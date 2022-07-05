Жутчайшие истории, случившиеся на съёмочных площадках

Когда рассказывают об ужасах на съёмочных площадках, обычно имеют в виду плохо спланированную работу, актёрские дрязги или технические проблемы. Но иногда происходят истории, достойные стать триллерами сами по себе. Например:



1. Голова-ластик

2. Скиппи

3. Чужой

4. Аггире, гнев Божий

5. Конец Евангелиона

6. Последний дом слева

7. Чёрное солнце 731

8. Дау