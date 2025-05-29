Как хранить садовые инструменты, чтобы не создавать беспорядок

Не успели оглянуться, как начался дачный сезон, а это значит, что пора навести порядок в инструментах. Уверены, в вашей коллекции много различного инвентаря, для которого нужно найти место, поэтому делимся полезными идеями, которые позволят наиболее удачно организовать пространство.







Идея 1: Вертикальное хранение

Идея 2: Старый поддон

Идея 3: Стойка

Идея 4: Старая кастрюля

Идея 5: Крючки

Идея 6: Настенная панель

Идея 7: Хозблок на огороде

Идея 8: Сборные системы

Идея 9: Скамейка с нишей для хранения

Идея 10: Хранение на двери

Размещайте на стене ящики, контейнеры, органайзерыЕсли у вас есть ненужные пластиковые контейнеры, ящики, небольшие ведра и прочие емкости, которые подойдут для хранения, вы можете смело закрепить их прямо на стене с помощью саморезов.Вот так, буквально за пять минут, вы получите зону для хранения мелких предметов, например, ножниц, спичек, маленьких граблей и лопаток. Преимущество такой системы хранения очевидно – все вещи будут на виду, и вам не придется каждый раз снимать один ящик с другого, чтобы найти и достать нужный инвентарь. Плюс, стены часто пустуют, а так вы грамотно задействуете их, не занимая основную площадь помещения.Из старого поддона получится отличное место для храненияВ гараже завалялся старый деревянный поддон? Не торопитесь выбрасывать его, он может стать отличной подставкой для инструментов с длинным черенком. Для начала следует слегка привести его в порядок: очистить от грязи, покрасить или покрыть лаком, в зависимости от того, в каком состоянии он находится. После того, как поддон будет готов, поставьте внутрь него садовые инструменты ручками вниз, чтобы их было удобно брать.Лучше сделать две такие подставки – одну поставить в сарай, а другую на улице, чтоб инвентарь всегда был под рукой. Но обратите внимание, что в случае дождя его нужно будет сразу отнести под крышу, иначе металлические элементы покроются ржавчиной, и инструмент будет гораздо хуже справляться со своими задачами.Стойку можно перенести, если будет нужноЕсли у вас есть остатки древесины или тех же старых поддонов, о которых мы писали выше, сделайте из них стойку для инструментов. Не обязательно прибивать ее к стене, можно сделать мобильный вариант, который при необходимости вы сможете переносить с места на место. Отличная идея – оборудовать готовую конструкцию колесиками – тогда передвижение стойки по сараю или по двору станет максимально комфортным. Разместите внутри грабли, вилы, лопаты, метлы. А если в этой же зоне нужно держать какие-то мелочи, можете закрепить сбоку на стойке ящик или контейнер. Прикрутите его саморезами или используйте гвозди.Шланг хорошо помещается в кастрюлю.Казалось бы, какое отношение старая кастрюля имеет в вопросе хранения садового и огородного инвентаря? Оказывается, самое прямое. Наверняка на вашем участке есть шланг, которым вы пользуетесь, когда нужно полить растения. Вот только он редко лежит на одном и тоже месте – чаще всего шланг «подкарауливает» вас где-то за углом, как коварная змея.Чтобы не искать его по всему участку и не спотыкаться о неожиданную находку, найдите место для хранения. Самое простое решение – подвесить шланг на крюк, но в этом случае существует риск, что он будет раскручиваться. А вот старая кастрюля будет гораздо более надежным место для хранения – скрутите шланг в кольцо и положите его под крышку. Вуаля – теперь он не путается под ногами, и вы точно знаете, где он лежит.На крючках удобно размещать любые инструментыЭтот вариант самый простой, удобный и уместный на любой площади, даже крохотной. Главное преимущество крючков в том, что они дешевые, компактные, не занимают много места, а при желании на них можно повесить что-угодно, начиная от инструментов и заканчивая скотчем или сварочной маской. На уровне глаз размещайте крючки для тех предметов, которые нужны вам ежедневно, а верхнее пространство стены задействуйте для хранения вещей, которыми пользуетесь редко.Настенная панель служит хорошей самостоятельной системойЗдесь есть два варианта: вы можете задействовать такую панель как самостоятельную зону для хранения, например, вместо крючков, или же использовать ее в паре с чем-то еще, чтобы было удобнее. Панель – залог комфортной рабочей зоны, ведь она позволяет разместить инструменты именно так, как вы хотите. При необходимости можно будет убирать или, наоборот, добавлять нужные элементы – те же крючки, ящики, корзинки и прочее.Что можно использовать в качестве настенной панели? Все, что есть под рукой и с чем вам хочется работать. Это может быть дерево, пробка, пластик. Но, если говорить о прочности и практичности, лучше металла ничего не будет. Поэтому советуем отдать предпочтение именно ему.Готовые хозблоки продаются в магазинахСогласитесь, не слишком удобно в процессе работы бегать в сарай за перчатками, удобрениями, маленькими граблями и прочими инструментами, которые неожиданно вам понадобились. Поэтому отличной идеей будет устроить мини хозблок прямо на грядках. Тогда вам даже ходить никуда не нужно будет – любая вещь будет находиться на расстоянии вытянутой руки.Чтобы хранить все инструменты в одном местеПросто сгрузить лопаты и грабли в углу сарая – это, конечно, заманчивая идея, особенно если вы сильно устали, пока работали на огороде, но лучше так не делать. Тем более, если вы правильно организуете систему хранения, этого не придется делать. Установите на стене несколько металлических реек, а на них закрепите ящики, контейнеры, крючки – в общем, все что найдете. Благодаря такому подходу нужный инвентарь всегда будет под рукой, и вам не придется тратить много времени на поиски той или иной вещи. Плюс, гораздо легче будет поддерживать порядок в сарае или в гараже.В нише можно хранить вещи любого размера.Невозможно работать часами напролет, не отрываясь от грядок. Нужно делать перерывы, чтобы попить воды, перекусить или просто выдохнуть и восстановить нормальное сердцебиение. В любом случае на дачном участке необходимо установить удобную скамейку для отдыха, на которой вы сможете перевести дух. А чтобы она была не только комфортной, но еще и функциональной, выбирайте скамейку с ящиком для хранения под сиденьем.В зависимости от объема ниши, в нее можно будет поместить как газонокосилку в сложенном виде, так и мелкие приспособления, например, поливочный шланг, секатор, лейку и пр. Также в таких ящиках удобно хранить различные удобрения, препараты для обработки растений. Главное, чтобы система хранения была герметичной и не пропускала влагу.Если нет места, храните на двериВ сарае есть еще одна поверхность, которую можно задействовать для хранения без вреда для общей площади помещения. Мы говорим про двери. Прибейте к ней несколько крючков и повесьте инструменты в удобном порядке. Такой подход не только значительно сэкономит место, но также ускорит поиск нужного инвентаря. Теперь вы не будете бегать из угла в угол, вспоминая, куда же положили маленькие грабли или секатор. Достаточно будет открыть дверь и посмотреть, что же на ней весит.