Жутчайшие истории, случившиеся на съёмочных площадках

Когда рассказывают об ужасах на съёмочных площадках, обычно имеют в виду плохо спланированную работу, актёрские дрязги или технические проблемы. Но иногда происходят истории, достойные стать триллерами сами по себе. Например:
1. Голова-ластик
Фильм «Голова-ластик» — история обычного неудачника по имени Генри Спенсер, которого мучают странные видения, и у которого рождается ещё более странный ребёнок, лишь отдалённо напоминающий человека.
Режиссёр Дэвид Линч отказался признаться, откуда он взял этого «мутанта», и вообще запретил говорить об этом. Однако учитывая бюджет фильма, внешний вид «ребёнка», структуру кожи и то, что глаза у существа закрывались вертикально, основная версия заключается в том, что это законсервированный зародыш телёнка.
Предположение, что Линч насадил труп на проволочный каркас, чтобы «оживить» его, выглядит вполне правдоподобно, если знать, например, какой фортель режиссёр однажды выкинул просто ради смеха:
Линч попросил ветеринара принести ему мёртвую кошку (пообещав, что в фильме она не появится), вскрыл её, бросил в яму со смолой и оставил там на целый год, по прошествии которого стал снимать сцену, где ботинок Генри цеплялся за провод, привязанный к мёртвой кошке.
2. Скиппи
Фильм «Скиппи» был кандидатом на «лучший фильм» 1931 года. В картине есть сцена, где играющему главную роль мальчику Джеки Куперу нужно было кричать и плакать. Режиссёр картины Норман Торог решил, что для этой сцены ему нужны подлинные эмоции.
Он попросил помощника вывести собаку Купера за ворота студии и притвориться, что стреляет в неё. И хотя сразу после съёмки ребёнку показали пса – живого и здорового, а Купера в итоге номинировали на «Лучшего актёра», это событие произвело на него такое неизгладимое впечатление, что спустя много лет он назвал автобиографию «Пожалуйста, не стреляйте в мою собаку!»
3. Чужой
Жуткую сцену, где из разорвавшейся груди человека появляется отвратительное существо, помнят все. Но гораздо более жуткую историю о художнике Хансе Руди Гигере рассказал автор сценария Дан О’Баннон. По его словам, для создания головы ксеноморфа Гигер использовал настоящие человеческие черепа, купленные в Индии. Мало того: зубы на черепах, с которыми работал Гигер, были очень похожи на детские.
4. Аггире, гнев Божий
Самая известная история, связанная со съёмками этого фильма – о том, как актёр Клаус Кински решил покинуть тяжёлый проект, а режиссёр Вернер Херцог просто направил на него винтовку и заставил продолжить сниматься.
Однако Кински в своей автобиографии уверял, что был единственным, кто держал в руках ружьё: как-то во время ночной съемки он начал палить в темноту (ему не понравилось, что статисты слишком шумят) и случайно отстрелил палец на руке одному из участников массовки.
Кински вообще известен крутым характером. Рассказывают, что он чуть не убил статиста, ударив его по голове мечом во время съёмок. Удар был достаточно сильным, чтобы разрубить голову и если бы не крепкий шлем, трагедии было бы не избежать.
И последняя, самая жуткая история об этом фильме: один из появлявшихся в кадре трупов – настоящий. Херцог рассказывал, что его брат должен был доставить труп из Европы на съёмочную площадку. Чтобы его не повредили в багажном отделении, брат взял его с собой в салон самолёта и сидел рядом с ним весь полёт.
5. Конец Евангелиона
Во время создания этого аниме 1997 года, повествующего о конце света, происходило много всего странного. Например, актёра, озвучивающего главного персонажа, вдруг стали мучать галлюцинации – множество бессвязных образов, среди которых часто попадались письма и детские рисунки.
А потом выяснялось, что авторство похожих рисунков принадлежало детям, пережившим насилие, что в них отражались реальные события и боль.
И письма тоже существовали на самом деле. В них содержались угрозы убийством в адрес директора картины Хидеаки Анно со стороны фанатов, недовольных идеей сделать из сериала полнометражный фильм.
В довершение всего, одна из ведущих актрис дубляжа чуть не задушила другую актрису, потому что именно это происходило в сцене.
6. Последний дом слева
Это был дебютный фильм Уэса Крейвена и он признавался, что во время съёмок иногда перегибал палку. Например, чтобы добиться настоящего страха от Сандры Кассель, её партнёр Марк Шеффер как-то схватил актрису и держал над обрывом, угрожая скинуть, если она не отыграет следующую сцену как следует.
Позже, в сцене изнасилования, Дэвид Хесс предлагал действительно изнасиловать актрису для получения более реалистичной картины. Самому Хессу тоже пришлось испытал неподдельный ужас: актёр, игравший отца его персонажа, на полном серьёзе угрожал ему бензопилой, которая была во вполне рабочем состоянии и использовалась без каких либо мер предосторожности. Ситуацию усугубляли и сцены, где актёры по-настоящему избивали друг друга.
7. Чёрное солнце 731
В 1986 году гонконгский режиссёр Тун Фей Моу снимал фильм о пытках и экспериментах над людьми, которые проводились во время Второй Мировой войны. Для того, чтобы передать весь ужас тех событий, в фильм была включена сцена сожжения крыс, причём это было сделано по-настоящему.
Но намного ужаснее сцена, в которой ребёнка, умершего от облучения кладут на стол для вскрытия. Это был настоящий ребёнок, умерший незадолго до съёмок. Неудивительно, что этот фильм часто описывают, как один из самых самых ужасающих в истории кино.
8. Дау
Действие фильма Ильи Хржановского «Дау» развивалось в советской России. Актёры и вся съёмочная группа должны были носить одежду того периода; им не разрешалось иметь при себе мобильники и другие атрибуты современности; продукты, которые привозились для съёмочной группы, должны были быть упакованы, как в то время; все документы – только машинописные.
Любой, кто хотя бы упоминал аспекты современного мира, либо покидал съёмочную площадку без разрешения, штрафовался. Некоторые участники съёмочного процесса, вспоминая работу над этой картиной, отзывались о ней как о «тюремном эксперименте».
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