодильники и хранили в них лед

Яхчал – древний персидский холодильник (Иран). | Фото: punkufer.dnevnik.hr.

Технология создания испарительного охладителя, разработанного древними персами (яхчал).

Древний холодильник мог обеспечивать льдом многих жителей населенного пункта (яхчал, Иран). | Фото: punkufer.dnevnik.hr.

Для создания эффекта термоса создавались очень толстые стены из саманного кирпича (яхчал, Иран). | Фото: punkufer.dnevnik.hr.

Вход в «ледяную яму» более чем впечатляющий (яхчал, Иран). | Фото: ancient-origins.net.

Специальным раствором покрывали стены и купол «ледяной ямы», который прекрасно сохранял прохладу и был влагостойким (яхчал, Иран). | Фото: vokrugsveta.ru.

С южной стороны строилась высокая стена, обеспечивающая дополнительную тень (яхчал, Иран). | Фото: wildfiregames.com.

Дизайн купола мог быть ступенчатым или гладким (яхчал, Иран).

Возле некоторых яхчал сохранились и бадгиры – улавливатели ветра, которые обеспечивали проветривание (Иран). | Фото: navy-navy.livejournal.com.

Еще один пример «ледяной ямы», окруженной бадгирами. | Фото: punkufer.dnevnik.hr.

На вершине купола всегда оставалось отверстие, чтобы теплый воздух покидал «ледяную яму» (яхчал, Иран). | Фото: ancient-origins.net.

Двойные «ледяные ямы» в Сирьяне окружены высокими стенами, которые стали дополнительным украшением древнеперсидского холодильника (Иран).